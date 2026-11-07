Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
Φωτογραφία αρχείου
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Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στο λιμάνι Τζασκ, στη νότια ακτή του Ιράν, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την ιρανική πλευρά σχετικά με την προέλευση των αναφερόμενων εκρήξεων.

Νωρίτερα σήμερα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν το Κεσμ, χωρίς να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν ζημιές.

Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται λίγες ημέρες αφού οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί.

Όπως δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, τα εν λόγω πλήγματα ήταν περιορισμένης κλίμακας και δεν σηματοδοτούν επανέναρξη ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων.

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