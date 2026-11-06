Λονδίνο: Αθώος δηλώνει ο 46χρονος Έλληνας που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

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Ενώπιον του βρετανικού δικαστηρίου εμφανίστηκε την Παρασκευή ένας 46χρονος Έλληνας υπήκοος, δηλώνοντας αθώος απέναντι στις κατηγορίες περί παροχής συνδρομής σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών μέσω παρακολουθήσεων. Η υπόθεση αφορά τη στοχοποίηση δημοσιογράφου του ειδησεογραφικού δικτύου Iran International, το οποίο εδρεύει στο Λονδίνο και ασκεί έντονη κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Το κατηγορητήριο και η δίκη του Μαΐου

Ο 46χρονος Ι.Α., γεννημένος στη Γεωργία και κάτοικος Μονάχου κατά τον χρόνο της σύλληψής του, συνελήφθη τον Μάιο βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας.

Μετά την άρνηση ενοχής του, το δικαστήριο αποφάσισε την παραμονή του υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του, η οποία ορίστηκε για τον Μάιο του 2027.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ενέργειες του 46χρονου εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Δύο ταξίδια, παρακολουθήσεις και «κρυφή κάμερα σε κάλτσα»

Οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι ο Ι.Α. ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρώτο διάστημα από τις 16 έως τις 21 Απριλίου και το δεύτερο από τις 12 έως τις 16 Μαΐου, προκειμένου να κατασκοπεύσει τον στοχοποιημένο δημοσιογράφο.

Στο πλαίσιο των αποστολών αυτών, κατηγορείται ότι:

Φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε διευθύνσεις κατοικιών και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων που σχετίζονταν με τον δημοσιογράφο.

διευθύνσεις κατοικιών και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων που σχετίζονταν με τον δημοσιογράφο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ταξιδιού του τον Μάιο, φέρεται να «εγκατέστησε κρυφή κάμερα μέσα σε μια κάλτσα», η οποία είχε τη δυνατότητα να μεταδίδει δεδομένα «σε αγνώστους στο εξωτερικό», όπως υποστήριξε η εισαγγελία.

Ο 46χρονος συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από αστυνομικούς της Διοίκησης Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας του Λονδίνου (CTP London).

Κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο Westminster Magistrates’ Court στις 29 Μαΐου, επιβεβαίωσε τα στοιχεία της ταυτότητάς του μέσω Ρώσου διερμηνέα, χωρίς τότε να υποβάλει δήλωση ενοχής ή αθωότητας.

Αυξημένα μέτρα προστασίας

Η επικεφαλής της Διοίκησης Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας του Λονδίνου, διοικητής Έλεν Φλάναγκαν, δήλωσε τότε πριν από την ακροαματική διαδικασία: «Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα περσόφωνα μέσα ενημέρωσης».

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι αρχές παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη ασφαλείας σε μια σειρά από οργανισμούς και άτομα, συμπεριλαμβανομένου «του συγκεκριμένου ατόμου και του οργανισμού που συνδέονται με αυτή την έρευνα».

Απειλές κατά του Iran International

Η υπόθεση του Αϊδινίδη δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που αφορά το Iran International.

Τον Απρίλιο, ασκήθηκαν διώξεις σε τρία άτομα για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης στα γραφεία του σταθμού στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει μια ισλαμική οργάνωση με την ονομασία Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, η οποία φέρεται να συνδέεται με το Ιράν, χωρίς ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός να έχει διασταυρωθεί.

Σε σχετική ανακοίνωσή του τον Απρίλιο, το Iran International κατήγγειλε ότι αποτελεί στόχο μιας «εκστρατείας διακρατικού εκφοβισμού με στόχο τη σίγαση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται σταθερά οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή συνωμοσίες επί βρετανικού εδάφους.