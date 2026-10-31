Η Realnews αυτής της Κυριακής (1/11/2026)

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Με τίτλο: «Ψάχνουν δέκα νέες υποθέσεις» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Οι Αρχές επικεντρώνονται στο μεγάλο ”ριφιφί” στην εστίαση.

Αποκλειστικές δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στην ”R”: ”Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες και στο δημόσιο συμφέρον προχωράμε στην αποδόμηση των εγκληματικών οργανώσεων”. Η έρευνα της ”R” για τον ”Mr Χωριάτικο’‘.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Το βάρος των νέων ελέγχων της ΑΑΔΕ πέφτει στον κρυφό τζίρο, στην εικονική τιμολόγηση, αλλά και στην προέλευση και τη διακίνηση κεφαλαίων.

– Η ροή των χρημάτων σε εννέα χώρες, τα αδήλωτα εισοδήματα από τους φούρνους, το ΑΤΜ σε στριπ κλαμπ και οι σχέσεις με τη ρωσική μαφία.

– Ο Αγγελος Γιαννακόπουλος έπαιρνε και επίδομα ανεργίας! Η απασχόλησή του ως μάγειρα και τα χρήματα που ελάμβανε από το κράτος το 2022.

– Ο χάρτης της απάτης στη Ρόδο. Πώς στήθηκε το δίκτυο των εταιρειών – φαντασμάτων που φέσωσε το Δημόσιο με πάνω από 17,7 εκατ. ευρώ.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Σε ασφυκτικό κλοιό ο Ερντογάν. Αιφνιδιάστηκε η Αγκυρα από τη διεθνή διπλωματική κατακραυγή για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας: «Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη». Κοινή καταδίκη από Αίγυπτο, Μπαχρέιν, Ελλάδα, Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ενωση. Διόρθωσαν την τακτική των ίσων αποστάσεων οι ΗΠΑ. Κατά των παραβιάσεων του Δικαίου της Θάλασσας και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Κρίσιμη εβδομάδα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς αναμένεται η NAVTEX για τις έρευνες βυθού.

– Κωνσταντίνος Φλώρος: Η μεγάλη αναδιάταξη. Από την Ουκρανία και τον Κόλπο στον νέο χάρτη της παγκόσμιας ισχύος. Ο στρατηγός και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ γράφει αποκλειστικά στην «R».

– Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προπονητής στο στόχαστρο του εισαγγελέα. Ποια είναι τα νέα πρόσωπα που πρόκειται να ενταχθούν στη λίστα των κατηγορουμένων για τους στημένους αγώνες. «Σταμάτησα για να μην πάω φυλακή». Τη «σφαγή» που γίνεται στις μικρές κατηγορίες καταγγέλλει στην «R» ο Τάκης Ζήβας, πρώτος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Δημήτρης Παπαστεργίου, Αννα Διαμαντοπούλου.

– Pizza Fan: Η επόμενη ημέρα για 2.500 εργαζομένους. Ποιες είναι οι λύσεις που εξετάζονται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων.

– Τραγωδία στην Πλάκα: Οι κλέφτες του χαλκού έσπειραν τον θάνατο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη με τους έξι νεκρούς.