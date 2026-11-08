Άγρια δολοφονία 28χρονης από πρώην αστυνομικό: Οι τοίχοι του σπιτιού του ήταν γεμάτοι αίματα – «Δεν θυμάμαι τίποτα, ξύπνησα κρατώντας ένα μαχαίρι»

Ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη στυγερή δολοφονία της Κέιτι Σουάρες στη Νέα Υόρκη, ενώ εκείνη έκανε τζόκινγκ στο Μπρούκλιν την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι εισαγγελείς κατά την απαγγελία κατηγοριών το βράδυ του Σαββάτου, οι τοίχοι του διαμερίσματος του 27χρονου πρώην αστυνομικού που συνελήφθη για το έγκλημα ήταν γεμάτοι με κηλίδες από το αίμα του θύματος, το οποίο ο κατηγορούμενος προσπάθησε απεγνωσμένα να εξαφανίσει πριν από τη σύλληψή του.

Στο εδώλιο με σαγιονάρες

Φορώντας σαγιονάρες και ένα ασορτί σετ ρούχων Von Dutch, ο 27χρονος Σαγιέντ Μοχασίμπ εμφανίστηκε στο ποινικό δικαστήριο του Μπρούκλιν. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η εισαγγελία ανέφερε πως τα εγκληματολογικά πειστήρια εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη στην οικία του, στο Μπένσονχερστ. «Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι είχε προσπαθήσει να καθαρίσει το αίμα», ανέφερε ο βοηθός εισαγγελέα Τζόρνταν Ρόσμαν.

Τα βίντεο και το αδιευκρίνιστο κίνητρο για το έγκλημα την ημέρα του Χάλογουιν

Ο Ρόσμαν δήλωσε επίσης ότι ο Μοχασίμπ «προέβη σε παραδοχές και υπάρχουν βιντεοσκοπήσεις» που υποδεικνύουν πως ο άλλοτε αστυνομικός μαχαίρωσε άγρια τη Σουάρες, η οποία αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο από «διαμπερή τραύματα στον λαιμό». Οι εισαγγελείς δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ούτε αποκάλυψαν το κίνητρο πίσω από τη νοσηρή δολοφονία που σημειώθηκε την ημέρα του Χάλογουιν.

Ο Μοχασίμπ δεν είπε τίποτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εκτός από μία στιγμή που παρενέβη για να διορθώσει τον δικαστή Τζον ΜακΠάντεν σχετικά με την προφορά του ονόματός του. Ο ΜακΠάντεν διέταξε να παραμείνει ο Μοχασίμπ προφυλακισμένος και να μην υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αφού ο συνήγορός του, Έντουαρντ Μάντερι, δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητο «προς το παρόν».

Ο Μάντερι ζήτησε επίσης από τον δικαστή να θέσει τον πρώην αστυνομικό, ο οποίος εργαζόταν ως βοηθητικό προσωπικό σε σχολείο (παρόλο που απολύθηκε από τους Πεζοναύτες για ψυχολογικούς λόγους), υπό καθεστώς προστατευτικής κράτησης. Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ζήτησε προστατευτική κράτηση, ο Μάντερι δήλωσε στην The Post: «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι ο εντολέας μου δεν θα πάθει κακό». «Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης για αυτή την υπόθεση», πρόσθεσε.

Στον Μοχασίμπ, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, οπλοκατοχή και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος για τις 10 Νοεμβρίου.

Τι είχε πει στους αστυνομικούς ο δράστης

Ο αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε καλυμμένος με αίμα, χωρίς να θυμάται τίποτα από τη στυγερή επίθεση με μαχαίρι, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στην εφημερίδα The Post. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο σπίτι του στο Μπένσονχερστ του Μπρούκλιν, αφού τον κατέγραψε κάμερα ασφαλείας να απομακρύνεται από τον πεζόδρομο Shore Parkway Greenway περίπου την ώρα που δέχθηκε επίθεση η Σουάρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Μοχασίμπ είπε στους αστυνομικούς κατά την ανάκρισή του στο τμήμα της 62ης Περιφέρειας το Σάββατο ότι συνήλθε από «μπλακάουτ» που έπαθε, καλυμμένος με αίμα και κρατώντας το όπλο του εγκλήματος. Ανέφερε ότι πέταξε το μαχαίρι στα σκουπίδια, και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα απορρίμματα μεταφέρθηκαν σε χωματερή του Στάτεν Άιλαντ προτού καταλήξουν σε χώρο υγειονομικής ταφής στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η περίεργη συμπεριφορά του

Ο κατηγορούμενος επέστρεψε στο σχολείο όπου εργαζόταν, μόλις λίγες ημέρες αφότου φέρεται να διέπραξε την άγρια δολοφονία. Συνάδελφοί του εκεί παρατήρησαν ότι μιλούσε ασυνάρτητα και συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα, σύμφωνα με πηγές. Ανέφεραν την ανησυχητική συμπεριφορά στην αστυνομία, αν και οι δικές τους αναφορές δεν ήταν εκείνες που οδήγησαν τελικά στη σύλληψή του, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Και οι μαθητές θορυβήθηκαν από τη συμπεριφορά του Μοχασίμπ. «Συμπεριφερόταν λίγο περίεργα. Λίγο παράξενα», είπε στην Post ένα 12χρονο αγόρι που έπαιζε κοντά στο PS 200.

