Περσικός Κόλπος: Νεκρός ναυτικός από έκρηξη σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο

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Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του σε έκρηξη που σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, στον Περσικό Κόλπο.

Η έκρηξη εκτιμάται ότι προκλήθηκε από βλήμα που έπληξε την αριστερή πρυμναία πλευρά του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου στον Κόλπο την Πέμπτη (5/11), όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 6/11, η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Velos Tankers Ltd.

Το δεξαμενόπλοιο MT Velos Sapphire, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, έπλεε κενό φορτίου με κατεύθυνση προς το Μπαχρέιν όταν επλήγη, αναφέρει σε δήλωσή της η ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν Έλληνες ναυτικοί εντός του πλοίου.

Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας:

«Η Velos Tankers Ltd., διαχειρίστρια εταιρεία του δεξαμενόπλοιου VELOS SAPPHIRE (IMO 9321201, σημαία Νήσων Μάρσαλ), ανακοινώνει με λύπη ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2026, στις 01:15 τοπική ώρα, ενώ το πλοίο έπλεε χωρίς φορτίο (υπό έρμα) στον Περσικό Κόλπο με προορισμό τη Σίτρα του Μπαχρέιν, σημειώθηκε έκρηξη επί του πλοίου, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από μη αναγνωρισμένο βλήμα που έπληξε την αριστερή πρυμναία πλευρά του.

Η εταιρεία ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον θάνατο ενός ναυτικού της, ο οποίος, αφού αρχικά είχε δηλωθεί αγνοούμενος μετά την έκρηξη, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος επί του πλοίου. Δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί μεταξύ των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από το πλήρωμα του πλοίου. Δεν έχει αναφερθεί ρύπανση, ενώ η έκταση των ζημιών στο κύτος του πλοίου δεν είναι προς το παρόν γνωστή.

Κατόπιν οδηγιών των αρχών, το πλοίο κατευθύνθηκε προς τον λιμένα Khalifa Bin Salman του Μπαχρέιν, όπου παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και υποστήριξη στο πλήρωμα και όπου θα διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα.

Η Velos Tankers Ltd. ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της, ενημέρωσε τις αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με το πλοίο, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη στον Πλοίαρχο και το πλήρωμα. Οι οικείοι του ναυτικού ενημερώθηκαν άμεσα για τη συμβάν από την εταιρεία».