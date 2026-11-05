Σε πλήρη εξέλιξη η διαβαλκανική διεθνής στρατιωτική άσκηση «BALKAN SHIELD 26» – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαβαλκανική διεθνής στρατιωτική άσκηση «BALKAN SHIELD 26» η οποία διεξάγεται, με τη συμμετοχή Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από χώρες των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άσκηση πραγματοποιείται από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή του Λιτοχώρου και περιλαμβάνει τόσο προετοιμασία και σχεδιασμό όσο και πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντάσσεται στο πλαίσιο της διαβαλκανικής συνόδου αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ από το 2007.

Επιπλέον, η κοινή αυτή άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων καθιερώθηκε το 2011 και από το 2012 πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με εναλλαγή της χώρας διοργάνωσης και διαφορετική ονομασία ανάλογα με τη χώρα που τη φιλοξενεί.

Στην Ελλάδα διοργανώνεται για τρίτη φορά, με την ονομασία «BALKAN SHIELD» μετά τις αντίστοιχες διοργανώσεις του 2016 και του 2022. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνεκπαίδευση με συμμετοχή προσωπικού και μέσων, δίνοντας έμφαση στην κοινή δράση, στη συνεργασία και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Στην «BALKAN SHIELD 26» συμμετέχουν στρατιωτικές αποστολές από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία και τη Σερβία.

Σκοπός της άσκησης είναι η ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των συμμετεχουσών χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από την κοινή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, να εξοικειωθούν με κοινές διαδικασίες και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε απαιτητικές αποστολές.

Ιδιαίτερη έμφαση, δε, δίνεται στη συντονισμένη δράση διαφορετικών στρατιωτικών τμημάτων, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα FPV drones.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιούνται δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων στρατιωτικών αποστολών, όπως ο σχεδιασμός κοινών αποστολών από μικτά επιτελεία των συμμετεχουσών χωρών, βολές με πραγματικά πυρά και εκπαίδευση σε βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, εκπαίδευση ελεύθερων σκοπευτών, επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές, παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματίες στο πεδίο, εκπαίδευση σε τεχνικές ταχείας αποβίβασης από ελικόπτερα, ρίψεις αλεξιπτωτιστών με στατικό ιμάντα και ελεύθερη πτώση, εκπαίδευση στη χρήση μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV), συμπεριλαμβανομένων των FPV drones, τα οποία αποτελούν πλέον σημαντικό μέσο διεξαγωγής και υποστήριξης σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η άσκηση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, σχεδιάστηκε από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και διεξάγεται από την Ι Μεραρχία Πεζικού.

Στην ελληνική συμμετοχή λαμβάνει μέρος προσωπικό από μονάδες της ΔΕΠ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Τέλος, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διατίθενται εναέρια μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς, (Ε/Π και Α/Φ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση FPV drones, τα οποία αξιοποιούνται για την προσβολή εικονικών στόχων, αναδεικνύοντας τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο των μη επανδρωμένων συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις, ενώ , παράλληλα, συμμετέχουν στρατιωτικές αποστολές από τις υπόλοιπες χώρες.