Σοκ στις διεθνείς αγορές: Σε… κλοιό πιέσεων και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τους κλυδωνισμούς σε Wall Street και Ασία – Σε πτωτική τροχιά ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Υπό τη βαριά σκιά των μεγάλων απωλειών τρισεκατομμυρίων δολαρίων και των ρευστοποιήσεων στη Wall Street και την Ασία, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται πτωτικά, ενώ τη σκυτάλη των πιέσεων πήραν κατά την έναρξη της συνεδρίασης και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η ανησυχία των επενδυτών για περιορισμό των επενδύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, έχει παρασύρει τις παγκόσμιες αγορές.

Η εικόνα στο ΧΑ είναι πολύ καλύτερη από ότι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που κινούνται μεν στο κόκκινο, αλλά με σχετικά περιορισμένες και και ελεγχόμενες απώλειες. Ειδικότερα, σύμφωνα με το investing.com, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε μια πτώση της τάξεως του 0,95% και ανήλθε στις 2.586,68 ευρώ από 2.572,04 μονάδες που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του ΧΑ και 2.611,41 μονάδες που ήταν στο προηγούμενο κλείσιμο.

Δείτε παρακάτω τους σχετικούς πίνακες :

Νωρίτερα, η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 37,15 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,18%.

Πτωτικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (-2,57%), του ΟΛΠ (-2,52%), της CrediaBank (-2,13%) και της Τιτάν (-1,99%).

Ανοδικά κινήθηκαν 8 μετοχές, 83 πτωτικά και 7 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (+2,29%) και Τζιρακιάν (+0,94%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-14,66%) και CPI (-6,95%).

Σε κλοιό πιέσεων και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε πτωτικά επίπεδα κινούνται και οι βασικοί δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το investing.com:

O δείκτης Βρετανίας 100 (FTSE) κατέγραψε σήμερα στις 12.03 μμ ώρα Ελλάδας μια πτώση της τάξεως του 1,62 % και ανήλθε στις 10.608,52 μονάδες από 10.659,92 μονάδες που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης και 10.782,77 μονάδες που έκλεισε χθες.

κατέγραψε σήμερα στις μια % και ανήλθε στις από 10.659,92 μονάδες που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης και 10.782,77 μονάδες που έκλεισε χθες. Ο γερμανικός δείκτης (DAX), σήμερα στις 12.10 μμ ώρα Ελλάδας μειώθηκε κατά 1,72% και διαμορφώθηκε στις 25.878,25 μονάδες έναντι 25.999,57 μονάδες κατά την έναρξη της συνεδρίασης .Ενώ χθες έκλεισε στις 26.330,05 μονάδες

σήμερα στις 12.10 μμ ώρα Ελλάδας μειώθηκε κατά 1,72% και διαμορφώθηκε μονάδες έναντι 25.999,57 μονάδες κατά την έναρξη της συνεδρίασης .Ενώ χθες έκλεισε στις 26.330,05 μονάδες Ο δείκτης Ιταλίας 40 (FTMIB) σημείωσε σήμερα στις 12.16 μμ ώρα Ελλάδας μια πτώση τάξεως του 0,93% και πήγε στις 50.036,50 μονάδες από 49.820,5 μονάδες που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ωστόσο χθες έκλεισε στα 50. 505,87 μονάδες

σημείωσε σήμερα στις 12.16 μμ ώρα Ελλάδας μια πτώση τάξεως του 0,93% και πήγε στις από 49.820,5 μονάδες που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ωστόσο χθες έκλεισε στα 50. 505,87 μονάδες Ο δείκτης στο Παρίσι CAC 40 στις 12.22 μμ ώρα Ελλάδας μειώθηκε σήμερα κατά 1,51% και ανήλθε στις 8,081,73 μονάδες από 8.105,06 μονάδες που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου και το χθεσινό κλείσιμο ήταν στα 8.205,37 μονάδες

Δείτε τους σχετικούς πίνακες του investing.com

Το ευρώ

Νωρίτερα, στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,32% και διαμορφώθηκε στα 1,1183 δολάρια.

Το ευρώ βρέθηκε στα 176,8300 γεν, στο 0,8348 με τη στερλίνα και στο 0,9147 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,28% έναντι του γεν και διαμορφώθηκε στα 158,1400 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημείωσε πτώση 0,39% και ανήλθε στα 1,3397 δολάρια.

Τι λένε οι αναλυτές

Μάλιστα ειδικοί μίλησαν στο https://live.euronext.com/ για το θέμα των data centers αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη μίλησαν

«Θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις για την εγκατάσταση αυτών των Data centers σε κατοικημένες περιοχές των ΗΠΑ και αυτό διότι επιβαρύνουν το ηλεκτρικό δίκτυο και τα συστήματα ύδρευσης », δήλωσε ο Bruce Zaro, διευθύνων σύμβουλος της Granite Wealth Management στο Πλίμουθ της Μασαχουσέτης.

« Εκκρεμεί η αδειοδότηση πολλών ακόμη Data centers, παρόλο που κάποια έχουν ήδη εγκριθεί. Η διαδικασία για τη λήψη των σχετικών αδειών αναμένεται να είναι δύσκολη στο μέλλον» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά τους αναλυτές της UBS εκτιμούν πως, σχεδόν το 30% της αναμενόμενης αύξησης της δυναμικότητας των Data centers στις ΗΠΑ μπορεί να τεθεί έως το 2028 σε κίνδυνο λόγω του ότι ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές στις κατασκευαστικές εργασίες. Αυτό αποτελεί απειλή για έναν κλάδο του οποίου η ανάπτυξη εξαρτάται από την ταχεία ανέγερση νέων εγκαταστάσεων.

«Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει μετασχηματιστικές αλλαγές στον κόσμο μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μετοχή που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτιμάται αυτή τη στιγμή σωστά. Αναμένεται να υπάρξει μεγάλη αναταραχή», δήλωσε ο Ted Parkhill, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Incline Investment Management.