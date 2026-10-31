Λαβρόφ: «Αμετάβλητη η θέση της Μόσχας για την Ουκρανία» – Τι είπε για τις νέες συνομιλίες

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε ότι η θέση της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη, ενώ επέκρινε τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνέχιση των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι δυσχεραίνουν την προετοιμασία νέου γύρου διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα, ο Λαβρόφ σημείωσε ότι παραμένουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, με αιχμή τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Η θέση μας είναι γνωστή, αλλά δεν γνωρίζω τι σκοπεύει να φέρει η Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Την ίδια ώρα, Μόσχα και Κίεβο έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε τριμερείς συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, για πρώτη φορά από τις αρχές του έτους.

Ο Ζελένσκι έχει εκφράσει την ελπίδα ότι συνάντηση των διαπραγματευτικών ομάδων θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι, μεταξύ 6 και 10 Νοεμβρίου, ζητώντας παράλληλα τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο Λαβρόφ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια Ουκρανία που θα συνιστά απειλή για την ασφάλειά της.

Στο μεταξύ, η παραδοσιακή αναμνηστική φωτογραφία των υπουργών Εξωτερικών της G20 δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, Ευρωπαίοι υπουργοί αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν δίπλα στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.