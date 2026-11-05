Φρουροί της Επανάστασης: Αναφορές για κατάρριψη δύο αμερικανικών κατασκοπευτικών drones πάνω από το νησί Κεσμ

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν την κατάρριψη δύο αμερικανικών κατασκοπευτικών drones τύπου MQM-170 πάνω από το νησί Κεσμ, μέσω επιχείρησης ηλεκτρονικού πολέμου από την Αεροδιαστημική Δύναμή τους. Σύμφωνα με αναρτήσεις του ιρανικού πρακτορείου Tasnim και κρατικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για το πέμπτο και έκτο αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξουδετερώνεται από τα συστήματα αεράμυνας του IRGC.

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Διεθνή Νέα

Φρουροί της Επανάστασης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά drones φέρεται να καταρρίφθηκαν πάνω από το νησί Κεσμ με τη χρήση προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
  • Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQM-170 καταρρίφθηκαν έπειτα από επιχείρηση της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.
  • Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το πέμπτο και το έκτο αμερικανικό drone που εξουδετερώνεται από τα συστήματα αεράμυνας του IRGC.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά drones φέρεται να καταρρίφθηκαν πάνω από το νησί Κεσμ με τη χρήση προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σύμφωνα με δύο ξεχωριστές αναρτήσεις του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQM-170 καταρρίφθηκαν έπειτα από επιχείρηση ηλεκτρονικού πολέμου, με τη χρήση προηγμένων συστημάτων που χειρίζεται η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το πέμπτο και το έκτο αμερικανικό drone που εξουδετερώνεται από τα συστήματα αεράμυνας του IRGC.

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