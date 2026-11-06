ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη-Μανησιώτη – Διαφώνησαν για την υπερασπιστική γραμμή

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος διέκοψε τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη και τη Βασιλική Μανησιώτη, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

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ΜΚΟ, απάτη, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, Βασιλική Μανησιώτη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη και τη Βασιλικής Μανησιώτη, που κατηγορούνται στην υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», διέκοψε ο δικηγόρος τους Κωνσταντίνος Τσάκος.
  • Με ανακοίνωσή του, ο κ. Τσάκος διευκρινίζει ότι δεν εκπροσωπεί εφεξής τους δύο κατηγορουμένους, καθώς η ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον του ανακριτή σηματοδότησε το τέλος της συνεργασίας τους.
  • Η απόφαση για την αποχώρηση από την υπεράσπιση ελήφθη έπειτα από διαφωνία σχετικά με τη χάραξη της περαιτέρω υπερασπιστικής γραμμής και τον τρόπο δημόσιας έκφρασής της.

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Τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη και τη Βασιλικής Μανησιώτη, που κατηγορούνται στην υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για άρρωστα παιδιά, διέκοψε ο δικηγόρος τους Κωνσταντίνος Τσάκος.

Με ανακοίνωσή του, ο κ. Τσάκος διευκρινίζει ότι δεν εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του συνηγόρου υπεράσπισης και ότι δεν εκπροσωπεί εφεξής τους δύο κατηγορουμένους στην υπόθεση.

Όπως εξηγεί, η ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον του ανακριτή σηματοδότησε και το τέλος της μέχρι σήμερα συνεργασίας τους, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση να αποχωρήσει από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων ελήφθη έπειτα από διαφωνία σχετικά με τη χάραξη της περαιτέρω υπερασπιστικής γραμμής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εκφραζόταν δημόσια.

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