Το αγόρι και ένας φίλος του δήλωσαν ότι είδαν τον εκπαιδευτικό να μιλάει μόνος του, με το άλλο παιδί να περιγράφει τη συμπεριφορά του ως «νευρική, ανήσυχη». Μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα της 62ης Περιφέρειας, απέναντι από το σχολείο στο Μπαθ Μπιτς, για να παρακολουθήσουν τη μεταγωγή του Μοχασίμπ καθώς απομακρυνόταν από το τμήμα το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Μοχασίμπ, φορώντας χειροπέδες, δεν αντέδρασε όταν κάποιος από την απέναντι πλευρά του δρόμου τού φώναξε «Άντε γ@@@σου!». Σύμφωνα με την ΝΥ Post, ο Μοχασίμπ έχει ιστορικό ψυχικής αστάθειας -με την ίδια του την οικογένεια να καλεί το 911 καθώς είχε απειλήσει ότι θα «τους κάνει κομμάτια», σύμφωνα με πηγές.

Η μητέρα και η αδελφή του είχαν αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία τον Σεπτέμβριο του 2024, και οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο Caesar’s Bay -περίπου μισό μίλι από το σημείο όπου δολοφονήθηκε η Σουάρες- ανέφεραν οι πηγές. Σε εκείνο το συμβάν διακομίστηκε στο νοσοκομείο Coney Island Hospital.

Πιο πρόσφατα, ο Μοχασίμπ καταγράφηκε παραδόξως σε βίντεο να φεύγει από το σπίτι του στο Μπρούκλιν φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, κάποια στιγμή μετά το μαχαίρωμα της Σουάρες, δήλωσαν πηγές στην Post. Είχε εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε δημόσιο σχολείο προτού ενταχθεί στο αστυνομικό σώμα της Νέας Υόρκης (NYPD) το 2022, αλλά παρέμεινε στην αστυνομία για μόλις έξι εβδομάδες πριν αποχωρήσει για να καταταγεί στους Πεζοναύτες.

Οι Πεζοναύτες τον απέλυσαν αφού τον έκριναν ψυχολογικά ακατάλληλο, και οι απόπειρές του να επανενταχθεί στο NYPD μόλις τρεις μήνες μετά την αποχώρησή του απορρίφθηκαν, ανέφεραν οι πηγές. Ο Μοχασίμπ είχε εμφανιστεί σε φυλάκιο του NYPD για να ζητήσει την επαναπρόσληψή του, παρουσιάζοντας απεριποίητη εμφάνιση και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά — και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue την ίδια κιόλας ημέρα, ανέφεραν. Απορρίφθηκε κάθε απόπειρα επιστροφής στο σώμα. Ήταν τότε που επέστρεψε στο Υπουργείο Παιδείας.

Γνώριζε ο δράστης το θύμα;

Ο φερόμενος ως δολοφόνος και η Σουάρες φοιτούσαν και οι δύο στο Brooklyn College την ίδια περίοδο, αλλά δεν είναι σαφές αν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Οι ντετέκτιβ δεν έχουν προσδιορίσει το κίνητρο της επίθεσης. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι ερευνητές συνέλεξαν εγκληματολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων κάτω από τα νύχια του θύματος, για να διαπιστώσουν αν πάλεψε με τον δράστη, δήλωσε άλλη πηγή στην Post. «Μπορεί να πει κανείς ότι δεν επρόκειτο για ληστεία, επειδή βρέθηκε με τα κοσμήματά της και το τηλέφωνό της», ανέφερε η πηγή των διωκτικών αρχών. «Αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε σεξουαλική επίθεση».

Οι ντετέκτιβ πήραν επίσης δείγματα DNA επαφής από το τηλέφωνο της 28χρονης τραπεζικής υπαλλήλου και από άλλα σημεία, ωστόσο η ανάλυση του DNA θα χρειαστεί χρόνο, είπε η πηγή.

Στη Σουάρες στήθηκε ουσιαστικά ενέδρα και μαχαιρώθηκε στον λαιμό γύρω στις 8:15 μ.μ., αφού έφυγε από τη δουλειά της στην TD Bank και πήγε για τζόκινγκ στον παραλιακό πεζόδρομο κατά μήκος του Belt Parkway κοντά στην οδό Bay 17th, όχι μακριά από το σπίτι της στο Gravesend, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το τελευταίο μήνυμα του 28χρονης και το ξέσπασμα της μητέρας της

Ο πατέρας της βρήκε το άψυχο σώμα της σωριασμένο στο μονοπάτι, όταν εκείνη δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού με τους γονείς της μετά το τρέξιμο, ενώ είχε στείλει ένα τελευταίο μήνυμα λέγοντας ότι απείχε μόλις πέντε λεπτά από το σημείο συνάντησης που είχαν συμφωνήσει. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος, αλλά κρατήθηκε σε μηχανική υποστήριξη προκειμένου να ληφθούν τα όργανά της για δωρεά. Πέντε λήπτες έλαβαν το πάγκρεας, το ήπαρ, τους νεφρούς και την καρδιά της, ανέφεραν πηγές.

Η Σουάρες προπονούνταν για έναν αγώνα δρόμου στις 14 Νοεμβρίου όταν δέχθηκε την επίθεση, δήλωσε η μητέρα της. «Δεν της άξιζε αυτό», δήλωσε η Γιασίρα Σουάρες στην Post νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Η Κέιτι ήταν πολύ χαρούμενη, ήταν ένας άνθρωπος που δεν ενοχλούσε κανέναν. Ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο όλοι έλεγαν ότι άφηνε θετικό αποτύπωμα στην καρδιά όποιου συναντούσε. Ήταν ο τύπος του ανθρώπου που σκεφτόταν όλους τους άλλους πριν από τον εαυτό της».