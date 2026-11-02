9ο Athens Investment Forum: Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ψηφιακή ισχύ – «Δίκτυα, δεδομένα και ανταγωνιστικότητα»

«Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ψηφιακή ισχύ: “Δίκτυα, δεδομένα και ανταγωνιστικότητα”», ήταν ο τίτλος της πέμπτης ενότητας του 9ου Athens Investment Forum 2026.

Τον λόγο πήρε στην αρχή ο κ. Ασθενίδης, ο οποίος είπε ότι μέχρι τις 31/12/2026 που κλείνει ο κύκλος του Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολλή δουλειά ακόμη να γίνει. «Έγινε ένα pick κατά την περίοδο της πανδημίας, που λειτούργησε σαν καταλύτης. Έγινε μια τεράστια δουλειά μέσα σε λίγο χρόνο που έδωσε το καύσιμο για τη συνέχεια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έγινε μια κοσμογονία σε ότι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου και του Κράτους. Οι πόροι που διατέθηκαν μέσα σ’ αυτά τα χρόνια ήταν διπλάσιο, τριπλάσιο από το προηγούμενο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η πρόκληση ήταν πολύ μεγάλη και για το ελληνικό Δημόσιο και για τις ελληνικές εταιρείες που κλήθηκαν να υλοποιήσουν αυτά τα έργα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί υλοποιήσαμε όλα τα ορόσημα που είχαν τεθεί και δεν ήταν λίγα. Αφορούσαν 214 συμβάσεις συνολικού μπάτζετ 1,7 δις. ευρώ, τα οποία διοχετεύθηκαν στην αγορά, με παρεμβάσεις που κάλυπταν όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης», ανέφερε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε., συνέχισε λέγοντας ότι αν διάλεγε ένα έργο για το οποίο είναι περήφανος είναι η ψηφιακή παρέμβαση για το υπουργείο Δικαιοσύνης, το e-justice. «Μιλάμε για παρεμβάσεις που κάλυψαν όλο το φάσμα της δικαιοσύνης. Νέα συστήματα, υποβοήθηση του έργου των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων και όταν όλα αυτά αξιοποιηθούν πλήρως θα δούμε αυτό που χρόνια ευαγγελιζόμαστε την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης», είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Το ταμείο Ανάκαμψης μας βοήθησε και χτίσαμε κάποιες υποδομές το ζητούμενο πλέον είναι η λειτουργία τους. Πρέπει να δούμε ως ελληνικό Δημόσιο τι χρειαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Να κάνουμε μια αξιολόγηση της χρήσης των πόρων ώστε να δούμε τα επόμενα βήματα γιατί θα γίνουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πόρων».

Ο Μιχάλης Ζερβός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου iKnowHow, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, iKnowHealth Α.Ε. σημείωσε ότι τα έργα που υλοποιήθηκαν άλλαξαν την ίδια την καθημερινότητα. «Η ψηφιακή υγεία έστειλε το σύστημα υγείας στον πολίτη ενώ μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει τον πολίτη να πηγαίνει στο σύστημα υγείας. Δημιούργησαν σοβαρές υποδομές και διαλειτουργικότητες, μεγαλύτερο έργο από τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας δεν υπάρχει, έκαναν οικονομία κλίμακας, ενοποιήθηκαν στοιχεία, δημιουργήθηκαν αξία και στρατηγικές βασισμένες πάνω σε δεδομένα και εδώ ήρθε η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η εφαρμογή της Α.Ι. θα μας προσφέρει καλύτερο χρόνο, θα βοηθήσει π.χ. τον ακτινολόγο να εστιάσει καλύτερα εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Η A.I. θα είναι η επικύρωση της διαδικασίας όχι η ίδια η διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δε θα αντικαταστήσει τους επαγγελματίες υγείας», σχολίασε.

