Η Sophea της kIEFER έκλεψε την παράσταση στο Athens Investment Forum – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεχωριστή στιγμή του 9ο Athens Investment Forum 2026 ήταν η συνέντευξη της Sophea, του ανθρωποειδούς ρομπότ της ελληνικής εταιρείας kIEFER, στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κόντη.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Η Sophea, η AI εκπρόσωπος της kIEFER διαθέτει δυνατότητες όρασης, ακοής, ομιλίας και αυτόνομης κίνησης, έκλεψε τις εντυπώσεις . Η νοημοσύνη του Humanoid Robot βασίζεται στο πρώτο ελληνικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), ενώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αποτελεί το γεγονός ότι η εκπαίδευσή του πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με πράσινη ενέργεια, προερχόμενη από τα ιδιόκτητα ηλιακά και αιολικά πάρκα της εταιρείας. Όπως επισημάνθηκε, η ανάπτυξή του αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας, με εφαρμογές στην καθημερινότητα, στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυνατότητα ανάπτυξης προηγμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.