Φρουροί της Επανάστασης: Αναφορές για κατάρριψη δύο αμερικανικών κατασκοπευτικών drones πάνω από το νησί Κεσμ

Δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά drones φέρεται να καταρρίφθηκαν πάνω από το νησί Κεσμ με τη χρήση προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Σύμφωνα με δύο ξεχωριστές αναρτήσεις του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQM-170 καταρρίφθηκαν έπειτα από επιχείρηση ηλεκτρονικού πολέμου, με τη χρήση προηγμένων συστημάτων που χειρίζεται η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης.
Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το πέμπτο και το έκτο αμερικανικό drone που εξουδετερώνεται από τα συστήματα αεράμυνας του IRGC.
IRGC brags about downing an unmanned US drone, leaving out what happened minutes later:
by firing SAMs and lighting up their radars, Iran exposed its positions on Qeshm Island. US fighter jets immediately delivered 5 precision strikes, wiping out their radar and missile sites. https://t.co/koa3rFkawi
— OSINTDesk (@INDOSINTDESK) November 3, 2026