Μακελειό στην Πολωνία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η πολύνεκρη επίθεση, ακροδεξιός ο δράστης – Η στιγμή που ξεκινούν τα πυρά – ΒΙΝΤΕΟ

Τρομοκρατική ενέργεια φαίνεται πώς είναι η επίθεση με πυροβολισμούς και με τουλάχιστον έξι νεκρούς, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, αλλά και 16 τραυματίες στο κέντρο της Κρακοβίας, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ – Καμίζ. Ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, ζήτησε να διατηρηθεί η ενότητα σε αυτές τις κρίσιμες, όπως είπε, στιγμές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων» και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς δέχτηκε πυροβολισμούς κατά τη σύλληψή του. Πρόσθεσε ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά.

«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.

Πέντε ξένοι υπήκοοι είναι μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν σήμερα στην επίθεση ενόπλου στην Κρακοβία της Πολωνίας, η οποία άφησε έξι νεκρούς, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

Δεκαέξι άτομα νοσηλεύτηκαν μετά την ένοπλη επίθεση. «Από αυτά τα δεκαέξι άτομα, τα πέντε δεν είναι Πολωνοί υπήκοοι», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι ένας ξένος υπήκοος ήταν μεταξύ των έξι που έχασαν τη ζωή τους.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο αστυνομικοί, που νοσηλεύονται, με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κηρύχθηκε πένθος στην πόλη μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος.

Nagranie jak bohaterski polski policjant neutralizuje zamachowca. Policjantów było dwóch jeden walczy o życie po otrzymaniu trzech postrzałów, ten policjant Kamil Kosin, otrzymał jeden postrzał i będąc rannym dalej walczył o bezpieczeństwo ludzi. https://t.co/3r3jsdhde5 — Dariusz Wiewiórka (@darekwiewiorka) November 7, 2026

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:

🚨JUST IN: Active shooter In Krakow,Poland MANY KILLD, MANY INJURED A man dressed in camouflage driving around in a black car shooting people at random https://t.co/fMmHsVY8Bv — Svilen Georgiev (@siscostwo) November 7, 2026

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που συλλαμβάνεται ο δράστης της φονικής επίθεσης, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει, ενώ δεν αναζητούνται άλλοι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο οπτικό υλικό, ένας άνθρωπος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του είναι πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ ένας αστυνομικός τον πλησιάζει με παρατεταμένο το όπλο και τον διατάζει να μείνει ακίνητος στην άσφαλτο.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X, όπου εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών, που – όπως έγραψε – ήταν άμεση.

Policja zareagowała błyskawicznie, a funkcjonariusze wykazali się odwagą i nadzwyczajnym poświęceniem. Trzech odniosło rany, jeden walczy o życie. Potrzebują naszej modlitwy, solidarności i pełnego wsparcia. Dlaczego niektórym tak trudno to zrozumieć? — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

Άλλα βίντεο δείχνουν πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι να κρυφτούν για να γλιτώσουν από τα δολοφονικά πυρά.

🚨🇵🇱 Kraków, Poland! Look at this hero dad as he lifts the little girl I have goosebumps and tears in my eyes…

#Krakow #strzelanina #Krakowie https://t.co/D7imfMqkVG — harun turak 🐦 (@mrharunturak) November 7, 2026

Η στιγμή που ξεκινά το μακελειό

Ένα από τα βίντεο που βγαίνουν στη δημοσιότητα έχει καταγράψει πιθανότατα τη στιγμή που ξεκινά η πολύνεκρη δολοφονική επίθεση. Το αυτοκίνητο του δράστη κινείται αργά. Σταματά σε κεντρικό σημείο της πλατείας ενώ κόσμος περπατά αμέριμνος. Τότε, ένας άνθρωπος πέφτει στο έδαφος. Έχει χτυπηθεί από σφαίρα και είναι τότε που ο Πολωνός δράστης ξεκίνησε τη φρικιαστική του πράξη. Κόσμος τρέχει να απομακρυνθεί.

Nagranie z kolejnej kamery monitoringu, w miejscu gdzie prawdopodobnie rozpoczął się cały zamach. https://t.co/6WwhFrWBH1 — A S _ N E W S (@as_breakingnews) November 7, 2026

Η προειδοποίηση του Σλάπκα για την παραπληροφόρηση και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο εκπρόσωπος του κ. Τουσκ προειδοποίησε νωρίτερα τους πολίτες για τον κίνδυνο από μη αληθείς πληροφορίες που διαρρέονται στο διαδίκτυο, καθώς και για τον κίνδυνο από ψεύτικες εικόνες που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

W sieci i niektórych mediach pojawia się wiele niesprawdzonych informacji dotyczących wydarzeń w Krakowie. Nie powielajmy plotek i spekulacji. Śledźmy oficjalne komunikaty służb. Nie pozwólmy, by dezinformacja potęgowała niepokój, bo o to chodzi tym, którzy za nią stoją. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 7, 2026

Takie sytuacje to idealne pole do szerzenia paniki i dezinformacji. Fałszywe zdjęcia, nagrania i filmy wygenerowane przez AI mogą wyglądać bardzo wiarygodnie. Proszę, zachowajcie czujność, weryfikujcie źródła i nie udostępniajcie materiałów, których autentyczności nie jesteście pewni. Nie pomagajmy dezinformacji. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 7, 2026

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.