Απάτη με ΜΚΟ: Οι νέοι διάλογοι για την δράση του ζευγαριού και ο ρόλος εν ενεργεία αστυνομικού – «Ο κόσμος μας ήρθε ανάποδα» λέει μητέρα παιδιού με καρκίνο

Νέα στοιχεία για τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» προκύπτουν από καταγγελίες γονέων και δωρητών, καθώς και από ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας . Οι αποκαλύψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση χρημάτων από εράνους και τις πιέσεις προς πολίτες που είχαν αναλάβει φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι συνομιλίες που αφορούν την προσπάθεια διακοπής της συγκέντρωσης χρημάτων από οικογένεια παιδιού με σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά και οι καταγγελίες για ποσά που συγκεντρώνονταν στο όνομα ασθενών παιδιών χωρίς να αποδίδονται στο σύνολό τους στους δικαιούχους.

Η καταγγελία της μητέρας του 2χρονου κοριτσιού

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται αφορά ένα 2χρονο κορίτσι με σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ελπίδα». Η οικογένειά του ζούσε στο εξωτερικό και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές όταν ξεκίνησε η διερεύνηση του προβλήματος υγείας του παιδιού.

Η μητέρα περιέγραψε στο «Live News» τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπιστώθηκε η ασθένεια, πριν από περίπου έναν χρόνο. «Στις 24 Δεκεμβρίου ήρθαμε για 10 ημέρες διακοπές στην Ελλάδα, καθώς ζούμε στο εξωτερικό. Η μικρή μου είχε βγάλει ένα εξόγκωμα στο πόδι της, το οποίο οι γιατροί στο εξωτερικό απέδιδαν σε φλεγμονή από εμβόλιο στο πόδι. Η διαίσθησή μου ως μητέρας με οδήγησε στην παιδίατρο που είχε από παλιά ο μεγάλος μου γιος στην Ελλάδα. Εκείνη, ανήσυχη, μας έστειλε για υπέρηχο και έτσι ξεκίνησε ο εφιάλτης μας».

Η διάγνωση άλλαξε την καθημερινότητα της οικογένειας, η οποία αναγκάστηκε να παραμείνει στην Ελλάδα και να αναζητήσει οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας. «Τώρα το παιδί μου βρίσκεται στο “Ελπίδα”, να παλεύει για τη ζωή του. Ο κόσμος μας ήρθε ανάποδα. Εγκαταλείψαμε μέσα σε μία μέρα τα πάντα και το νοσοκομείο έγινε σπίτι μας. Μέσα σε τρεις μήνες εξαντλήθηκαν οι οικονομίες μας».

Η μητέρα είχε ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό για τη συγκέντρωση χρημάτων, ο οποίος τελικά απενεργοποιήθηκε. Από τις συνομιλίες ήρθαν στο φως προκύπτει ότι η 35χρονη σύντροφος του βασικού κατηγορουμένου, σε συνεργασία με τη μητέρα της, είχε προχωρήσει σε ενέργειες προς την τράπεζα, αμφισβητώντας τη νομιμότητα του εράνου.

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Οι επικοινωνίες της 35χρονης κατηγορούμενης με την τράπεζα

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τραπεζικό υπάλληλο, η 35χρονη κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η μητέρα της είχε εξαπατηθεί, καθώς είχε καταθέσει 100 ευρώ σε λογαριασμό που, όπως ισχυριζόταν, χρησιμοποιούνταν για παράνομη συγκέντρωση χρημάτων.

35χρονη: «Η μητέρα μου εξαπατήθηκε. Έβαλε 100 ευρώ σε λογαριασμό, ο οποίος ανήκει σε γυναίκα με στοιχεία Χ.Ε., που κάνει παράνομο έρανο με το πρόσχημα της νοσηλείας ενός παιδιού στην Αμερική. Έχω κάνει έρευνα στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι η ανάγκη αυτή δεν υφίσταται και δεν υπάρχει σχετική άδεια εράνου».

«Η μητέρα μου εξαπατήθηκε. Έβαλε 100 ευρώ σε λογαριασμό, ο οποίος ανήκει σε γυναίκα με στοιχεία Χ.Ε., που κάνει παράνομο έρανο με το πρόσχημα της νοσηλείας ενός παιδιού στην Αμερική. Έχω κάνει έρευνα στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι η ανάγκη αυτή δεν υφίσταται και δεν υπάρχει σχετική άδεια εράνου». Υπάλληλος τράπεζας: «Πείτε μου τα στοιχεία του λογαριασμού για να τα προωθήσω εσωτερικά στο αρμόδιο τμήμα ελέγχου».

