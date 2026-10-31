Γαλλία: Επί ποδός 70.000 αστυνομικοί υπό τον φόβο νέων επεισοδίων – Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Μακρόν

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία, καθώς περίπου 70.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα ενόψει νέου κύματος μαζικών διαδηλώσεων το Σάββατο (31/10), με την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν να προειδοποιεί ότι θα αντιμετωπίσει δυναμικά οποιαδήποτε απόπειρα πρόκλησης επεισοδίων.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κινητοποιήσεων, με χιλιάδες πολίτες να διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές, συνδικάτα και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο έχει επανεμφανιστεί δυναμικά.

Οι γαλλικές Αρχές εκφράζουν έντονους φόβους για επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν πριν από δύο εβδομάδες, όταν καταστήματα, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από βανδαλισμούς και λεηλασίες.

«Πολύ υψηλός ο κίνδυνος επεισοδίων»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, προειδοποίησε ότι η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από «πολύ υψηλό κίνδυνο» επεισοδίων, υπογραμμίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είναι πλήρως κινητοποιημένες.

«Όλοι βρίσκονται επί ποδός για να διασφαλίσουμε μια εξαιρετικά αυστηρή απάντηση σε οποιαδήποτε διατάραξη της τάξης», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Συνολικά, περίπου 150 συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες γαλλικές πόλεις.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε το Σάββατο την απαγόρευση πορείας μεταξύ των ιστορικών πλατειών Δημοκρατίας και Βαστίλης στο Παρίσι, απορρίπτοντας σχετική προσφυγή συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Οι διαδηλώσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε μεγάλες λεωφόρους στα ανατολικά της πρωτεύουσας, μακριά από τις κυριότερες εμπορικές περιοχές του κέντρου.

Φόβοι για ταραξίες με μάσκες Halloween

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με τον εορτασμό του Halloween.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο άτομα που σκοπεύουν να προκαλέσουν επεισόδια να χρησιμοποιήσουν αποκριάτικες μάσκες για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών υπενθύμισε ότι η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει στην αστυνομία να απαγορεύει την κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου σε περιπτώσεις που απειλείται η δημόσια τάξη.

Παράλληλα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Γαλλία συνέστησε στους ταξιδιώτες να αποφεύγουν περιοχές όπου έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις ή μεγάλες συγκεντρώσεις.

Μαθητές, φοιτητές και «Κίτρινα Γιλέκα» στους δρόμους

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν να εντείνονται στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η κυβέρνηση μειοψηφίας του Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2027.

Οι διαδηλωτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το αυξανόμενο κόστος ζωής, τις ελλείψεις στη δημόσια εκπαίδευση και την κατάσταση των πανεπιστημίων.

Μαθητές καταγγέλλουν την κακή κατάσταση πολλών σχολικών κτιρίων και τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ φοιτητές διαμαρτύρονται για το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο θεωρούν άδικο.

Στο πλευρό τους βρίσκονται εργατικά συνδικάτα και το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», που ζητούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

«Όταν ήμουν μικρός, μου έλεγαν ότι οι νέοι είναι το μέλλον», δήλωσε στο Reuters ο 15χρονος μαθητής Ααρόν Μπερτιέ ντε Γκραντρί, από το προάστιο Νοζάν-σιρ-Μαρν του Παρισιού.

«Αν εμείς, που είμαστε το μέλλον της Γαλλίας, δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους, αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία θα καταλήξει να καταρρεύσει», πρόσθεσε.

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές στις επιχειρήσεις

Οι προηγούμενες κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Εμπορικού Επιμελητηρίου, οι απώλειες για τις επιχειρήσεις λιανικής ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν το συνολικό κόστος ακόμη και στο διπλάσιο, εφόσον συνυπολογιστούν οι ανασφάλιστες ζημιές και τα διαφυγόντα έσοδα.

Σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Παρισιού, οι πρώτοι χριστουγεννιάτικοι φωτισμοί έχουν ήδη τοποθετηθεί, ωστόσο πολλές βιτρίνες παραμένουν καλυμμένες με προστατευτικά πάνελ και μεταλλικά ρολά.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που είχαν υποστεί ζημιές σε προηγούμενα επεισόδια περιλαμβάνονται καταστήματα πολυτελών οίκων, όπως οι Hermès, Louis Vuitton και Burberry.

Η γαλλική κυβέρνηση προωθεί παράλληλα αμφιλεγόμενη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την επιβολή οικονομικής ευθύνης έως και 10.000 ευρώ σε άτομα που προκαλούν ζημιές κατά τη διάρκεια επεισοδίων, ακόμη και όταν αυτές αποδίδονται σε ομάδες στις οποίες θεωρείται ότι συμμετέχουν.

Οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί εκφράζουν ανησυχίες ότι το μέτρο ενδέχεται να περιορίσει το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία.

Η πολιτική κρίση και οι πιέσεις στον Μακρόν

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη Γαλλία.

Το δημόσιο χρέος πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ, ενώ η αύξηση του κόστους δανεισμού περιορίζει τις δυνατότητες της κυβέρνησης να ανακοινώσει νέες δαπάνες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτημάτων.

Παράλληλα, τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η παρατεταμένη κοινωνική αναταραχή εντείνει την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση, ενώ η Μαρίν Λεπέν ενισχύεται δημοσκοπικά ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου, την ώρα που οι πιθανοί διάδοχοι του Μακρόν από τον κεντρώο χώρο παραμένουν διχασμένοι.

Την ίδια στιγμή, το κύμα κινητοποιήσεων αποκτά ευρωπαϊκές διαστάσεις, καθώς διαδηλώσεις με πρωταγωνιστές νέους έχουν προγραμματιστεί και σε περισσότερες από 30 πόλεις της Γερμανίας.