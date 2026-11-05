Ισραήλ: Την Κυριακή η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Τι ανακοίνωσε ο Χέρτζογκ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης την Κυριακή, μετά την ολοκλήρωση νέων προσωπικών επαφών με τους αρχηγούς των κομμάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανακοίνωσε περαιτέρω συνομιλίες με ηγέτες κομμάτων, παρότι ο Γκάντι Άιζενκοτ έλαβε 67 συστάσεις για την πρωθυπουργία έναντι 46 του Μπένιαμιν Νετανιάχου.
  • Ο Χέρτζογκ υπογράμμισε ότι δεν είναι απολύτως σαφές ποιος έχει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, δεδομένων των αμοιβαίων βέτο μεταξύ και εντός των πολιτικών συνασπισμών.
  • Ο πρόεδρος του Ισραήλ στοχεύει να ξεκαθαρίσει το τοπίο άμεσα μέσω προσωπικών επαφών και σκοπεύει να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης την Κυριακή.

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Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα πραγματοποιήσει περαιτέρω συνομιλίες με τους ηγέτες των κομμάτων προκειμένου να καθοριστεί ποιος είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος «Γιάσαρ», Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε την πλειοψηφία των συστάσεων για την πρωθυπουργία.

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Κνεσέτ, ο Χέρτζογκ ανέφερε ότι εκπρόσωποι ομάδων που συγκεντρώνουν συνολικά 67 βουλευτές συνέστησαν να ανατεθεί στον Άιζενκοτ η αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ ομάδες που συγκεντρώνουν συνολικά 46 βουλευτές συνέστησαν τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων φαίνονται σαφή», δήλωσε ο Χέρζογκ, σύμφωνα με τους Times of Israel. «Ωστόσο, η εξουσία που μου παρέχει ο νόμος είναι να καθορίσω ποιος έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι απολύτως σαφές, δεδομένων των αμοιβαίων βέτο μεταξύ των πολιτικών συνασπισμών και εντός των ίδιων των συνασπισμών».

Ο Χέρτσογκ τόνισε ότι θα προσπαθήσει να διευκρινίσει την κατάσταση «άμεσα και γρήγορα» μέσω προσωπικών συνομιλιών με ορισμένους ηγέτες κομμάτων και σκοπεύει να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης την Κυριακή.

«Σε αυτές τις συνομιλίες, σκοπεύω να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνω τα κόμματα να προσεγγίσουν το ένα το άλλο και να σχηματίσουν μια σταθερή και καλή κυβέρνηση για τον λαό του Ισραήλ», πρόσθεσε.

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