Στις 21 Σεπτεμβρίου, η 35χρονη επικοινώνησε ξανά με την τράπεζα, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς της και αμφισβητώντας τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονταν τα χρήματα.

«Θέλω να καταγγείλω έναν παράνομο έρανο που γίνεται μέσω διαδικτύου από μία γυναίκα, της οποίας το παιδί δεν έχει ελπίδα να ζήσει, με πρόφαση ότι επιθυμεί να συγκεντρώσει χρήματα ώστε να μεταβεί το παιδί της για θεραπεία στην Αμερική. Να ξέρετε, όμως, ότι στην πραγματικότητα αποσκοπεί στο να λάβει τα χρήματα και να μεταβεί στη Γεωργία».

Ακολούθησε νέα επικοινωνία, στις 2 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά μεταξύ της 35χρονης και της μητέρας της. Στην καταγεγραμμένη συνομιλία, η σύντροφος του 37χρονου εξηγούσε τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για την αποστολή εξωδίκου προς την τράπεζα.

35χρονη: «Θα επικοινωνήσει μαζί σου δικηγόρος για να κάνουμε εξώδικο στην τράπεζα για αυτόν τον λογαριασμό της Χ.Ε. Εσύ πρέπει να του πεις ότι έβαλες χρήματα στον λογαριασμό αυτόν και δεν είναι ερανικός. Θα του πεις ότι είσαι μέλος της “Παιδικής Χαράς” και ότι ο σκοπός σου δεν είναι να λάβεις τα χρήματα πίσω, αλλά μας ενδιαφέρει το νόμιμο της υπόθεσης».

«Θα επικοινωνήσει μαζί σου δικηγόρος για να κάνουμε εξώδικο στην τράπεζα για αυτόν τον λογαριασμό της Χ.Ε. Εσύ πρέπει να του πεις ότι έβαλες χρήματα στον λογαριασμό αυτόν και δεν είναι ερανικός. Θα του πεις ότι είσαι μέλος της “Παιδικής Χαράς” και ότι ο σκοπός σου δεν είναι να λάβεις τα χρήματα πίσω, αλλά μας ενδιαφέρει το νόμιμο της υπόθεσης». Μητέρα 35χρονης: «Εντάξει».

Οι συγκεκριμένες επικοινωνίες συνδέονται με την καταγγελία ότι επιδιώχθηκε να σταματήσει η απευθείας συγκέντρωση χρημάτων από την οικογένεια, ώστε οι δωρεές να πραγματοποιούνται μέσω της ΜΚΟ.

Ο λογαριασμός που απενεργοποιήθηκε και οι συνομιλίες για τα χρήματα

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, η 35χρονη αναφέρθηκε σε οικονομικές συναλλαγές του σωματείου, υποστηρίζοντας ότι είχαν παραδοθεί 83.000 ευρώ σε μετρητά σε πατέρα παιδιού για δύο δράσεις.

«Το σωματείο παρέδωσε σε έναν πατέρα, για δύο δράσεις, 83.000 ευρώ σε μετρητά, με αποτέλεσμα η τράπεζα να μας απενεργοποιήσει τον σχετικό λογαριασμό, γιατί θεωρήθηκαν ύποπτες συναλλαγές. Όμως, δέχτηκαν να μας επιστρέψουν τα χρήματα, διότι γνωρίζουν ότι βοηθούν παιδιά».

Σε επικοινωνία με τη μητέρα του 2χρονου κοριτσιού, η οποία ενημερώθηκε ότι ο προσωπικός της λογαριασμός είχε κλείσει, η 35χρονη πρότεινε διαφορετικό τρόπο οικονομικής υποστήριξης.

Μητέρα παιδιού: «Μου έκλεισε η τράπεζα τον λογαριασμό. Τι θα κάνω;»

«Μου έκλεισε η τράπεζα τον λογαριασμό. Τι θα κάνω;» 35χρονη: «Μπορούμε να σας πληρώνουμε τα ενοίκια».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και συνομιλία που καταγράφηκε από την Αστυνομία, στην οποία η 35χρονη εξέφραζε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να πληροφορηθεί η μητέρα του παιδιού ποιος είχε κινηθεί εναντίον του τραπεζικού της λογαριασμού.

