Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ

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Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στο λιμάνι Τζασκ, στη νότια ακτή του Ιράν, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την ιρανική πλευρά σχετικά με την προέλευση των αναφερόμενων εκρήξεων.

Νωρίτερα σήμερα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν το Κεσμ, χωρίς να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν ζημιές.

Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται λίγες ημέρες αφού οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί.

#BREAKING

Explosions and Low-Flying Fighter Jets Reported Over Qeshm Island Sources on Iran’s Qeshm Island told Aamaj News that several explosions were heard, prompting the activation of air defence systems, while fighter jets were heard flying at low altitude over the island. https://t.co/RNGN6FtzFl — Aamaj News English (@aamajnews_EN) November 7, 2026

Όπως δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, τα εν λόγω πλήγματα ήταν περιορισμένης κλίμακας και δεν σηματοδοτούν επανέναρξη ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων.