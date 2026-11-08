Διήμερο εθνικό πένθος στην Πολωνία μετά το μακελειό στην Κρακοβία: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων – «Είδα πίσω μου πτώματα πεσμένα κάτω»

Σοκ προκαλεί στην Πολωνία η ένοπλη επίθεση στην καρδιά της Κρακοβίας, την οποία ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε ανοιχτά «τρομοκρατική ενέργεια». Ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με ιδεολογίες της άκρας δεξιάς, άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών στην κεντρική πλατεία της αγοράς, αφαιρώντας τη ζωή έξι ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλους δεκαπέντε. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ κατά την έρευνα στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρά τρία μέλη της οικογένειάς του -πιθανότατα τους γονείς και την αδελφή του.

Στην Πολωνία, όπου οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι γενικά σπάνιο φαινόμενο, πλέον έχει κηρυχθεί διήμερο εθνικό πένθος, σήμερα και αύριο Δευτέρα, μετά την τραγωδία, που προκάλεσε σοκ πολύ πέρα από την άλλοτε πρωτεύουσα της χώρας, που αποτελεί μαγνήτη για τους ξένους επισκέπτες της χώρας.

«Στην Πολωνία δεν είχαμε γνωρίσει υπόθεση τόσο ριζοσπαστικής τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτή τη στυγερή επίθεση κατά της ζωής του κόσμου εδώ, στην Κρακοβία», είπε ο κ. Τουσκ κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου επιτόπου.

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 24χρονος Πολωνός έφτασε με όχημα στην κεντρική πλατεία της αγοράς και άρχισε να πυροβολεί «στα τυφλά» κατά των περαστικών με τυφέκιο εφόδου AR-15. Από τα πυρά του έπεσαν νεκροί τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες -ανάμεσά τους ένας Βρετανός πολίτης- ενώ ακόμη 15 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών. Ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου περιέγραψε σκηνές χάους λίγα λεπτά μετά το συμβάν, με τραυματίες να κείτονται στο έδαφος, δεκάδες ασθενοφόρα, πάνοπλους αστυνομικούς και ελικόπτερα να επιτηρούν από αέρος.

Ο Ντάνιελ Βόλνε, μουσικός, 32 ετών, αφηγήθηκε στο AFP ότι άκουσε πυροβολισμούς. «Είδα πίσω μου πτώματα πεσμένα κάτω. Είδα άνθρωπο που ήταν νεκρός, δεν κουνιόταν, και άλλους να κείτονται λίγο πιο μακριά, ενώ άλλοι προσπαθούσαν ακόμη να τους επαναφέρουν» στη ζωή, είπε. «Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό», πρόσθεσε.

🚨🇵🇱 Kraków, Poland! Look at this hero dad as he lifts the little girl I have goosebumps and tears in my eyes…

#Krakow #strzelanina #Krakowie https://t.co/D7imfMqkVG — harun turak 🐦 (@mrharunturak) November 7, 2026

Η στιγμή που ξεκινά το μακελειό

Ένα από τα βίντεο που βγαίνουν στη δημοσιότητα έχει καταγράψει πιθανότατα τη στιγμή που ξεκινά η πολύνεκρη δολοφονική επίθεση. Το αυτοκίνητο του δράστη κινείται αργά. Σταματά σε κεντρικό σημείο της πλατείας ενώ κόσμος περπατά αμέριμνος. Τότε, ένας άνθρωπος πέφτει στο έδαφος. Έχει χτυπηθεί από σφαίρα και είναι τότε που ο Πολωνός δράστης ξεκίνησε τη φρικιαστική του πράξη. Κόσμος τρέχει να απομακρυνθεί.

Nagranie z kolejnej kamery monitoringu, w miejscu gdzie prawdopodobnie rozpoczął się cały zamach. https://t.co/6WwhFrWBH1 — A S _ N E W S (@as_breakingnews) November 7, 2026

Η προειδοποίηση του Σλάπκα για την παραπληροφόρηση και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο εκπρόσωπος του κ. Τουσκ προειδοποίησε νωρίτερα τους πολίτες για τον κίνδυνο από μη αληθείς πληροφορίες που διαρρέονται στο διαδίκτυο, καθώς και για τον κίνδυνο από ψεύτικες εικόνες που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