«Λες να μάθει η Χ.Ε. ότι το εξώδικο που στάλθηκε στην τράπεζά της και έχει τα στοιχεία της μάνας μου ήταν η αιτία που απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός της;»

Σε άλλη συνομιλία, μέλος της ΜΚΟ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη οικογένεια είχε ήδη λάβει σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Μέλος ΜΚΟ: «Αυτή η μητέρα έλαβε 70.000 ευρώ από την “Παιδική Χαρά” και δεν έχει προβεί σε κάτι ουσιαστικό με αυτό το ποσό».

«Αυτή η μητέρα έλαβε 70.000 ευρώ από την “Παιδική Χαρά” και δεν έχει προβεί σε κάτι ουσιαστικό με αυτό το ποσό». 35χρονη: «Τώρα δεν απευθύνθηκε σε εμάς για βοήθεια, αλλά επέλεξε να προβεί ατομικά σε συγκέντρωση χρημάτων».

Ο ισχυρισμός περί καταβολής 70.000 ευρώ αποτελεί μέρος της καταγεγραμμένης συνομιλίας, ενώ η καταγγελία της οικογένειας αφορά τη μη απόδοση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για το παιδί μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Οι καταγγελίες για εράνους και η εμπλοκή γνωστών προσώπων

Πέρα από την περίπτωση του 2χρονου κοριτσιού, νέα στοιχεία αφορούν τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, με τη συμμετοχή γνωστών προσώπων που ανταποκρίνονταν σε αιτήματα υποστήριξης.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος είχε φέρει τον 37χρονο σε επαφή με τη μητέρα ενός παιδιού που αντιμετώπιζε καρκίνο.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το ποσό των δωρεών ενδέχεται να ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, στην οικογένεια αποδόθηκε περίπου το μισό ποσό.

Όταν τέθηκε το ερώτημα για τη διαχείριση των υπόλοιπων χρημάτων, ο 37χρονος φέρεται, κατά την καταγγελία, να είχε επικαλεστεί την ανάγκη υποστήριξης και άλλων παιδιών. «“Τα μαζεύουμε”, λέει, “στο κεντρικό ταμείο, γιατί μπορεί ο έρανος ενός άλλου παιδιού να μην πάει καλά”».

Η αξιοποίηση γνωστών προσώπων αποτελούσε βασικό στοιχείο της δημόσιας παρουσίας της «Παιδικής Χαράς». Στους λογαριασμούς της οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύονταν αναρτήσεις τραγουδιστών, ηθοποιών, αθλητών και δημιουργών περιεχομένου, οι οποίοι προωθούσαν τις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια.

Η εκπομπή «Live News» παρουσίασε, μεταξύ άλλων, ηχητικό απόσπασμα στο οποίο ο Κώστας Φιρινίδης επικοινωνούσε με τον Στάθη Σχίζα, ζητώντας του να προωθήσει μία ακόμη περίπτωση παιδιού που χρειαζόταν βοήθεια.

«Στάθη; Τι κάνεις, ρε; Καλησπέρα. Ρε συ, μου έστειλε τώρα… Βοηθάμε ένα παιδάκι εμείς στην “Παιδική Χαρά” και ο μπαμπάς του σε είχε φαντάρο. [Όνομα] λέγεται. Μου είπε… Του είπα ότι σε ξέρω κι αυτά και μου λέει: “Πες του, τον είχα φαντάρο” κι αυτά. Ξέρω εγώ, αν μπορεί να το προωθήσει λίγο. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν μπορείς, ρε».

Ανάλογα αιτήματα απευθύνονταν και σε δημιουργούς περιεχομένου στο YouTube, μεταξύ των οποίων ο Σάκης Καρπάς.

«Καλησπέρα σας. Ένα στόρι θα βοηθούσε πολύ, αν φυσικά μπορείτε. Να είστε καλά».

Οι Unboxholics, με 1,1 εκατομμύριο συνδρομητές στο κανάλι τους στο YouTube, δημοσιοποίησαν τα μηνύματα που είχαν δεχτεί κατά καιρούς από τον επικεφαλής της ΜΚΟ. Όπως προκύπτει από το υλικό, ανταποκρίνονταν στα αιτήματα, επιδιώκοντας να συμβάλουν στην οικονομική ενίσχυση παιδιών που χρειάζονταν βοήθεια.

Σε ένα από τα σχετικά μηνύματα, ο 37χρονος ζητούσε: «Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να κάνεις καμία προώθηση λίγο στο Insta. Θα βοηθούσε πολύ».

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Οι καταγγελίες για απειλές προς δωρητές

Διαφορετική συμπεριφορά περιγράφουν πολίτες που είχαν οργανώσει φιλανθρωπικές δράσεις και καθυστέρησαν να καταβάλουν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει.

Ένα ζευγάρι κατήγγειλε στο «Live News» ότι δέχτηκε απειλές από τον Κώστα Φιρινίδη, όταν παρουσιάστηκε καθυστέρηση στην απόδοση ποσού από εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί για την ενίσχυση παιδιού.

«Με τη σύζυγό μου θέλαμε να κάνουμε μία φιλανθρωπική εκδήλωση για να βοηθήσουμε ένα οποιοδήποτε παιδάκι. Καταλήξαμε στην “Παιδική Χαρά”, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι. Μετά από 10 μέρες, αφού αργήσαμε να τους δώσουμε και τα υπόλοιπα δυόμισι χιλιάρικα, με παίρνει ο κύριος Φιρινίδης τηλέφωνο και αρχίζει να απειλεί. “Εάν δεν βάλετε τα λεφτά στον λογαριασμό, θα σας κάνω ξεφτίλα στο πανελλήνιο”», ανέφερε ο καταγγέλλων.

Στην ηχογραφημένη συνομιλία που παρουσιάστηκε, ο 37χρονος επικαλούνταν τη σχέση της δικηγόρου του με τη δήμαρχο και προειδοποιούσε ότι θα δημοσιοποιούσε το ζήτημα εάν δεν καταβάλλονταν άμεσα τα χρήματα.

Φιρινίδης: «Άσε που η δικηγόρος μου είναι πάρα πολύ καλή φίλη της δημάρχου, εντελώς τυχαία. Το μάθαμε χθες και έχουμε, έχουμε δώσει deadline μέχρι αύριο. Αλλιώς πραγματικά θα γίνει σούσουρο. Όχι μόνο να παίρνουμε τα εύσημα, να ανεβαίνουμε πάνω και να λέμε “μπράβο, μπράβο, μπράβο”. Και όταν ήρθε η ώρα της λυπητερής, να το παίζουμε Κινέζοι και να κατηγορούμε τους άλλους».

«Άσε που η δικηγόρος μου είναι πάρα πολύ καλή φίλη της δημάρχου, εντελώς τυχαία. Το μάθαμε χθες και έχουμε, έχουμε δώσει deadline μέχρι αύριο. Αλλιώς πραγματικά θα γίνει σούσουρο. Όχι μόνο να παίρνουμε τα εύσημα, να ανεβαίνουμε πάνω και να λέμε “μπράβο, μπράβο, μπράβο”. Και όταν ήρθε η ώρα της λυπητερής, να το παίζουμε Κινέζοι και να κατηγορούμε τους άλλους». Δωρητής: «Η λυπητερή, όταν λες, τι εννοείς;»

«Η λυπητερή, όταν λες, τι εννοείς;» Φιρινίδης: «Εννοώ όταν, όταν είναι η φάση να πληρώσουμε, το παίζει Κινέζα. Έχουν περάσει 15 μέρες».

«Εννοώ όταν, όταν είναι η φάση να πληρώσουμε, το παίζει Κινέζα. Έχουν περάσει 15 μέρες». Δωρητής: «Τα λεφτά δεν τα έχει, ρε συ, η (σύζυγος)».

«Τα λεφτά δεν τα έχει, ρε συ, η (σύζυγος)». Φιρινίδης: «Όχι δικαιολογίες. Κούρασαν οι δικαιολογίες. Μια πέθανε ο μπαμπάς ενός άλλου, μια πέθανε η μαμά ενός άλλου, μία έχουμε προβλήματα, μία η λογίστρια φταίει, μία ο ένας φταίει, μία ο άλλος φταίει. Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε. Μην το κουράζουμε άλλο».

Το ζευγάρι υποστήριξε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν αποκλειστικά στις διαδικασίες που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση μίας φιλανθρωπικής εκδήλωσης.

Όπως εξήγησαν οι διοργανωτές, έπρεπε προηγουμένως να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα παραστατικά και να ολοκληρωθεί ο λογιστικός έλεγχος, ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του ποσού στον σύλλογο.

«Για να δοθούν τα χρήματα υπάρχει μία γραφειοκρατία. Δεν μπορεί, μόλις τελειώσει η συναυλία, να τα παίρνει ο άλλος σύλλογος έτσι. Πρέπει να δώσουν τις αποδείξεις, να τις καταθέσουν, να τα φτιάξει ο λογιστής και μετά να δοθούν τα χρήματα στον άλλον σύλλογο. Του εξηγούσα πάρα πολλές φορές ότι εγώ δεν είχα πάνω μου ούτε ένα ευρώ. Απειλούσε εμένα, ναι, προσωπικά. Εκείνος βιαζόταν. Πίεζε την κατάσταση. Μάλιστα, είχε βάλει και τη μάνα του παιδιού να με πάρει τηλέφωνο».

