Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας έπειτα από ένοπλες επιθέσεις στο Αφιόν Καραχισάρ – Συνελήφθη ο δράστης

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλες επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ, στην κεντρική Τουρκία.
Η χωροφυλακή κινητοποιήθηκε έπειτα από ειδοποίηση στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 για περιστατικά πυροβολισμών. Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.
Στο χωριό Γιουκαρίταντιρ εντοπίστηκαν δύο γυναίκες τραυματισμένες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οκτώ θυμάτων βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί. Ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Afyonkarahisar’da öldürülenlerin yakınlarının feryadı görüntülendi.
#afyon #Afyonkarahisar https://t.co/FiXVVM0dJn
— Hafıza (@hafizahabertv) November 5, 2026
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüphelinin kimliği belirlendi. Saldırganın aracından elinde tüfekle çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
#afyonkarahisar #ihsaniye #sondakika #silahlısaldırı
🔗 Detaylar: https://t.co/nMZgi3Q0Oh https://t.co/MhH5U2xlvX
— Haberton (@haberton_com) November 5, 2026
Συνελήφθη ο δράστης
Ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη, έπειτα από κοινή επιχείρηση της χωροφυλακής και της αστυνομίας, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Εσκί Σεχίρ.
Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελία στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112. Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.
Η νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Afyonkarahisar’da silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
▪️ Ayazini ve Kıyır köyleri mevkilerinde 3’er kişinin cansız bedenine ulaşıldı
▪️ Yukarıtandır köyünde yaralı bulunan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
▪️ Ağır yaralı halde bulunan bir kişinin tedavisi sürüyor
Afyonkarahisar Valiliği:
➖ Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler
➖ Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir
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— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 5, 2026