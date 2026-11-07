Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Οι «αχυράνθρωποι», οι ρόλοι «κλειδιά» λογιστών και δικηγόρου και τα πολυτελή ταξίδια – Πώς η ΑΑΔΕ έφτασε στα ίχνη τους

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής και απάτης εις βάρος του Δημοσίου που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ως “μπροστάρηδες” πλειάδα από “αχυρανθρώπους” στους οποίους φόρτωνε τα χρέη και στρατολογούσε ακόμα και έξω από νοσοκομεία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα που έχουν αποκαλυφθεί ποτέ από τις ελεγκτικές αρχές. Το ιδιαίτερα εκτεταμένο αυτό κύκλωμα “αχυρανθρώπων” αλλά και εταιρειών φαντασμάτων τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε χιλιάδες πλαστά ΑΦΜ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1.

Τι ακριβώς έκαναν τα μέλη του;

Δραστηριοποιούνταν κατά βάση στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Έπειτα από μία πολύμηνη έρευνα οι αρχές μπόρεσαν και ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι ασκούσαν τη δραστηριότητα κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά, αλλά όχι ουσιαστικά, ως διαχειριστές.

Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νύχτας, ιδιοκτήτες μπαρ και άλλων κέντρων στη Θεσσαλονίκη, αλλά και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, τις επόμενες ημέρες, ίσως υπάρχουν συλλήψεις και στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις.

Το κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα – “αχυράνθρωποι”. Δηλαδή, καμία εταιρεία.

Το κλειδί για τις αρχές και την αποκάλυψη του κυκλώματος ήταν η διασταύρωση όλων των στοιχείων.

Ο δικηγόρος με τις ψεύτικες εξουσιοδοτήσεις

Ένας δικηγόρος με πλαστές εξουσιοδοτήσεις για κακουργηματικές πράξεις, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από την πυροσβεστική, τον δήμο και το υγειονομικό, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, καθώς είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος, έπαιξε βασικό ρόλο και εικάζεται πώς μπορούμε να δούμε ανθρώπους σαν αυτόν, σαν τον δικηγόρο δηλαδή, να παίρνουν τον δρόμο για τον εισαγγελέα. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην μεγάλη αυτή υπόθεση απάτης.

Πώς κατάφερνε να ξεγελά το Δημόσιο

Το κύκλωμα κατάφερνε να αφήνει συνεχώς απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Πώς το έκαναν αυτό;

Η τακτική δεν ήταν ακριβώς καινούργια. Έφτιαχναν εταιρείες μέχρι να χρεωθούν και μετά τις άλλαζαν. Στρατολογούσαν τους μπροστινούς, τους “αχυρανθρώπους” δηλαδή, με 200 – 700 ευρώ τον μήνα ακόμα και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία. Με αυτούς μπροστά άνοιγαν εταιρείες – φαντάσματα.

Άφηναν τα πάντα απλήρωτα και όταν αυτά διογκώνονταν, άφηναν αυτή την εταιρεία και δημιουργούσαν άλλη, νέα και άλλαζαν και το ΑΦΜ.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσαν να ξεφύγουν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και συγχρόνως να μην πληρώσουν το παραμικρό, βάζοντας όλα τα χρήματα στην τσέπη.

Οι “ράμπο” της εφορίας κατόρθωσαν να διαλύσουν το κύκλωμα υλοποιώντας δύο κομμάτια των ελέγχων, σύμφωνα με το mega.

Φαίνεται ότι υπήρχαν κάποιες πληροφορίες στην ΑΑΔΕ, αλλά παράλληλα εικάζεται ότι “χτύπησε” ο ειδικός αλγόριθμος της Ανεξάρτητης Αρχής. Εντόπισαν ότι οι διαχειριστές των εταιρειών ήταν πάντα φυσικά πρόσωπα. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στους εφοριακούς, ότι ενώ οι εταιρείες χρωστούσαν πολλά χρήματα, έκλειναν και μετά το φυσικό πρόσωπο προχωρούσε σε άνοιγμα νέας εταιρείας. Και μάλιστα με το ίδιο αντικείμενο και στην περίπου ίδια περιοχή.

Για τα μέλη του κυκλώματος, όχι τους “αχυρανθρώπους”, εφόσον διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν κάποιοι πίσω τους, παρατήρησαν το εξής:

Έκαναν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και μάλιστα διαφήμιζαν τα ταξίδια τους στα social media.

Κακουργηματικές διώξεις για απάτη κατά του Δημοσίου και «ξέπλυμα» στους 16 από τους 18 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση της πολύ μεγάλης φοροδιαφυγής που εξιχνιάστηκε από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και την πολύμηνη έρευνα που προηγήθηκε. Ανάμεσά τους είναι γνωστοί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς και ιδιοκτήτες καταστημάτων, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και τη Χαλκιδική.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι εγκληματική οργάνωση – διεύθυνση συγκρότηση και ένταξη, απάτη κατά του δημοσίου / συνέργεια, πλαστογραφία κατά του ελληνικού δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα στους 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

Οι 16 συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.

Τα μέλη του κυκλώματος ξόδευαν τα χρήματα που κέρδιζαν μη αποδίδοντας ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ σε εξωτικά ταξίδια, φροντίζοντας μάλιστα, να ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια. Ορισμένα από αυτά εντοπίστηκαν στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια συλληφθέντων και κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα, η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ μπόρεσε να εντοπίσει ένα ευρύ δίκτυο εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων». Μέσα σε τρία έτη, το κύκλωμα ενεργοποίησε 4.200 ΑΦΜ και έφτιαξε χρέη προς το Δημόσιο, ύψους 68 εκατ. ευρώ από απλήρωτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την Εφορία, αλλά και επιπλέον 135 εκατ. ευρώ από μη καταβληθείσες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί.

Ελέγχθηκαν διεξοδικά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Χάρη στην πολύμηνη έρευνα, έγιναν οι 18 συλλήψεις, με τους ελεγκτές να ταυτοποιούν τους επιχειρηματίες, που κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ανάμεσά τους ο γνωστός ηθοποιός – μοντέλο και η σύζυγος του επιχειρηματία.

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.