Δανάη Μπάρκα: Πραγματοποίησε την πρώτη της νυχτερινή έξοδο μετά τον γάμο της – «Αφού δεν γέννησα εκεί απ’ την πολλή χαρά, τότε είμαι τυχερή»

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Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης πραγματοποίησαν μία βραδινή έξοδο, λίγο καιρό πριν έρθει στον κόσμο το μωρό τους. Μάλιστα, η αγαπημένη καλλιτέχνις αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Instagram, πως ήταν η πρώτη φορά που βγήκε να διασκεδάσει νύχτα, μετά τον γάμο της τον περασμένο Ιούνιο.

Το όμορφο ζευγάρι βρέθηκε στη πρόβα τζενεράλε της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή, οι οποίες έχουν πρεμιέρα στο Nox την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός, στη δημοσίευσή που έκανε την Πέμπτη (5/11), έδωσε μία γεύση στους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, από το πώς ήταν η βραδινή της έξοδος.

«Night-Nox-Out. Ναι, μετά τον γάμο πρώτη νυχτερινή έξοδος με την ίδια προετοιμασία, έτσι για να ανέβει το ηθικό. Ντύθηκα, στολίστηκα, ήπια τις βιταμίνες μου, και πήγα να δω πρόβα generale των κοριτσιών της καρδιάς μου που φέτος θα ξεσηκώσουν τα ΠΣΚ της Αθήνας.

Αχ, τι ωραία πέρασα.. πόσα θα ήθελα να σας δείξω αλλά καλύτερα να πάτε μόνοι σας από αύριο να δείτε τι επική υπερπαραγωγή έχουν στήσει. Show να χαρεί το μάτι σας, καψούρα να σκιστεί η ψυχή σας, χορός να πιαστεί η μέση σας, ταλέντο, λάμψη, και οι 2 θεάρες Νατάσα-Δέσποινα.

Υ.Γ 1:) ψάχνω να δω ποια άλλη τζενεράλε θα προλάβω. Υ.Γ 2:)Αφού δε γέννησα εκεί απ’ την πολλή χαρά, τότε είμαι τυχερή. Υ.Γ 3:) Νατάσα-Δέσποινα.. το ντουέτο που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν. ΠΕΘΑΙΝΩ», ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής της.