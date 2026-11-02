Binance: Μαζικές αναλήψεις 4,7 δισ. δολαρίων μετά την κυβερνοεπίθεση-«μαμούθ» – «Ο ρυθμός αποχώρησης κεφαλαίων υποχωρεί» λέει η εταιρεία

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Σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια απέσυραν οι πελάτες της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, μετά την επαναλειτουργία της πλατφόρμας, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κυβερνοεπίθεσης, κατά την οποία εκλάπησαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το FBI αποδίδει την επίθεση σε χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, ενώ οι αγορές επιχειρούν να αποτιμήσουν τις συνέπειες μιας κλοπής που ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, οι καθαρές εκροές από την Binance ανήλθαν σε 4,72 δισεκατομμύρια δολάρια από το πρωί της Κυριακής (1/11), όταν η εταιρεία ήρε την αναστολή των αναλήψεων που είχε επιβάλει για περίπου 48 ώρες μετά την κυβερνοεπίθεση.

Εκπρόσωπος της Binance επιβεβαίωσε το ποσό, διευκρινίζοντας ότι αντιστοιχεί περίπου στο 2,8% των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην πλατφόρμα.

Παρά το μέγεθος των αναλήψεων, αναλυτές εκτιμούν ότι το ποσοστό αυτό παραμένει σχετικά περιορισμένο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εμπιστοσύνη των πελατών δεν έχει καταρρεύσει.

«Οι αναλήψεις μειώνονται και σταθεροποιούνται»

Η Binance ανακοίνωσε ότι, έπειτα από την αρχική εκτίναξη των αιτημάτων ανάληψης, ο ρυθμός αποχώρησης κεφαλαίων άρχισε να υποχωρεί.

«Μετά την αρχική αύξηση, ο όγκος των αναλήψεων έχει μειωθεί και σταθεροποιείται», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπός της γνωστοποίησε επίσης ότι, κατά το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν εισροές ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνδιευθύνουσα σύμβουλος της Binance, Γι Χε, υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της εταιρείας είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια των συστημάτων της.

«Η κορυφαία προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσουμε ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές, ώστε στη συνέχεια οι χρήστες να μπορούν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους και η Binance να επαναλάβει τις δραστηριότητές της», δήλωσε τη Δευτέρα (2/11).

Η Binance ανακοίνωσε ότι οι αναλήψεις είχαν αποκατασταθεί για το Bitcoin μέσω του ομώνυμου δικτύου, καθώς και για το Ether και ορισμένα ψηφιακά νομίσματα σταθερής αξίας συνδεδεμένα με το δολάριο μέσω του δικτύου Ethereum.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, στην ιστοσελίδα της εταιρείας εξακολουθούσαν να εμφανίζονται περιορισμοί στις αναλήψεις των περισσότερων κρυπτονομισμάτων.

Τη Δευτέρα αποκαταστάθηκε επίσης η δυνατότητα ανάληψης μετρητών σε δολάρια ΗΠΑ.

Η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων

Η κυβερνοεπίθεση στην Binance ξεχωρίζει όχι μόνο λόγω του τεράστιου χρηματικού ποσού, αλλά και εξαιτίας των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην εμπιστοσύνη προς την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η Binance αναφέρει ότι διαθέτει περισσότερους από 335 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών της σε κρυπτονομίσματα και παράγωγα φτάνει τα 95 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να καλύψει τις απώλειες με δικά της κεφάλαια, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη συγκεντρώσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια από το εταιρικό της ταμείο, ασφαλιστικό αποθεματικό και κεφάλαια που προορίζονται για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας.

Ο Τιμ Σαν, ανώτερος ερευνητής του ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων HashKey Group, εκτίμησε ότι η υπόθεση δεν έχει προκαλέσει ακόμη γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης.

«Δεν έχει πυροδοτήσει μέχρι στιγμής εκτεταμένο πανικό ή μαζικές, συγκεντρωμένες αναλήψεις», δήλωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια ενδέχεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις θεσμικών επενδυτών και άλλων μεγάλων παραγόντων της αγοράς.

Το FBI δείχνει τη Βόρεια Κορέα

Το FBI ανακοίνωσε το Σάββατο (31/10) ότι πίσω από την κυβερνοεπίθεση βρίσκεται η ομάδα χάκερ TraderTraitor, η οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, υποστηρίζεται από το βορειοκορεατικό κράτος.

Ερευνητές περιγράφουν την ομάδα ως ιδιαίτερα εξελιγμένη, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητές της συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων blockchain TRM Labs, ομάδες χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα έχουν κλέψει κρυπτονομίσματα αξίας 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αρχή του 2026.