Από την πλευρά του ο Στάθης Κεχριώτης, Managing Director, TELEKOM HBS & Sales Director Public, EU and International Organizations OTE, αναφερόμενος στα έργα που υλοποίησε η εταιρεία του στο πλαίσιο του Ψηφιακού Ανασχηματισμού ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τα ψηφιακά βήματα της χώρας μας. Η δραστηριοποίησή μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πολλές οπτικές για τις εξελίξεις που βλέπουμε γύρω μας. Για να μπορέσουμε να δούμε που βρισκόμαστε ως Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες θα πρέπει να το δούμε ανά τομείς. Η Εσθονία π.χ. έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στο κομμάτι των υπηρεσιών, η Δανία στις υποδομές και έχουμε και την Ελλάδα η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα και επίσης έχει επενδύσει σε cloud υποδομές, στο κομμάτι των οπτικών ινών, στην κυβερνοασφάλεια και σε άλλους χώρους. Το πιο σημαντικό είναι να μην μείνουμε σ’ αυτά τα έργα γιατί θα πρέπει αυτά τα έργα να διασυνδεθούν και στο τέλος της ημέρας να μπορέσουμε να δώσουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Εκεί θα κριθούν αυτά τα έργα κατά πόσο μπόρεσαν να έχουν θετικό πρόσημο».

Παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο ο Χρήστος Πετρόχειλος, CEO, KIEFER TEK και KIEFER INVESTMENTS SA εκτίμησε ότι «την επόμενη 5ετία η κοινωνία θα μπει στις έξυπνες πόλεις και η διαχείριση των πάντων θα γίνεται ψηφιακά. Σίγουρα με τη χρήση της A.I. θα δούμε κάποια προβλήματα στην αγορά ως τεχνολογία όμως θα έρθει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα συνολικό οικοσύστημα όχι μόνο για την Ελλάδα και να αναπτύξουμε μοντέλα αποδεικνύοντας ότι ναι μεν είμαστε σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα αλλά φτάσαμε στο μοντέλο ESR και πριν τρεις εβδομάδες βγήκαμε νούμερο επτά στην παγκόσμια κλίμακα στα αγγλικά. Αυτό από μόνο του δείχνει την τεχνική ικανότητα που έχουμε πλέον σαν ομάδα».

Ο Νίκος Χριστοδούλου, Εταίρος και Επικεφαλής του Τομέα Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού, DELOITTE, σχολίασε ότι η ψηφιακή ισχύς σήμερα είναι ισχύς είναι γινόμενο τριών παραγόντων. «Να έχεις υποδομές, δεδομένα και ανταγωνιστικότητα. Αν ένας από αυτούς τους τρεις παράγοντες είναι μηδέν το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα πέτυχε και αυτό το βλέπουμε και στις επιχειρήσεις ειδικά στις μεσαίες. Πέτυχε το Δημόσιο; Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι επαρκές για την επόμενη μέρα και η απάντηση είναι ότι ελπίζουμε. Έχουμε υποδομές, έχουμε αρχίσει και χτίζουμε data αλλά ακόμη δεν έχουμε impact στην οικονομία. Αν δηλαδή σκεφτούμε πόσες επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τα έσοδα τους λόγω τεχνολογίας η απάντηση είναι όχι πολλές».

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν:

Τεχνητή Νοημοσύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις: γιατί οι ΜμΕ μένουν πίσω και πώς αλλάζει αυτό

Από το gov.gr στην παραγωγική ΤΝ: το επόμενο βήμα της ψηφιακής Ελλάδας

Data centers, cloud, υπολογιστική ισχύς: μπορεί η Ελλάδα να γίνει ψηφιακός κόμβος της περιοχής;

Κυβερνοασφάλεια και κρίσιμες υποδομές: ο νέος εθνικός ψηφιακός φραγμός

Συνδεσιμότητα δεν σημαίνει αυτόματα ανταγωνιστικότητα: πώς μετατρέπεται το 5G σε παραγωγική υπεραξία

Platinum Χορηγοί του 9ου Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και Gold Χορηγοί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί είναι οι Alpha Bank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, Gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, iKnowHow, Motor Oil, Telekom και VNK Capital. Bronze Χορηγοί είναι οι ΑΔΜΗΕ, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΣΦΑ, Eurobank, Hellenic Properties, HELLENiQ ENERGY, Hill International, Howden, LONGi, Olympia Group και Prime. Υποστηρικτές του Forum είναι οι ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Athens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M Engineering SA, ELPEN, Duty Free Shops, Mortek, Noisis, Papapolitis & Papapolitis, Piraeus και Quest Group. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι mononews, realfm97.8, Realnews, Real.gr και WorldEnergyNews.