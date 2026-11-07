«Αμαρτωλή» ΜΚΟ: Πούρα, αστακοί, πολυτελείς σουίτες – Από τη ζωή της χλιδής στις φυλακές το ζευγάρι των κατηγορουμένων

Από την πολυτελή ζωή στις φυλακές το ζευγάρι της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που κατηγορείται ότι καταχράστηκε χρήματα που προορίζονταν για παιδιά, τα οποία έδιναν μάχη για τη ζωή τους.

Το ζευγάρι απολάμβανε πολυτελή ταξίδια, πρώτο τραπέζι πίστα, πούρα, αστακούς και πανάκριβες απολαύσεις. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς των άρρωστων παιδιών έψαχναν απεγνωσμένα χρήματα για θεραπείες, νοσηλείες και φάρμακα. Οι άνθρωποι αυτοί χτυπούσαν την πόρτα της ΜΚΟ, που αποτελούσε την τελευταία τους ελπίδα. Άλλοι άνθρωποι, έδιναν από το υστέρημά τους, πιστεύοντας ότι σώζουν ένα παιδί. Μόνο που οι ελπίδες και οι προσδοκίες όλων αυτών, φαίνεται πως έγινε το εισιτήριο για μία ζωή πολυτελείας για τους δύο βασικούς κατηγορούμενους της «αμαρτωλής» ΜΚΟ.

Η μητέρα του: Αυτά που κατέσχεσε η Αστυνομία, να τα δώσει στις οικογένειες

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, φέρεται να είχε δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες ζωής. Μία ζωή που παρέπεμπε σε εκατομμυριούχο, την ώρα, όμως, που στα χαρτιά φαινόταν σχεδόν άπορος.

Η μητέρα του 37χρονου κατηγορούμενου μίλησε στην εκπομπή «MEGA NON STOP».

«Αυτός με το ποδόσφαιρο πιο πολύ ασχολιόταν. Τώρα πώς μπλέχτηκε, τι έγινε, δεν ξέρω να πω τίποτα άλλο. Τρελαθήκαμε, είμαστε καρκινοπαθείς εγώ, ο άνδρας μου, μας βρήκε κι αυτή η συμφορά που μιλάει όλη η Ελλάδα για μας. Αυτά που πήρε η Αστυνομία, να τα δώσει στις οικογένειες, όλα και τα αυτοκίνητα που κατάσχεσαν να τα δώσουν στα παιδάκια, τίποτα άλλο δεν λέω».

Στο κάδρο της υπόθεσης και η σύντροφος του κατηγορούμενου προέδρου. Εμφανίζεται συντετριμμένη και καταγγέλλει ότι την παρουσιάζουν ως μία πλούσια γυναίκα, που μοίραζε ψεύτικες ελπίδες. Μία γυναίκα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να απέκρυπτε ακόμη και τον γάμο της με τον κατηγορούμενο, όταν προσέγγιζε τις οικογένειες.

Σε διαφορετικές φυλακές ο ιδρυτής της ΜΚΟ και η πρώην σύζυγός του

Η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, θα κρατηθεί σε κελί, μόνη της, στη VIP πτέρυγα του Κορυδαλλού. Μάλιστα, το κελί της βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το κελί όπου κρατείται η 56χρονη γιατρός του Κολωνακίου, που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και οι δύο γυναίκες προαυλίζονται μόνες τους.

Ο ιδρυτής της «αμαρτωλής» ΜΚΟ θα μεταφερθεί την Δευτέρα στο σωφρονιστικό κατάστημα της Χαλκίδας.