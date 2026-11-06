Pizza Fan: Αποδεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί – Ανοίγει ο δρόμος για επαναλειτουργία των καταστημάτων

Ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία καταστημάτων της Pizza Fan καθώς ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης αποφάσισε να αποδεσμευτούν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας, προκειμένου να καλυφθούν οικονομικές υποχρεώσεις.

Με τη διάταξη Βουρλιώτη θα ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των άλλων απαιτήσεων που είχαν δημιουργηθεί από τον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Εκτός από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας που είχαν μείνει από την πρώτη στιγμή εκτός των δεσμεύσεων των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων, αποδεσμεύονται και άλλοι τραπεζικοί λογαριασμοί προκειμένου να πληρωθούν υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κλπ.

Η αποδέσμευση των δύο λογαριασμών θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επόμενη ημέρα της αλυσίδας, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της.

Η τριμερής συνάντηση που είχε γίνει στο υπουργείο Εργασίας

Τη δέσμευση ότι θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου, καθώς και οι αποδοχές που προβλέπονται από τον νόμο λόγω υπερημερίας για τον Νοέμβριο για τους 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan έδωσαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενώπιον της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης που είχε γίνει στις 3 Νοεμβρίου.

«Κρίσιμο θα είναι το επόμενο δεκαήμερο», είχαν δηλώσει οι συνδικαλιστές.

«Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεσμεύτηκαν ότι θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου, καθώς και οι αποδοχές που προβλέπονται από τον νόμο λόγω υπερημερίας για τον Νοέμβριο», είχε πει μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης. «Η δέσμευση αφορά τόσο τους εργαζόμενους που απασχολούνταν στη μητρική εταιρεία όσο και εκείνους που εργάζονταν στα καταστήματα franchise», υπογράμμισε.

«Ζητούμενο είναι η πλήρης κατοχύρωση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και η οριστική εξάλειψη της υποδηλωμένης εργασίας», είχε δηλώσει ο Γιώργος Στεφανάκης. «Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ζήτησαν τη μερική αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της, εφόσον προηγηθεί ο καταλογισμός των οφειλών της προς το Δημόσιο, καθώς υποστήριξαν ότι αυτό αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς της», επισήμανε ο Γιώργος Στεφανάκης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, είχε αναφέρει ότι «το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις εξελίξεις». Εξήγησε, μάλιστα, ότι «η Ομοσπονδία έχει ήδη έτοιμη νομοθετική ρύθμιση προς κατάθεση στο Υπουργείο Εργασίας, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία της εταιρείας».