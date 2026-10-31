Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (31/10) – Μέρα γεμάτη δράση με ευρωπαϊκά ντέρμπι και Κηφισιά-Ολυμπιακός για την Super League

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

07:35 Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

08:45 Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)

10:30 Novasports Start | WTA 250 Γκουανγκτζού

12:30 Novasports Start | WTA 250 Γκουανγκτζού

12:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη (Κύπελλο Γερμανίας)

14:30 Novasports Premier League | Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Premier League)

14:30 Magenta Sport 2 | Στόουκ – Πρέστον (Sky Bet EFL Championship)

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας (Superbet League 2)

15:00 Magenta Sport 3 League | Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)

15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | VIKOS – ΑΕΚ (Stoiximan GBL)

16:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη

16:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

16:00 Magenta Sport 1 | Μπολόνια – Μόντσα (Serie A)

16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 | Καρδίτσα Ιαπωνική – Κολοσσός H Hotels Collection (Stoiximan GBL)

16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Μύκονος Betsson BC – Δόξα Λευκάδας (Stoiximan GBL)

16:30 Novasports Extra 3 | Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν (Bundesliga)

16:30 Novasports Extra 2 | Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ (Bundesliga)

16:30 Novasports Extra 1 | Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)

16:30 Novasports 6HD | Σάλκε – Λειψία (Bundesliga)

16:30 Novasports 3HD | Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη (Bundesliga)

17:00 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον (Premier League)

17:00 Novasports Start | Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)

17:00 Novasports 5HD | Κόβεντρι – Σάντερλαντ (Premier League)

17:00 Novasports 4HD | Μπόρνμουθ – Λιντς (Premier League)

17:00 Novasports 2HD | Χαλ – Ίπσουιτς (Premier League)

17:00 Magenta Sport 3 | Μίλγουολ – Ντέρμπι (Sky Bet EFL Championship)

17:00 Magenta Sport 2 | Απόλλων Λεμεσού – Πάφος (Cyprus League)

17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 | Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας (Βίκος Cola Stoiximan GBL)

17:15 Magenta Sport 4 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα (LaLiga)

17:30 Novasports 1HD | Φέγενορντ – Φορτούνα Σίταρντ (Eredivisie)

17:30 ΣΚΑΪ | Ηρακλής – ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)

18:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη

18:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μίλων – Ολυμπιακός (Volley League Ανδρών)

19:00 Magenta Sport 1 League | Κηφισιά Tutu Deals – Ολυμπιακός (Stoiximan Super League)

19:00 Magenta Sport 1 | Ουντινέζε – Ρόμα (Serie A)

19:30 Novasports Premier League | Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας (Premier League)

19:30 Novasports Prime | Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ (Bundesliga)

19:30 Magenta Sport 3 League | Μπέτις – Μάλαγα (LaLiga)

19:30 Magenta Sport 2 | Ρέιντζερς – Αμπερντίν (Premier Sports Cup)

19:30 Formula 1 | Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026 (Practice 3)

19:45 Novasports Start | PSV Αϊντχόφεν – Βίλεμ (Eredivisie)

21:00 Magenta Sport 4 | Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (NBA)

21:30 Novasports 4HD | Καρλσρούη – Χάιντενχαϊμ (Bundesliga 2)

21:45 Magenta Sport 1 | Μίλαν – Ίντερ (Serie A)

22:00 Novasports Premier League | Άστον Βίλα – Φούλαμ (Premier League)

22:00 Novasports 2HD | Άγιαξ – Άλκμααρ (Eredivisie)

22:00 Magenta Sport 3 League | Μπαρτσελόνα – Αλαβές (LaLiga)

22:30 Magenta Sport 2 | Πόρτο – Εστορίλ (Liga Portugal)

23:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026 (Qualifying)