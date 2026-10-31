Γιατί οι «ελίτ» χάκερ της Βόρειας Κορέας είναι οι βασικοί ύποπτοι για τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στην Binance

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Στη Βόρεια Κορέα στρέφονται οι υποψίες για τη γιγαντιαία κυβερνοεπίθεση στην Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, από το οποίο εκλάπησαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δύο κορυφαίες εταιρείες ανάλυσης συναλλαγών blockchain εκτιμούν με υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η διαβόητη ομάδα χάκερ Lazarus, η οποία φέρεται να δρα υπό την καθοδήγηση του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με το BBC, οι εταιρείες TRM Labs και Chainalysis διαθέτουν ισχυρά στοιχεία που συνδέουν την επίθεση με τη Lazarus, γνωστή και ως TraderTraitor. Πρόκειται για ομάδα κυβερνοεπιθέσεων που έχει συνδεθεί με ορισμένες από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων διεθνώς.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί συστηματικά το κυβερνοέγκλημα για να εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους, παρά τους αυστηρούς διεθνείς περιορισμούς και την απομόνωσή της. Η κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν αρνείται διαχρονικά τις σχετικές κατηγορίες.

Πώς πραγματοποιήθηκε η κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι δράστες κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το σύστημα εξουσιοδότησης συναλλαγών της Binance, αποκτώντας ουσιαστικά τον έλεγχο της μεταφοράς χρημάτων από ένα διαδικτυακά συνδεδεμένο ψηφιακό πορτοφόλι.

Το λεγόμενο «hot wallet» είναι ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που παραμένει συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, επιτρέποντας τη γρήγορη πραγματοποίηση συναλλαγών.

Οι ερευνητές της TRM Labs εκτιμούν ότι οι εισβολείς απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα ψηφιακών υπογραφών που εγκρίνει τις μεταφορές, επιτρέποντας την αυτόματη διοχέτευση χρημάτων προς διευθύνσεις που έλεγχαν.

Αρχικά, η Binance είχε εκτιμήσει ότι η επίθεση προκλήθηκε από παραβίαση του φορητού υπολογιστή ενός μηχανικού της εταιρείας.

Ωστόσο, η μεταγενέστερη έρευνα αποκάλυψε ότι η παραβίαση ήταν πολύ πιο εκτεταμένη.

«Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε επιπλέον σημεία παραβίασης», δήλωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ.

Ανακτήθηκε το 80% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων

Παρά την τεράστια έκταση της κυβερνοεπίθεσης, η Binance ανακοίνωσε ότι έχει καταφέρει να διασφαλίσει περίπου το 80% των περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε την Παρασκευή (30/10) ότι το υπόλοιπο ποσό εξακολουθεί να αγνοείται.

Με βάση τη συνολική αξία των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το ποσοστό που δεν έχει ακόμη εντοπιστεί αντιστοιχεί σε περίπου 1,26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία δεν έχει απαντήσει συγκεκριμένα στα ερωτήματα του BBC σχετικά με την πιθανή εμπλοκή της Βόρειας Κορέας.

Η ομάδα Lazarus και οι προηγούμενες επιθέσεις

Η Lazarus έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο διεθνών ερευνών για κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις χρονολογείται από το 2014, όταν πραγματοποιήθηκε επίθεση στα συστήματα της Sony Pictures, λίγο μετά την παραγωγή της ταινίας «The Interview», η οποία περιλάμβανε ένα φανταστικό σχέδιο δολοφονίας του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εσωτερικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στελεχών της κινηματογραφικής εταιρείας.

Το 2025, το FBI απέδωσε στη Βόρεια Κορέα την κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, οι δράστες επιχείρησαν στη συνέχεια να μεταφέρουν και να αποκρύψουν τα κλεμμένα χρήματα, μετατρέποντάς τα σε Bitcoin και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με τελικό στόχο τη μετατροπή τους σε συμβατικό νόμισμα.

Βορειοκορεάτες χάκερ έχουν επίσης συνδεθεί με την κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 620 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022.

Πώς η Βόρεια Κορέα στρατολογεί τους καλύτερους χάκερ

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η Πιονγκγιάνγκ έχει δημιουργήσει ένα οργανωμένο σύστημα επιλογής και εκπαίδευσης ειδικών στον κυβερνοχώρο.

Οι πιο ταλαντούχοι φοιτητές επιλέγονται από πανεπιστήμια και εντάσσονται σε ομάδες χάκερ που φέρονται να λειτουργούν υπό την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις πραγματοποιούνται εκτός της Βόρειας Κορέας, ακόμη και από περιοχές της γειτονικής Κίνας, σύμφωνα με αναλύσεις εταιρειών τεχνολογίας.

Η δραστηριότητά τους επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην απόκτηση χρημάτων μέσω παραβιάσεων ψηφιακών συστημάτων, με τα κρυπτονομίσματα να αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι ερευνητές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διευκόλυνση της κυβερνοεπίθεσης στην Binance.

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται το BBC, η ανάπτυξη εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης παρέχει στους κυβερνοεγκληματίες νέες δυνατότητες αυτοματοποίησης, ανάλυσης συστημάτων και πραγματοποίησης σύνθετων επιθέσεων.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε Τεχνητή Νοημοσύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Chainalysis επισήμανε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεθόδους απόκρυψης και διακίνησης των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων που οι ερευνητές της δεν είχαν συναντήσει ξανά.

Εάν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή της Lazarus, η επίθεση στην Binance θα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης επιχειρησιακής ικανότητας των ομάδων κυβερνοεπιθέσεων που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα.