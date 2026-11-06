Μαρία Σάκκαρη: Στα ημιτελικά του WTA 250 στο Χονγκ Κονγκ με νίκη επί της Σάσνοβιτς 

Την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση του τουρνουά WTA 250 του Χονγκ Κονγκ εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας με 6-2, 6-3 της Αλιαξάντρα Σάσνοβιτς. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε δυναμική εμφάνιση και περιμένει πλέον το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αντονία Ρούζιτς και την Αλεξάντρα Εάλα, από όπου θα προκύψει η αντίπαλός της στη μάχη για τον τελικό.

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Αθλητισμός

Μαρία Σάκκαρη
(AP Photo/Maja Smiejkowska)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρόκρισή της στα ημιτελικά του τουρνουά WTA 250 του Χονγκ Κονγκ πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας με 6-2, 6-3 της Αλιαξάντρα Σάσνοβιτς.
  • Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέβαλε τον ρυθμό της, κατέκτησε με άνεση το πρώτο σετ και εξασφάλισε τη νίκη με καθοριστικό break στο δεύτερο σετ.
  • Στη μάχη για μια θέση στον μεγάλο τελικό, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αντονία Ρούζιτς και την Αλεξάντρα Εάλα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση του τουρνουά WTA 250 του Χονγκ Κονγκ πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας με 6-2, 6-3 της Λευκορωσίδας Αλιαξάντρα Σάσνοβιτς, Νο 90 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε μια δυναμική εμφάνιση, εξασφαλίζοντας τη θέση της στην τετράδα για μια θέση στον τελικό.

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Μετά τη νίκη της, η Σάκκαρη περιμένει πλέον το αποτέλεσμα του τελευταίου προημιτελικού, στον οποίο θα αναμετρηθούν η Κροάτισσα Αντονία Ρούζιτς και η Αλεξάντρα Εάλα από τις Φιλιππίνες. Από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα προκύψει η αντίπαλός της στα ημιτελικά, με φόντο την πρόκριση στον τελικό του WTA 250.

Κυρίαρχη στο πρώτο σετ η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο την αναμέτρηση, βρίσκοντας από νωρίς πολύ καλό ρυθμό στο σερβίς της και ασκώντας πίεση στην αντίπαλό της.

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Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για break και κατάφερε να αξιοποιήσει δύο από αυτές, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Με σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι της, κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2, δείχνοντας ότι είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η αντίδραση της Σάσνοβιτς και το καθοριστικό break

Στο δεύτερο σετ η εικόνα του αγώνα έγινε πιο ισορροπημένη, καθώς η Σάσνοβιτς ανέβασε την απόδοσή της και προσπάθησε να δυσκολέψει τη Σάκκαρη.

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Η Ελληνίδα τενίστρια, ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να πάρει ξανά το προβάδισμα, πετυχαίνοντας break στο έκτο γκέιμ και κάνοντας το 4-2.

Η αντίπαλός της αντέδρασε αμέσως, καταφέρνοντας να πάρει πίσω το χαμένο σερβίς. Παρά το γεγονός ότι η Σάκκαρη είχε προηγηθεί με 40-0 στο συγκεκριμένο γκέιμ, δεν κατάφερε να διατηρήσει το πλεονέκτημά της και η Σάσνοβιτς μείωσε τη διαφορά.

Το επόμενο γκέιμ αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Η Μαρία Σάκκαρη έχασε την πρώτη ευκαιρία για break, όμως αξιοποίησε τη δεύτερη και ανέκτησε το προβάδισμα, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς τη νίκη.

Στη συνέχεια, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της. Κρατώντας το σερβίς της χωρίς να χάσει πόντο (love game), ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6-3 στο δεύτερο σετ.

 

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