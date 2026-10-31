G20: «Ο Λαβρόφ είπε πολλά ψέματα», καταγγέλλει η Κάγια Κάλας – Η συνάντηση με τον Ρούμπιο και η φωτογραφία που ακυρώθηκε

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Σφοδρή επίθεση κατά του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κατηγορώντας τον ότι παρουσίασε «πολλά ψέματα και ψευδή αφηγήματα» κατά τη διάρκεια της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαίων αξιωματούχων έχει ήδη οδηγήσει στη ματαίωση της καθιερωμένης ομαδικής φωτογραφίας, ενώ στο περιθώριο των εργασιών ο Λαβρόφ είχε σύντομη συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, κατηγόρησε τον Σεργκέι Λαβρόφ για παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως εξήγησε, το ουκρανικό ζήτημα συζητήθηκε στη σύνοδο, με τον Ρώσο υπουργό να παρουσιάζει σειρά θέσεων στις οποίες αντέδρασαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες.

«Φυσικά, είπε πολλά ψέματα, παρουσίασε πολλά ψευδή αφηγήματα, τα οποία μπορέσαμε επίσης να αντικρούσουμε», δήλωσε η Κάλας στο AFP.

«Η Ρωσία δεν δείχνει με τις πράξεις της ότι θέλει ειρήνη»

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας αμφισβήτησε επίσης την ετοιμότητα της Μόσχας να προχωρήσει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ρωσία δεν έχει αποδείξει ότι είναι διατεθειμένη να κάνει πραγματικά βήματα προς μια συμφωνία.

«Ακόμη κι αν το είχαν πει με λόγια, οι πράξεις τους δείχνουν κάτι διαφορετικό», ανέφερε.

«Θα έπρεπε να αποδείξουν με τις πράξεις τους ότι είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν, αλλά είναι απολύτως σαφές ότι δεν είναι», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της Κάλας έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία παραμένουν σε αδιέξοδο, παρά τις διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Η «οικογενειακή φωτογραφία» που ακυρώθηκε λόγω Λαβρόφ

Η διήμερη σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της G20 ξεκίνησε την Παρασκευή (30/10), στην Ατλάντα της πολιτείας Τζόρτζια, υπό την προεδρία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, η ένταση έγινε εμφανής πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πρώτη ημέρα των εργασιών.

Η καθιερωμένη κοινή φωτογράφιση των συμμετεχόντων ακυρώθηκε, καθώς οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι αρνήθηκαν να σταθούν δίπλα στον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η απόφαση αποτύπωσε τις βαθιές διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τη Ρωσία και τις ευρωπαϊκές χώρες, με επίκεντρο τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παρά την ακύρωση της φωτογράφισης, ο Λαβρόφ συμμετείχε κανονικά στις εργασίες της συνόδου.

Τι συζήτησαν Ρούμπιο και Λαβρόφ

Στο περιθώριο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε και σύντομη συνομιλία ανάμεσα στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο Λαβρόφ επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι συναντήθηκε με τον Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας τη συζήτησή τους «σύντομη αλλά ουσιαστική».

Όπως εξήγησε, η συνομιλία δεν διήρκεσε περισσότερο επειδή ο Ρούμπιο, ως οικοδεσπότης της συνόδου, είχε πολλές υποχρεώσεις.

Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της συνάντησης ή για το εάν συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το βλέμμα στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου και στον Πούτιν

Οι εργασίες των υπουργών Εξωτερικών έχουν ως βασικό στόχο την προετοιμασία της συνόδου κορυφής των ηγετών της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι της Φλόριντας.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση έχει προσκληθεί και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του.

Η G20 αποτελεί φόρουμ συνεργασίας των σημαντικότερων ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών του κόσμου.

Ωστόσο, οι έντονες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις δυσχεραίνουν τις προσπάθειες επίτευξης κοινών θέσεων.

Οι κατηγορίες της Κάγια Κάλας κατά του Σεργκέι Λαβρόφ, η άρνηση των Ευρωπαίων να φωτογραφηθούν μαζί του και η περιορισμένη επαφή του με τον Μάρκο Ρούμπιο αναδεικνύουν τις βαθιές διαφωνίες που κυριαρχούν στη σύνοδο, λίγες εβδομάδες πριν από τη συνάντηση των ηγετών της G20.