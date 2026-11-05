Μελάνια Τραμπ: Έφερε Ρώσους και Ουκρανούς στον Λευκό Οίκο – Οι επιστολές σε Πούτιν και Ζελένσκι και το παράσημο από το Κίεβο

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Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους υποδέχθηκε την Πέμπτη (5/11) στον Λευκό Οίκο η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, καλώντας τις δύο πλευρές να επιλέξουν «την ανθρωπιά αντί του πολέμου» και να επιδιώξουν μια πιο μακροχρόνια εκεχειρία στην Ουκρανία.

Η ασυνήθιστη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την εξαήμερη κατάπαυση του πυρός στην κατεχόμενη πόλη Ολέσκι της περιφέρειας Χερσώνας, η οποία επέτρεψε την απομάκρυνση εκατοντάδων αμάχων. Η Μελάνια Τραμπ παρέδωσε προσωπικές επιστολές προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ τιμήθηκε με υψηλό ουκρανικό παράσημο για την ανθρωπιστική προσφορά της.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τις νέες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με το Reuters και το BBC, πρόκειται για μια σπάνια συνάντηση εκπροσώπων των δύο εμπόλεμων χωρών στον Λευκό Οίκο, εκτός του πλαισίου των επίσημων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με αμερικανική μεσολάβηση.

«Επιλέξαμε την ανθρωπιά αντί του πολέμου», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Πρέπει να αξιοποιήσουμε το θάρρος που επιδείξαμε στην Ολέσκι για να βρούμε κοινό έδαφος, μέσα από το κοινό μας ενδιαφέρον για τον πόνο αθώων ανθρώπων», πρόσθεσε.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Την Ουκρανία εκπροσώπησαν ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ουκρανικού Κοινοβουλίου, Ντμίτρο Λούμπινετς, και ο βουλευτής Νταβίντ Αραχαμία, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» και μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Από τη ρωσική πλευρά συμμετείχαν η επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιάνα Λαντράτοβα και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και τη διεθνή οικονομική συνεργασία.

Οι αξιωματούχοι ευχαρίστησαν την πρώτη κυρία των ΗΠΑ για τη συμβολή της στην ανθρωπιστική επιχείρηση της Ολέσκι, μεταφέροντας την ευγνωμοσύνη των ηγετών των δύο χωρών.

Ο Ντμίτριεφ χαρακτήρισε σημαντική την ανθρωπιστική συμβολή της Μελάνια Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν είχε δώσει προσωπικά οδηγίες για την υλοποίηση της επιχείρησης.

«Ας συνεχίσουμε να προσφέρουμε μαζί ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι κάτι που βρίσκεται στις δυνατότητές μας», δήλωσε ο Ρώσος απεσταλμένος.

Από την πλευρά του, ο Αραχαμία χαρακτήρισε την εκεχειρία στην Ολέσκι τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση από το 2022, εκτιμώντας ότι προσφέρει στις δύο πλευρές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς διατήρησης μιας μελλοντικής ειρήνης.

Οι προσωπικές επιστολές προς Πούτιν και Ζελένσκι

Στο τέλος της συνάντησης, η Μελάνια Τραμπ παρέδωσε δύο προσωπικές επιστολές, απευθυνόμενες στους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Την επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανέλαβε να μεταφέρει ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ενώ εκείνη προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδόθηκε στον Νταβίντ Αραχαμία.

Το περιεχόμενο των επιστολών δεν δημοσιοποιήθηκε.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η συνεργασία που κατέστησε δυνατή την εκεχειρία στην Ολέσκι μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για νέες ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και ευρύτερες προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

«Οι ζωές αθώων ανθρώπων πρέπει να υπερβαίνουν τις διαιρέσεις του πολέμου. Ελπίζω η Ολέσκι να αποτελέσει έμπνευση για μεγαλύτερη ειρήνη», ανέφερε.

Η εξαήμερη εκεχειρία στην Ολέσκι και η απομάκρυνση εκατοντάδων αμάχων

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην Ολέσκι, πόλη της νότιας Ουκρανίας που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, διήρκεσε έξι ημέρες και έληξε την Κυριακή (1/11).

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου, έπειτα από συνεννοήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκειά της, κατέστη δυνατή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η απομάκρυνση σχεδόν 800 ανθρώπων από την περιοχή, όπου οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών.

