ΗΠΑ: Δικαστικό «μπλόκο» στις απειλές Τραμπ κατά εκλογικών αξιωματούχων

Δικαστικό «φρένο» στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς εκλογικούς αξιωματούχους έβαλε ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ, διατάσσοντας το υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει τις απειλές ποινικών διώξεων σε βάρος πολιτειακών και τοπικών παραγόντων που δεν συμμορφώνονται με τις κυβερνητικές απαιτήσεις σχετικά με την ψήφο προσώπων που φέρονται να μην έχουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Η απόφαση εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας, από τις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου, με τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρούν οριακή πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Οι εκλογικές αναμετρήσεις που θα καθορίσουν τον συσχετισμό δυνάμεων παραμένουν σε αρκετές περιπτώσεις αμφίρροπες. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα των Δημοκρατικών για την κατάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ εμφανίζουν ανοιχτή και την αναμέτρηση για τη Γερουσία.

A federal judge has barred the Justice Department from threatening or coercing election workers to stop processing California ballots, marking another blow to the Trump administration’s efforts to assert control over local elections. https://t.co/K6Jsgp7Ur3 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Συνολικά 186 προσλήψεις στα νοσοκομεία: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα — The Associated Press (@AP) October 31, 2026

Εδώ και μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει μια επιθετική προσέγγιση στην εποπτεία της εκλογικής αναμέτρησης, πιέζοντας για παράδειγμα πολιτείες να της δώσουν στοιχεία εγγραφής ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους, λέγοντας ότι χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα για να διασφαλισθεί η ασφάλεια των εκλογών και η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην ψηφοφορία.

Όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεπέρασε τα όρια αυτό το μήνα, όταν απείλησε να ασκήσει διώξεις σε αξιωματούχους πολιτειών και κομητειών που δεν συνεργάζονται με τις σχετιζόμενες με τις εκλογές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, αποφάνθηκε η περιφερειακή δικαστής Τρίνα Τόμσον σχετικά με αγωγή που κατατέθηκε από συνδικάτα εργαζομένων για τις εκλογές και μερικές άλλες οργανώσεις.

«Επειδή είναι πρωταρχικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον να διασφαλισθεί ότι οι εκλογικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία και την εκλογική διαδικασία και η επίσημη ημέρα των εκλογών απέχει μόλις ελάχιστες ημέρες, η στάθμιση των συμφερόντων των διαδίκων και το δημόσιο συμφέρον κλίνουν υπέρ των Εναγόντων», έγραψε η Τόμσον στην απόφασή της για προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σχολίασε αμέσως την απόφαση.

US Court Bars Trump From Threatening Election Officials Ahead of Midterms A federal judge has barred President Donald Trump’s administration from threatening, intimidating or coercing election officials as the United States prepares for crucial midterm elections next week. US District Judge Trina Thompson issued the temporary restraining order on Friday, October 30, after civil rights groups and labour unions challenged federal pressure on election administrators. The order prohibits the Justice and Homeland Security departments from threatening criminal prosecution against officials who process ballots under existing election laws, even when authorities question voters’ eligibility. Thompson also barred federal agencies from demanding that states remove registered voters, segregate ballots or suspend ballot processing solely because the administration suspects certain voters lack citizenship. The lawsuit accused federal officials of overstepping their authority and undermining state control over election administration through threats linked to investigations into alleged non-citizen voting. The judge said the administration’s actions risked interfering with lawful election procedures and disenfranchising eligible voters shortly before Americans vote to determine control of Congress. The order requires federal authorities to disclose relevant search warrant applications, grand jury subpoenas and other demands for election materials linked to suspected ineligible voters. The ruling delivers a legal setback to Trump’s election oversight campaign, which the administration defends as necessary to enforce restrictions against non-citizens voting in federal elections. — The CBIJ (@TheCBIJ) October 31, 2026

Επικριτές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί εμπειρογνώμονες καθώς και Δημοκρατικοί και μερικοί Ρεπουμπλικάνοι εκλογικοί αξιωματούχοι, έχουν θεωρήσει τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ ομοσπονδιακή υπέρβαση εξουσίας. Μερικοί εκλογικοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι προετοιμάζονται για ενδεχόμενη ομοσπονδικαή επέμβαση στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η δικαστής Τόμσον, η οποία είχε διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να μην ζητάει από τοπικούς εκλογικούς αξιωματούχους να διαγράψουν ψηφοφόρους από πολιτειακούς εκλογικούς καταλόγους, να αρνηθούν ψηφοδέλτια συγκεκριμένων ψηφοφόρων ή να διαχωρίζουν ψηφοδέλτια που ρίχνονται στις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών με βάση έναν κατάλογο της κυβέρνησης Τραμπ με ψηφοφόρους για τους οποίους η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

Ο Τραμπ έχει διατυπώσει στο παρελθόν ψευδείς ισχυρισμοόυς σχετικά με τις εκλογές, μεταξύ άλλων μη αποδεχόμενος την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020.