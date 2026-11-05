Ισραήλ: Την Κυριακή η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Τι ανακοίνωσε ο Χέρτζογκ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα πραγματοποιήσει περαιτέρω συνομιλίες με τους ηγέτες των κομμάτων προκειμένου να καθοριστεί ποιος είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος «Γιάσαρ», Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε την πλειοψηφία των συστάσεων για την πρωθυπουργία.

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Κνεσέτ, ο Χέρτζογκ ανέφερε ότι εκπρόσωποι ομάδων που συγκεντρώνουν συνολικά 67 βουλευτές συνέστησαν να ανατεθεί στον Άιζενκοτ η αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ ομάδες που συγκεντρώνουν συνολικά 46 βουλευτές συνέστησαν τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων φαίνονται σαφή», δήλωσε ο Χέρζογκ, σύμφωνα με τους Times of Israel. «Ωστόσο, η εξουσία που μου παρέχει ο νόμος είναι να καθορίσω ποιος έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι απολύτως σαφές, δεδομένων των αμοιβαίων βέτο μεταξύ των πολιτικών συνασπισμών και εντός των ίδιων των συνασπισμών».

Ο Χέρτσογκ τόνισε ότι θα προσπαθήσει να διευκρινίσει την κατάσταση «άμεσα και γρήγορα» μέσω προσωπικών συνομιλιών με ορισμένους ηγέτες κομμάτων και σκοπεύει να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης την Κυριακή.

«Σε αυτές τις συνομιλίες, σκοπεύω να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνω τα κόμματα να προσεγγίσουν το ένα το άλλο και να σχηματίσουν μια σταθερή και καλή κυβέρνηση για τον λαό του Ισραήλ», πρόσθεσε.