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε ότι συμμετείχε σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού της επιχείρησης, εξετάζοντας σχέδια αποναρκοθέτησης, αεροφωτογραφίες, οδικές διαδρομές, δυνατότητες πρόσβασης σε νοσοκομεία και τη διαθεσιμότητα οχημάτων και ιατρικού προσωπικού.

«Την περασμένη εβδομάδα, στην Ολέσκι και στις γειτονικές περιοχές της Χερσώνας, οι άνθρωποι γνώρισαν ξανά τις απλές χαρές της ζωής για πρώτη φορά από το 2022. Περπάτησαν στους γνώριμους δρόμους χωρίς τον φόβο των εκρήξεων», ανέφερε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν παρέστη στη συνάντηση, είχε επαινέσει τον Οκτώβριο τον ρόλο της συζύγου του στην επίτευξη της εκεχειρίας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «τα καταφέρνει καλύτερα από τους επαγγελματίες μας».

I was deeply honoured to present the @FLOTUS, Melania Trump, with the Order of Princess Olga, First Class. I presented the award at the White House during a press conference following the humanitarian mission to Oleshky. This state award was conferred upon her by Ukrainian President @ZelenskyyUa “for her significant personal contribution to providing humanitarian aid to the citizens of Ukraine and for facilitating efforts aimed at rescuing and evacuating the civilian population from the temporarily occupied territories of Ukraine.” It was precisely thanks to Melania Trump’s personal involvement, support, and coordination that the humanitarian mission to assist Ukrainians in Oleshky was successfully carried out. People who had been living for months in dire conditions —without water, food, or medicine — were literally snatched from the jaws of death thanks to the compassion, humanity, and big heart of the First Lady of the United States. At the same time, this is not the first time Melania Trump has provided assistance in extremely challenging missions. Since October 2025, the First Lady has been supporting initiatives to return Ukrainian children from the temporarily occupied territories and the Russian Federation. Thanks to her personal involvement, 30 children have been returned to Ukraine. Among them are very complex cases, including children from the Kherson Orphanage, as well as minors who had already been placed in Russian boarding schools. The return of these children was made possible by the persistent efforts, international support, and personal commitment of Melania Trump. Therefore, today’s presentation of the Order of Princess Olga, First Class — the highest class of this award — is a recognition of her personal contribution and an expression of sincere gratitude on behalf of all of Ukraine. I sincerely thank Melania Trump and her professional team for their trust, personal involvement, and assistance to the people of Ukraine. Human lives are at stake in every such initiative. We deeply appreciate this! — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) November 5, 2026

Το ουκρανικό παράσημο και το δώρο από ένα 11χρονο κορίτσι

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ντμίτρο Λούμπινετς παρέδωσε στη Μελάνια Τραμπ το Παράσημο της Πριγκίπισσας Όλγας Α΄ Τάξεως, μία από τις σημαντικότερες κρατικές διακρίσεις της Ουκρανίας.

Η απονομή είχε εγκριθεί με διάταγμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως αναγνώριση της ανθρωπιστικής υποστήριξης της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και της συμβολής της στην προστασία αμάχων και στην επανένωση οικογενειών που χωρίστηκαν εξαιτίας του πολέμου.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι την ευχαρίστησαν για τη συμβολή της στη διάσωση ανθρώπων και στην επιστροφή ουκρανικών παιδιών στις οικογένειές τους.

Από την πλευρά του, ο Κίριλ Ντμίτριεφ της προσέφερε μια κορνιζαρισμένη ζωγραφιά με ροζ καρδιές, την οποία είχε δημιουργήσει ένα 11χρονο κορίτσι που απομακρύνθηκε από την Ολέσκι.

Στη ζωγραφιά αναγραφόταν στα αγγλικά η φράση «Αγαπώ τη Μελάνια».

Ο Ρώσος απεσταλμένος ανέφερε ότι το παιδί επέλεξε να ζήσει με την οικογένειά του στη Ρωσία, κάνοντας έμμεση αναφορά στο ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα των παιδιών που έχουν μεταφερθεί από ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ερωτήματα για τον πραγματικό ρόλο της Μελάνια Τραμπ

Παρά τις δημόσιες ευχαριστίες των δύο αντιπροσωπειών, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την έκταση της προσωπικής συμμετοχής της Μελάνια Τραμπ στις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το BBC, πηγή που εργάζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιφέρειας Χερσώνας ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την απομάκρυνση αμάχων από την Ολέσκι βρίσκονταν σε εξέλιξη σχεδόν έναν χρόνο.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ορισμένα πρόσωπα ενεπλάκησαν στη διαδικασία όταν μεγάλο μέρος της προετοιμασίας είχε ήδη ολοκληρωθεί και στη συνέχεια άρχισαν να παρουσιάζουν την πρόοδο ως δικό τους επίτευγμα.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων.

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η Μελάνια Τραμπ λειτούργησε ως αποκλειστική διαμεσολαβήτρια και ότι η συμβολή της αποτυπώθηκε στις γραπτές συμφωνίες που υπέγραψαν η Ρωσία και η Ουκρανία.

Kirill Dimitrov, special envoy to Putin, in the White House: “Dear Melania, you have saved so many lives. As a token of appreciation, we would like to give you a small gift.” https://t.co/bZuoCZhUhI — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026

Νέες επαφές Ντμίτριεφ στην Ουάσινγκτον

Η παρουσία του Κίριλ Ντμίτριεφ στην Ουάσινγκτον αποκτά ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη διά ζώσης επαφή μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, ο Ρώσος απεσταλμένος αναμενόταν να πραγματοποιήσει πρόσθετες συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους κατά την παραμονή του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Ντμίτριεφ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επαφές Μόσχας και Ουάσινγκτον, έχοντας συναντήσει το 2025 στον Λευκό Οίκο τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Έχει επίσης συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων στη Ρωσία, την επανένωση ουκρανικών οικογενειών και την ανθρωπιστική επιχείρηση στην Ολέσκι.

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να επιταχύνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εκλογική ήττα του Τραμπ αλλάζει τους συσχετισμούς στην Ουάσινγκτον

Οι επαφές πραγματοποιούνται μόλις δύο ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες οι Δημοκρατικοί απέσπασαν από τους Ρεπουμπλικανούς τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Η νέα πλειοψηφία, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο, αναμένεται να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ για ενίσχυση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, αναμένεται να θέσει υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης που αφορούν τη συνεργασία με τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας για το ντίζελ και της χαλάρωσης ορισμένων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες την κριτική του προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμφισβητώντας τη στάση του Ουκρανού προέδρου στις διαπραγματεύσεις.

Το Κρεμλίνο, πάντως, έχει εκφράσει την ελπίδα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για ειρηνευτική συμφωνία, παρά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Στο Άμπου Ντάμπι οι επόμενες συνομιλίες – Σενάρια συνάντησης Τραμπ, Πούτιν και Σι

Το επόμενο σημαντικό διπλωματικό ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, όπου αναμένεται να συναντηθούν αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Οι συνομιλίες εντάσσονται στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να επιτύχει μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανή συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σενζέν της Κίνας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία για τη διεξαγωγή της τριμερούς συνάντησης.

Ζελένσκι: «Όταν ο Πούτιν θέλει να σταματήσουν οι μάχες, σταματούν»

Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε την επιτυχία της προσωρινής εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι αποδεικνύει τη δυνατότητα της Μόσχας να σταματήσει τις επιθέσεις όταν το αποφασίσει.

«Η εκεχειρία στην Ολέσκι απέδειξε κάτι πολύ απλό: όταν ο Πούτιν θέλει να σταματήσουν οι μάχες, σταματούν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους μας που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Ρωσία. Όταν ο Πούτιν το θελήσει, επιστρέφουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το BBC, Ουκρανοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία συναίνεσε στην εκεχειρία ύστερα από αμερικανικές πιέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αλλάξει η συνολική στάση της απέναντι στον πόλεμο.

Η επόμενη ημέρα και οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις

Παρά την εξαήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ολέσκι, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Τη Δευτέρα (2/11), περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε χώρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κομισουβάχα της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Μέχρι την Πέμπτη, ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 43, ενώ δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

Η Μελάνια Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι η προσωρινή εκεχειρία στην Ολέσκι δεν θα αποτελέσει μεμονωμένη ανθρωπιστική παρέμβαση, αλλά την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.