Ελευσίνα: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε γυναίκα σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ – Εξαφανίστηκε αφού χτύπησε και δύο οχήματα

Στην Ελευσίνα, οδηγός παρέσυρε γυναίκα σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και τράπηκε σε φυγή, αφού προσέκρουσε και σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η οικογένειά της απευθύνει δημόσια έκκληση για τον εντοπισμό αυτοπτών μαρτύρων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οδηγός παρέσυρε γυναίκα σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στην Ελευσίνα και εξαφανίστηκε από το σημείο, αφού συγκρούστηκε και με δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.
  • Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
  • Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε το περιστατικό ή συγκράτησε στοιχεία του οχήματος να επικοινωνήσει μαζί της για τον εντοπισμό του οδηγού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έκκληση απευθύνει η οικογένεια γυναίκας που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Ελευσίνα, το πρωί της Πέμπτης, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει μαζί της.

Σύμφωνα με δημόσια ανάρτηση συγγενικού της προσώπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί, στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, στην έξοδο προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Ο οδηγός παρέσυρε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να την πετάξει στο οδόστρωμα. Αντί όμως να σταματήσει και να τη βοηθήσει, επέλεξε να αναπτύξει ταχύτητα και να εξαφανιστεί από το σημείο.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, μάλιστα, φέρεται να συγκρούστηκε και με ακόμη δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προτού απομακρυνθεί.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένειά της, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Οι συγγενείς της απευθύνουν έκκληση σε όποιον βρισκόταν στο σημείο την ώρα του τροχαίου και είδε κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του οδηγού, είτε συγκράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας είτε τα χαρακτηριστικά του οχήματος, να επικοινωνήσει μαζί τους.

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