Ολλανδία: Δικαίωμα αποζημίωσης στα παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία – Η υπόθεση που οδήγησε στη δικαστική απόφαση

Δικαίωμα αποζημίωσης αποκτούν στην Ολλανδία τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από αιμομικτικές σχέσεις, εφόσον αποδεικνύουν σοβαρή ψυχολογική βλάβη, έπειτα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η δικαστική κρίση αφορά την υπόθεση άνδρα που γεννήθηκε από τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης μητέρας του από τον πατέρα της, αναγνωρίζοντας ότι θίγεται άμεσα το δικαίωμα στην ψυχική ακεραιότητα και την ανάπτυξη της ταυτότητάς του. Η ολλανδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την εξέλιξη, η οποία εδράζεται και σε προηγούμενη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για πρόσβαση των θυμάτων σε ειδικό ταμείο αποζημίωσης.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: M.T ElGassier/ Unsplash
Φωτογραφία: M.T ElGassier/ Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δικαίωμα αποζημίωσης αποκτούν στην Ολλανδία τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από αιμομικτικές σχέσεις, εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν υποστεί σοβαρή ψυχολογική βλάβη.
  • Η εξέλιξη ακολουθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο αναγνώρισε το σχετικό δικαίωμα σε άνδρα που γεννήθηκε όταν η ανήλικη μητέρα του έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της.
  • Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, «ένα παιδί που γεννήθηκε από αιμομιξία θίγεται άμεσα στο δικαίωμά του στην ψυχική ακεραιότητα και την ανάπτυξη της ταυτότητάς του».

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Δικαίωμα αποζημίωσης αποκτούν στην Ολλανδία τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από αιμομικτικές σχέσεις, εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν υποστεί σοβαρή ψυχολογική βλάβη, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/11) η ολλανδική κυβέρνηση. Η εξέλιξη έρχεται μετά από δικαστική απόφαση που αναγνώρισε το δικαίωμα αποζημίωσης σε έναν άνδρα, ο οποίος γεννήθηκε όταν η μητέρα του, ανήλικη τότε, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο της τον πατέρα.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, η ανακοίνωση της κυβέρνησης ακολουθεί απόφαση που εξέδωσε τον Οκτώβριο το Συμβούλιο της Επικρατείας της Ολλανδίας, κρίνοντας ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δικαιούται αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη.

Η απόφαση αναγνωρίζει ότι οι συνέπειες ενός τέτοιου εγκλήματος δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη γυναίκα που υπέστη τη σεξουαλική κακοποίηση, αλλά μπορούν να επηρεάζουν άμεσα και το παιδί που γεννήθηκε εξαιτίας της.

Η υπόθεση που οδήγησε στη δικαστική απόφαση

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας άνδρας που γεννήθηκε από τη σεξουαλική κακοποίηση της μητέρας του από τον πατέρα της, δηλαδή τον παππού του.

Η γυναίκα ήταν ανήλικη όταν έπεσε θύμα της κακοποίησης.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η φύση του εγκλήματος είναι τέτοια ώστε να προκαλεί άμεση βλάβη και στο παιδί που γεννήθηκε από αυτό.

Τη θέση αυτή παρουσίασε η υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας, Κλόντια βαν Μπρούχεν, σε επιστολή της προς το κοινοβούλιο.

«Η φύση του εγκλήματος που διαπράχθηκε είναι τέτοια που προκαλεί άμεση βλάβη όχι μόνο στη μητέρα, αλλά και στο θύμα», ανέφερε η υφυπουργός, μεταφέροντας το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης.

«Θίγεται το δικαίωμα στην ψυχική ακεραιότητα και την ανάπτυξη της ταυτότητας»

Ιδιαίτερη σημασία έχει το σκεπτικό του ολλανδικού Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο αναγνωρίζει τη σοβαρή ψυχολογική επίπτωση που μπορεί να έχει η προέλευση ενός παιδιού από αιμομικτική κακοποίηση.

Σύμφωνα με την απόφαση, «ένα παιδί που γεννήθηκε από αιμομιξία θίγεται άμεσα στο δικαίωμά του στην ψυχική ακεραιότητα και την ανάπτυξη της ταυτότητάς του».

Η κρίση αυτή αποτέλεσε τη βάση για την αναγνώριση του δικαιώματος αποζημίωσης στον άνδρα που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Η ολλανδική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί υπό αντίστοιχες συνθήκες μπορούν να δικαιούνται οικονομική αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν σοβαρή ψυχολογική βλάβη.

Η πρωτοβουλία στο ολλανδικό κοινοβούλιο

Το ζήτημα είχε απασχολήσει και το ολλανδικό κοινοβούλιο πριν από την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Το 2025, η πλειοψηφία της Κάτω Βουλής υπερψήφισε πρόταση της αριστερής βουλευτή Σονγκούλ Μίτλερ, με στόχο να διασφαλιστεί συστηματικά το δικαίωμα αποζημίωσης για τα παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία.

Η πρόταση προέβλεπε την πρόσβαση των δικαιούχων σε ειδικό ταμείο αποζημίωσης θυμάτων βίαιων ή σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η ανακοίνωση της κυβέρνησης αποτελούν πλέον σημαντικές εξελίξεις για τη νομική αναγνώριση της ψυχολογικής βλάβης που μπορεί να υφίστανται άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής σεξουαλικής κακοποίησης.

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