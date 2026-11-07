Μακελειό στην Πολωνία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η πολύνεκρη επίθεση, ακροδεξιός ο δράστης – Η στιγμή που ξεκινούν τα πυρά – ΒΙΝΤΕΟ

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ΠΟΛΩΝΙΑ
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Τρομοκρατική ενέργεια φαίνεται πώς είναι η επίθεση με πυροβολισμούς και με τουλάχιστον έξι νεκρούς, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, αλλά και 16 τραυματίες στο κέντρο της Κρακοβίας, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ – Καμίζ. Ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, ζήτησε να διατηρηθεί η ενότητα σε αυτές τις κρίσιμες, όπως είπε, στιγμές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων» και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς δέχτηκε πυροβολισμούς κατά τη σύλληψή του. Πρόσθεσε ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά.

«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.

Πέντε ξένοι υπήκοοι είναι μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν σήμερα στην επίθεση ενόπλου στην Κρακοβία της Πολωνίας, η οποία άφησε έξι νεκρούς, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

Δεκαέξι άτομα νοσηλεύτηκαν μετά την ένοπλη επίθεση. «Από αυτά τα δεκαέξι άτομα, τα πέντε δεν είναι Πολωνοί υπήκοοι», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι ένας ξένος υπήκοος ήταν μεταξύ των έξι που έχασαν τη ζωή τους.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο αστυνομικοί, που νοσηλεύονται, με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κηρύχθηκε πένθος στην πόλη μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος.

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που συλλαμβάνεται ο δράστης της φονικής επίθεσης, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει, ενώ δεν αναζητούνται άλλοι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο οπτικό υλικό, ένας άνθρωπος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του είναι πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ ένας αστυνομικός τον πλησιάζει με παρατεταμένο το όπλο και τον διατάζει να μείνει ακίνητος στην άσφαλτο.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X, όπου εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών, που – όπως έγραψε – ήταν άμεση.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Άλλα βίντεο δείχνουν πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι να κρυφτούν για να γλιτώσουν από τα δολοφονικά πυρά.

Η στιγμή που ξεκινά το μακελειό

Ένα από τα βίντεο που βγαίνουν στη δημοσιότητα έχει καταγράψει πιθανότατα τη στιγμή που ξεκινά η πολύνεκρη δολοφονική επίθεση. Το αυτοκίνητο του δράστη κινείται αργά. Σταματά σε κεντρικό σημείο της πλατείας ενώ κόσμος περπατά αμέριμνος. Τότε, ένας άνθρωπος πέφτει στο έδαφος. Έχει χτυπηθεί από σφαίρα και είναι τότε που ο Πολωνός δράστης ξεκίνησε τη φρικιαστική του πράξη. Κόσμος τρέχει να απομακρυνθεί.

Η προειδοποίηση του Σλάπκα για την παραπληροφόρηση και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο εκπρόσωπος του κ. Τουσκ προειδοποίησε νωρίτερα τους πολίτες για τον κίνδυνο από μη αληθείς πληροφορίες που διαρρέονται στο διαδίκτυο, καθώς και για τον κίνδυνο από ψεύτικες εικόνες που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

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