Η επίθεση στην Binance αποτελεί το μεγαλύτερο από μια σειρά περιστατικών κλοπής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που αποδίδονται σε βορειοκορεατικές ομάδες.

Bitcoin: Ανάκαμψη κοντά στα 78.000 δολάρια

Η επίθεση προκάλεσε έντονη μεταβλητότητα στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με τις συναλλαγές να αυξάνονται καθώς οι επενδυτές επιχειρούσαν να αξιολογήσουν το μέγεθος του κινδύνου.

Το Bitcoin, αφού υποχώρησε την Παρασκευή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων, ανέκαμψε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και διαπραγματευόταν κοντά στα 78.000 δολάρια τη Δευτέρα.

Αντίστοιχα, το Ether ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Ωστόσο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των ψηφιακών νομισμάτων σταθερής αξίας έχει μειωθεί από την Παρασκευή.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη ότι ορισμένοι επενδυτές μεταφέρουν κεφάλαια από τα κρυπτονομίσματα προς μετρητά ή παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που επενδύουν απευθείας σε Bitcoin κατέγραψαν εκροές 643 εκατομμυρίων δολαρίων την Παρασκευή, τη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής παγκόσμιας πολιτικής της TRM Labs, ρευστοποιήθηκαν επίσης θέσεις με μόχλευση συνολικής αξίας άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Φόβοι για απομάκρυνση μεγάλων επενδυτών

Η έκταση της κυβερνοεπίθεσης έχει προκαλέσει ανησυχίες για το κατά πόσο οι θεσμικοί επενδυτές θα συνεχίσουν να τοποθετούν κεφάλαια στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Ο Άρι Ρέντμπορντ παρομοίασε την κυβερνοεπίθεση με μια τραπεζική ληστεία που πραγματοποιείται με την ταχύτητα του διαδικτύου, τονίζοντας ότι δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για όσους διαχειρίζονται χρήματα τρίτων.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου τα μισά από τα κλεμμένα κεφάλαια βρίσκονταν σε ψηφιακά νομίσματα σταθερής αξίας, με τους εκδότες τους να έχουν προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η εταιρεία Circle ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είχε παγώσει περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε USDC, ένα ψηφιακό νόμισμα που είναι συνδεδεμένο με την αξία του αμερικανικού δολαρίου.

Ο Τζόναθαν Μπέντον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάκτησης κρυπτονομισμάτων iSanctuary, επισήμανε ότι υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες εντοπισμού των κλεμμένων κεφαλαίων.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πραγματική δυσκολία είναι η ταχεία και συντονισμένη κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, προτού οι δράστες καταφέρουν να εξαφανίσουν τα περιουσιακά στοιχεία.

«Το μέλλον των κρυπτονομισμάτων δεν θα καθοριστεί από το πόσα χρήματα εισέρχονται στην αγορά, αλλά από το πόσο ασφαλή παραμένουν αυτά τα χρήματα όταν βρίσκονται εκεί», υπογράμμισε.

Οι συγκρίσεις με την κατάρρευση της FTX

Παρά τις ανησυχίες, ορισμένοι επενδυτές δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να αποσύρουν το σύνολο των κεφαλαίων τους από την Binance.

Ο Τζέι Κο, αντιπρόεδρος της Asia Web3 AI Association, εξήγησε ότι τα κεντρικά ανταλλακτήρια εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρευστότητα και την πρόσβαση στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Από την πλευρά του, ο 39χρονος Ράιαν Ταν, πελάτης της Binance, δήλωσε ότι δεν βιάζεται να πραγματοποιήσει αναλήψεις, καθώς είχε ήδη περιορίσει τα κεφάλαια που διατηρούσε στην πλατφόρμα μετά την κατάρρευση της FTX το 2022.

«Μετά την κατάρρευση της FTX, αποφάσισα να κρατώ τα πάντα στο δικό μου ψηφιακό πορτοφόλι, αντί να τα αφήνω στα ανταλλακτήρια», είπε.

Οι τρέχουσες εκροές από την Binance συγκρίνονται με τα περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρών αναλήψεων που είχε καταγράψει η ίδια η πλατφόρμα μέσα σε 72 ώρες μετά την κατάρρευση της FTX, τον Δεκέμβριο του 2022.

Αντίστοιχα, μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank το 2023, είχαν αποσυρθεί περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια από το ψηφιακό νόμισμα USDC της Circle μέσα σε μία εβδομάδα.

Η έκβαση της σημερινής κρίσης θα αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για την Binance, αλλά και για την ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς η ασφάλεια των ψηφιακών κεφαλαίων επανέρχεται στο επίκεντρο των ανησυχιών επενδυτών και εποπτικών Αρχών.