Παλαιό Φάληρο: Κέντρο αισθητικής έκανε botox χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις – Τα ευρήματα από τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

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Έλεγχο σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής αισθητικών υπηρεσιών στο Παλαιό Φάληρο πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για διαφήμιση και διενέργεια αισθητικών πράξεων και ενέσιμων θεραπειών (botox) από πρόσωπο που δεν διέθετε τα προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα.

Η έρευνα της ΕΑΔ επικεντρώθηκε στη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και στο εάν το καταγγελλόμενο πρόσωπο είχε την απαιτούμενη επαγγελματική ιδιότητα για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Αφορμή για την παρέμβαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών αποτέλεσαν αναρτήσεις του συγκεκριμένου προσώπου στο Facebook, στις οποίες παρουσιάζονταν φωτογραφίες από τον χώρο της επιχείρησης, μαζί με αναφορές στην παροχή αισθητικών υπηρεσιών και την πραγματοποίηση ενέσιμων θεραπειών.

Τα ευρήματα από τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Κατά την επιτόπια αυτοψία στη διεύθυνση που αναφερόταν στην καταγγελία, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα ή άλλη σήμανση που να υποδηλώνει τη λειτουργία ιατρείου, οδοντιατρείου ή κέντρου αισθητικής. Στο κουδούνι της εισόδου του κτιρίου υπήρχε αποκλειστικά το όνομα του καταγγελλόμενου προσώπου.

Παράλληλα, προέκυψε ότι για τη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Επιπλέον, από τον έλεγχο των επαγγελματικών στοιχείων διαπιστώθηκε ότι το καταγγελλόμενο πρόσωπο δεν ήταν εγγεγραμμένο σε κανέναν Ιατρικό Σύλλογο της χώρας ως ιατρός, ούτε στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής ως οδοντίατρος.

Σύμφωνα με την ΕΑΔ, υπό αυτές τις συνθήκες δεν νομιμοποιούνταν να διαφημίζει και να πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις, όπως οι ενέσιμες θεραπείες botox.