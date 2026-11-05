Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας έπειτα από ένοπλες επιθέσεις στο Αφιόν Καραχισάρ – Συνελήφθη ο δράστης

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί, και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση έπειτα από ένοπλες επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ στην κεντρική Τουρκία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τουρκία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλες επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ, στην κεντρική Τουρκία.
  • Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οκτώ θυμάτων βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
  • Ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από κοινή επιχείρηση της χωροφυλακής και της αστυνομίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλες επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ, στην κεντρική Τουρκία.

Η χωροφυλακή κινητοποιήθηκε έπειτα από ειδοποίηση στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 για περιστατικά πυροβολισμών. Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.

Στο χωριό Γιουκαρίταντιρ εντοπίστηκαν δύο γυναίκες τραυματισμένες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οκτώ θυμάτων βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί. Ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

 

 

Συνελήφθη ο δράστης

Ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη, έπειτα από κοινή επιχείρηση της χωροφυλακής και της αστυνομίας, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Εσκί Σεχίρ.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελία στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112. Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ.

Η νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