W sieci i niektórych mediach pojawia się wiele niesprawdzonych informacji dotyczących wydarzeń w Krakowie. Nie powielajmy plotek i spekulacji. Śledźmy oficjalne komunikaty służb. Nie pozwólmy, by dezinformacja potęgowała niepokój, bo o to chodzi tym, którzy za nią stoją. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 7, 2026

Takie sytuacje to idealne pole do szerzenia paniki i dezinformacji. Fałszywe zdjęcia, nagrania i filmy wygenerowane przez AI mogą wyglądać bardzo wiarygodnie. Proszę, zachowajcie czujność, weryfikujcie źródła i nie udostępniajcie materiałów, których autentyczności nie jesteście pewni. Nie pomagajmy dezinformacji. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 7, 2026

«Ριζοσπαστικές» απόψεις

Κατά την επιχείρηση ακινητοποίησής του ο δράστης τραυματίστηκε και πλέον νοσηλεύεται υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση. Βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν αστυνομικό να πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής τον ένοπλο, ο οποίος φορούσε στρατιωτική εξάρτυση, κράνος και μάσκα, κρατώντας το ημιαυτόματο AR-15. Όπως δήλωσε στο δίκτυο TVN24 η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κρακοβίας, Καταρζίνα Κίσλο, στο αυτοκίνητο του 24χρονου εντοπίστηκε πρόσθετος οπλισμός καθώς και μεγάλος όγκος πυρομαχικών.

“Minister [of Interior] @MKierwinski at a press conference in Kraków: The perpetrator may have been fascinated by far-right ideologies. This line of inquiry will, however, be thoroughly investigated. Officers from @PolskaPolicja and @ABW_GOV_PL are carrying out investigative work at the scene and at the perpetrator’s family home. “ — Steve Lookner (@lookner) November 7, 2026

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μάρτσιν Κερβίνσκι, «όλα» τα στοιχεία «μας ωθούν να πιστεύουμε πως είχε απόψεις πάρα πολύ ριζοσπαστικές» και «υπερεθνικιστικές. «Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς. Αν και αυτό μένει ακόμη να επαληθευτεί», τόνισε.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ, η ευρύτερη περιοχή γύρω από την πλατεία της αγοράς στην παλιά πόλη -ένας κατεξοχήν τουριστικός πόλος έλξης με έντονη κίνηση κάθε σαββατοκύριακο- παρέμενε αυστηρά αποκλεισμένη και απροσπέλαστη. «Έμαθα τι συνέβη μόλις έφτασα εδώ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 22χρονη Στελά από τη Γαλλία, η οποία ταξίδεψε στην περιοχή για να επισκεφθεί το πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Άουσβιτς, περίπου μία ώρα μακριά από την Κρακοβία. «Σου προκαλεί φόβο όταν σου λένε πως υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι στην Ευρώπη, κίνδυνοι τρομοκρατικής φύσης», πρόσθεσε.

Συναγερμός στην ΕΕ

Η επίθεση προκάλεσε αμέσως διεθνείς αντιδράσεις. Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, η Κάγια Κάλας, αναφέρθηκε σε «τραγωδία» με συνέπειες που «θα γίνουν αισθητές πολύ πέρα από τα σύνορα της Πολωνίας», τόνισε μέσω X.

Οι φονικές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στην 38 εκατομμυρίων κατοίκων χώρα της ανατολικής Ευρώπης, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Εντούτοις, οι αρχές βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής μετά το μπαράζ επιθέσεων με μαχαίρι τον Οκτώβριο, τις οποίες ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε καταδικάσει, καταγγέλλοντας μια επικίνδυνη «λατρεία της βίας» που τρέφεται από τα social media.

Παράλληλα, τα στοιχεία της αστυνομίας καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο στην οπλοκατοχή: μόνο το 2025 εκδόθηκαν πάνω από 50.000 νέες άδειες, ανεβάζοντας το σύνολο στις 411.000.

Το χθεσινό μακελειό διαπράχθηκε εξάλλου εν μέσω πολιτικής κρίσης. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την αστυνομία στο Συνταγματικό Δικαστήριο για να εμποδίσει διαδηλωτές να εισβάλουν.

Ο πρόεδρός του, που πρόσκειται στο υπερσυντηρητικό κόμμα του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), που υποστηρίζει τον εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, καθαιρέθηκε από το αξίωμα, όμως οι διαδηλώσεις και οι επεμβάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται.