Ουκρανία: «Η Ρωσία χρησιμοποίησε την εκεχειρία στο Ολέσκι ως κάλυψη για στρατιωτικές κινήσεις» – Τι αποκαλύπτουν τα βίντεο του Sky News

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Την ανθρωπιστική εκεχειρία στην κατεχόμενη πόλη Ολέσκι της περιφέρειας Χερσώνας εκμεταλλεύτηκαν οι ρωσικές δυνάμεις για να μετακινήσουν στρατεύματα, να ενισχύσουν τις οχυρώσεις τους και να μεταφέρουν πυρομαχικά, σύμφωνα με καταγγελία του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου. Οι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν τη Δευτέρα (2/11), μετά την ολοκλήρωση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για την απομάκρυνση αμάχων. Ωστόσο, διαφορετική εξήγηση για τις κινήσεις ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων έδωσε ο Ουκρανός Συνήγορος του Πολίτη, Ντμίτρο Λούμπινετς, υποστηρίζοντας ότι τα οχήματα που εμφανίζονται σε δημοσιοποιημένο βίντεο πραγματοποιούσαν εργασίες αποναρκοθέτησης υπό ουκρανική επιτήρηση.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αξιοποίησαν την περίοδο της εκεχειρίας για την αναδιάταξη στρατιωτικών μονάδων και την ενίσχυση των θέσεών τους στην περιοχή.

«Κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός καταγράφηκαν εναλλαγές ρωσικών μονάδων, ενίσχυση θέσεων, επέκταση των μέσων προστασίας από drones στους δρόμους και αύξηση της επιμελητειακής υποστήριξης, ιδιαίτερα με την παράδοση πυρομαχικών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Sky News: Ρωσικά τεθωρακισμένα κινούνταν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News μετέδωσε επίσης πληροφορίες για κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της ανθρωπιστικής εκεχειρίας, παρουσιάζοντας βίντεο που είχαν καταγραφεί από ουκρανικά drones.

Στα πλάνα, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, διακρίνονται ρωσικά βαρέα τεθωρακισμένα και οχήματα μεταφοράς εφοδίων να κινούνται στην περιοχή.

Ουκρανοί στρατιωτικοί της 34ης Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, που μίλησαν στο Sky News, υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις είχαν στόχο την ενίσχυση ρωσικών στρατιωτικών θέσεων και την αναδιάταξη προσωπικού.

Κατά τους ίδιους, οι δραστηριότητες αυτές δεν σχετίζονταν με την ανθρωπιστική επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων.

Ουκρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε επίσης στο Kyiv Independent ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν ανθρωπιστικές εκεχειρίες ως κάλυψη για την ενίσχυση των επιθετικών της επιχειρήσεων.

Λούμπινετς: «Τα στρατιωτικά οχήματα χρησιμοποιούνταν για αποναρκοθέτηση»

Ωστόσο, ο Ντμίτρο Λούμπινετς, Συνήγορος του Πολίτη της Ουκρανίας, παρουσίασε διαφορετική εκδοχή για τα στρατιωτικά οχήματα που καταγράφηκαν στα βίντεο.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (2/11), υποστήριξε ότι τα ρωσικά οχήματα που εμφανίζονται στο υλικό του Sky News συμμετείχαν σε εργασίες αποναρκοθέτησης, οι οποίες πραγματοποιούνταν υπό την αυστηρή επιτήρηση της ουκρανικής πλευράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα οχήματα έφεραν κόκκινους σταυρούς και χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απομάκρυνση ναρκών.

«Αυτός ο στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε για αποναρκοθέτηση υπό την αυστηρή επιτήρηση της ουκρανικής πλευράς. Μετά την ολοκλήρωση της αποναρκοθέτησης, επέστρεψε στο σημείο από το οποίο είχε ξεκινήσει», δήλωσε.

Ο Λούμπινετς διευκρίνισε ότι η συμφωνία εκεχειρίας απαγόρευε και στις δύο πλευρές την εισαγωγή ή μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού κατά τη διάρκειά της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε αρχικά συμφωνηθεί να πραγματοποιούνται έλεγχοι συμμόρφωσης κάθε δύο ώρες, με περιοδική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

«Δεν θα επιχειρήσω να κάνω αξιολογήσεις. Μιλώ για όσα συνέβησαν υπό τον δικό μου έλεγχο. Το βίντεο μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του διαφοροποιούνται από την εκτίμηση των Ουκρανών στρατιωτικών που μίλησαν στο Sky News, χωρίς να απαντούν στο σύνολο των καταγγελιών του Γενικού Επιτελείου για μετακινήσεις μονάδων και μεταφορές πυρομαχικών.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση της Μελάνια Τραμπ

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην Ολέσκι συμφωνήθηκε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη συμβολή της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανθρωπιστική επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων.

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 03:00 τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 23:00 της 1ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, οι ουκρανικές δυνάμεις τήρησαν τους όρους της συμφωνίας σε όλη τη διάρκειά της.

«Στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόστηκε για την ανθρωπιστική επιχείρηση στην Ολέσκι, οι μονάδες των ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων διασφάλισαν την τήρηση της εκεχειρίας και ενήργησαν αποκλειστικά εντός των συμφωνημένων όρων», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά τις μεταγενέστερες καταγγελίες για τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων, ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία είχαν ανακοινώσει επίσημα παραβιάσεις της εκεχειρίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής της.

Μελάνια Τραμπ: Σχεδόν 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Ολέσκι

Η ανθρωπιστική επιχείρηση οργανώθηκε για την απομάκρυνση κατοίκων από την κατεχόμενη πόλη, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Ντμίτρο Λούμπινετς είχε ανακοινώσει ότι είχαν προετοιμαστεί 25 λεωφορεία, συνολικής χωρητικότητας 750 επιβατών, για τη μεταφορά των αμάχων.

Τη Δευτέρα (2/11), η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι σχεδόν 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στους κατοίκους δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούσαν να μεταφερθούν σε περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο ή στη Ρωσία.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν κατευθύνθηκαν σε καθεμία από τις δύο χώρες.

Ο Λούμπινετς ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιάνα Λαντράτοβα, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνέχισης ανάλογων ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Η Ολέσκι υπό ρωσική κατοχή από το 2022

Η πόλη Ολέσκι βρίσκεται στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου από τη Χερσώνα και τελεί υπό ρωσική κατοχή από τις πρώτες ημέρες της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η πόλη βρίσκεται ουσιαστικά αποκλεισμένη, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εμποδίσει την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους.

Η πρόσφατη επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων αποτέλεσε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή.

Ωστόσο, οι καταγγελίες του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου και οι διαφορετικές εξηγήσεις για τις κινήσεις ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων αναδεικνύουν τα προβλήματα επιτήρησης και εφαρμογής μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός σε μια περιοχή όπου οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.