Παρά τις εξηγήσεις, οι πιέσεις συνεχίστηκαν, όπως καταγγέλλει το ζευγάρι. Σε νέα συνομιλία, ο 37χρονος εξέφρασε την ενόχλησή του για όσα είχε αναφέρει η σύζυγος του δωρητή σχετικά με τη συμπεριφορά του.

Φιρινίδης: «Λέει η γυναίκα σου πολλά λόγια και πήρε χθες τη μαμά (παιδιού) τηλέφωνο και της είπε ότι είμαι ένας τραμπούκος, ότι το πρόβλημα είμαι εγώ».

«Λέει η γυναίκα σου πολλά λόγια και πήρε χθες τη μαμά (παιδιού) τηλέφωνο και της είπε ότι είμαι ένας τραμπούκος, ότι το πρόβλημα είμαι εγώ». Δωρητής: «Το πρόβλημά μας δεν είναι να βοηθηθεί το παιδί, πέρα από ό,τι γίνεται, και να πάρει τα λεφτά μέχρι την Παρασκευή; Είναι αυτός ο σκοπός;»

«Το πρόβλημά μας δεν είναι να βοηθηθεί το παιδί, πέρα από ό,τι γίνεται, και να πάρει τα λεφτά μέχρι την Παρασκευή; Είναι αυτός ο σκοπός;» Φιρινίδης: «Εγώ στο εξηγώ και σου λέω ότι, αν ακούσω το παραμικρό, την παραμικρή κουβέντα να με προκαλεί, θα ενημερώσω τους πάντες. Να ξέρεις, γιατί με έχει εκνευρίσει αφάνταστα η (σύζυγος). Όχι να “πουλάει” και πνεύμα».

Τα χρήματα κατατέθηκαν στον λογαριασμό της οργάνωσης λίγες ημέρες αργότερα, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Ωστόσο, οι δωρητές δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν εάν το ποσό αποδόθηκε τελικά στην οικογένεια για την οποία είχε πραγματοποιηθεί η φιλανθρωπική εκδήλωση.

Η προσωπική ζωή του 37χρονου και ο ρόλος αστυνομικού

Παράλληλα με τις καταγγελίες για τη διαχείριση των δωρεών, ερωτήματα προκύπτουν και από τη δημόσια παρουσία του επικεφαλής της ΜΚΟ.

Στους λογαριασμούς της «Παιδικής Χαράς» δημοσιεύονταν κυρίως δράσεις οικονομικής ενίσχυσης και δωρεές προς νοσοκομεία. Αντίθετα, στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κώστας Φιρινίδης αναρτούσε φωτογραφίες με πούρα, ναργιλέδες, σαμπάνιες Moët, κάμπριο αυτοκίνητα και διαμονές σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται αναφορές για δαπάνες που συνδέονται με νυχτερινή διασκέδαση, ταξίδια, καζίνο και αγορές πολυτελών προϊόντων, μεταξύ των οποίων τσάντες Louis Vuitton.

Την ίδια ώρα, αντικείμενο της έρευνας παραμένει και ο ρόλος εν ενεργεία αστυνομικού, ο οποίος εμφανιζόταν σε φωτογραφίες με τον 37χρονο και διατηρούσε επικοινωνία μαζί του μέχρι και λίγες ημέρες πριν από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ τα ηχητικά ντοκουμέντα και οι καταγγελίες προστίθενται στα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της ΜΚΟ, τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για ασθενή παιδιά και τις ενέργειες των κατηγορουμένων.

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Προφυλακιστέος ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε το μεσημέρι της Πέμπτης ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνος Φιρινίδης. Ο 37χρονος πέρασε σήμερα το κατώφλι του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί και μετά το πέρας της απολογίας του, κρίθηκε προφυλακιστέος. Σημειώνεται ότι κατηγορείται για υπεξαίρεση 2,9 εκατ. ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως «όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φιρινίδης είπε πως είναι «μετανιωμένος και συντετριμμένος» ενώ ζήτησε «ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά».

Σημειώνεται ότι την Τρίτη (3/11) απολογήθηκε και η 35χρονη σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη η οποία επίσης κρίθηκε προφυλακιστέα.