«Σεισμός» στις παγκόσμιες αγορές: Χάθηκαν τρισεκατομμύρια από τη Wall Street, κλυδωνισμοί στην Ασία – Τραμπ: «Φταίνε οι Δημοκρατικοί»

«Σεισμός» έχει προκληθεί στις παγκόσμιες αγορές υπό τον φόβο των επενδυτών ότι αυστηρότεροι περιορισμοί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ισχυροί κλυδωνισμοί που σάρωσαν τη Wall Street την Πέμπτη (5/11), εξανέμισαν περίπου 2,5 τρισ. δολ. από τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του Nasdaq Composite και πέρασαν σήμερα στα ασιατικά χρηματιστήρια σήμερα (6/11), καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι αυστηρότεροι περιορισμοί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Nikkei υποχώρησε κατά 7% αμέσως μετά το άνοιγμα στο Τόκιο, ενώ οι βασικοί δείκτες στη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν έχασαν πάνω από 8%.

Στη συνέχεια, οι αγορές της περιοχής έδειξαν σημάδια σταθεροποίησης, καθώς εμφανίστηκαν αγοραστές που εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες τιμές. Τα ευρωπαϊκά προθεσμιακά συμβόλαια περιόρισαν τις αρχικές απώλειες και υποχωρούσαν κατά 0,6%, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του Nasdaq ενισχύονταν κατά 1,4%, σύμφωνα με το Reuters.

Βαριές απώλειες για τους κατασκευαστές τσιπ στην Ασία

Στη Νότια Κορέα, η Samsung Electronics υποχώρησε σχεδόν 10% και η SK Hynix περίπου 12%. Στην Ιαπωνία, η Kioxia έχασε 14%, ενώ στην Ταϊβάν η TSMC υποχώρησε έως και 8,5%. Η μετοχή της ιαπωνικής SoftBank έπεσε κατά 11%, με το κόστος ασφάλισης έναντι ενδεχόμενης αθέτησης του χρέους της να ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo, εκτίμησε ότι στις πωλήσεις υπήρχε και στοιχείο πανικού. Όταν πολλοί επενδυτές κλείνουν τις ίδιες θέσεις ταυτόχρονα, εξήγησε, οι πωλήσεις μπορούν να τροφοδοτήσουν νέες πωλήσεις, ιδίως όταν εμπλέκονται δανεισμός και αναγκαστικές ρευστοποιήσεις.

Η Wall Street έχασε τα κέρδη του μετεκλογικού ράλι

Την Πέμπτη, ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 5,52%, στη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς. Η πτώση εξανέμισε περίπου 2,5 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του δείκτη. Ο Nasdaq μπήκε σε ζώνη διόρθωσης, με απώλειες περίπου 12% από το υψηλό κλεισίματος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Dow Jones έχασε 1.833 μονάδες, σβήνοντας τα κέρδη των 1.569 μονάδων που είχε καταγράψει στο μετεκλογικό ράλι της Τετάρτης. Πτωτικά έκλεισαν και οι 11 κλάδοι του S&P 500, από τις εταιρείες του οποίου χάθηκαν περίπου 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, σύμφωνα με το Reuters.

Η Nvidia υποχώρησε κατά 9,3%, χάνοντας όλα τα κέρδη της από την αρχή του έτους, ενώ ο δείκτης των κατασκευαστών μικροκυκλωμάτων της Φιλαδέλφειας έχασε πάνω από 12%. Ο Nasdaq 100 έπεσε κατά 6,36%, στη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Μάρτιο του 2020. Ο VIX, ο λεγόμενος δείκτης φόβου της Wall Street, εκτινάχθηκε κατά περίπου 70% και έφτασε σε υψηλό επτά μηνών.

Γιατί η εκλογική ανατροπή στο Τέξας ανησυχεί την αγορά

Η νίκη της Δημοκρατικής Τζίνα Ινοχόσα στις εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήτη του Τέξας βρέθηκε στο επίκεντρο της αντίδρασης των επενδυτών. Η Ινοχόσα είχε ταχθεί προεκλογικά υπέρ της προσωρινής αναστολής της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων και της κατάργησης ορισμένων φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που τα κατασκευάζουν. Το Τέξας αποτελεί βασικό κόμβο για τέτοιες υποδομές, με μεγάλες επενδύσεις από την Google, τη Meta, την Oracle και την OpenAI.

Οι ανησυχίες για πιθανούς περιορισμούς προστέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις αμφιβολίες για το αν και πότε θα αποδώσουν οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Μια επιβράδυνση στην κατασκευή υποδομών θα μπορούσε να πιέσει ιδιαίτερα μικρότερες επιχειρήσεις που ήδη δυσκολεύονται να αντλήσουν κεφάλαια.

Ο Κιθ Λέρνερ, επικεφαλής επενδύσεων της Truist Advisory Services, εκτίμησε ότι οι απότομες μεταβολές αντανακλούν κυρίως την πρώτη αντίδραση της αγοράς στο εκλογικό αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, ο ταχύς ρυθμός κατασκευής των κέντρων δεδομένων έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση για το αν η υπολογιστική ισχύς που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν οι εταιρείες θα ξεπεράσει τη ζήτηση.

Ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research, δήλωσε στο CNN ότι μια επιβράδυνση θα μπορούσε να εκτονώσει την κερδοσκοπία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. «Είναι καλύτερο να ξεφουσκώσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης παρά να σκάσει», είπε.

Τραμπ: «Δεν έφταιγαν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά οι Δημοκρατικοί»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να συνδέσει ευθέως τη χρηματιστηριακή πτώση με το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αγορές υπέστησαν μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις στην ιστορία τους εξαιτίας της εκλογικής επικράτησης των αντιπάλων του.

«Το χρηματιστήριο υπέστη μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών. Είναι τόσο θλιβερό να το βλέπει κανείς! Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που κανείς δεν είχε ξαναδεί και μετά συνέβη αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας στα προγράμματα 401(k) έχουν μειωθεί», έγραψε.