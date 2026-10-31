Ουκρανία: Οι ΗΠΑ ενέκριναν πώληση 500 πυραύλων Patriot αξίας 2,1 δισ. δολαρίων – «Τους χρειαζόμαστε τώρα», προειδοποιεί ο Ζελένσκι

Την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πώληση 500 πυραύλων αναχαίτισης Patriot PAC-3, συνολικής αξίας περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαιρέτισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι παραδόσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν για χρόνια. Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τις καθημερινές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, το Κίεβο ζητά από την Ουάσιγκτον να διαθέσει άμεσα πυραύλους από τα υπάρχοντα αμερικανικά αποθέματα, αντί να περιμένει την παραγωγή νέων.

Σύμφωνα με το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή (30/10) ότι ενέκρινε την προτεινόμενη πώληση των πυραύλων, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά την ουκρανική αεράμυνα.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τις σημερινές και μελλοντικές απειλές, ενισχύοντας τις δυνατότητες της ολοκληρωμένης αεροπορικής και αντιπυραυλικής της άμυνας», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν προσδιορίστηκε πότε θα αρχίσουν να παραδίδονται οι πύραυλοι στην Ουκρανία.

Ζελένσκι: «Οι παραδόσεις μπορεί να ξεκινήσουν μόνο σε λίγα χρόνια»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την αμερικανική έγκριση «ισχυρή απόφαση», αλλά εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (31/10), επισήμανε ότι οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν πως οι παραδόσεις ενδέχεται να αρχίσουν έπειτα από αρκετά χρόνια.

«Ωστόσο, έχει προβλεφθεί ότι οι παραδόσεις μπορεί να ξεκινήσουν ΜΟΝΟ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ. Ζητάμε από τους Αμερικανούς εταίρους μας να βρουν μια λύση για την περίοδο κατά την οποία υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και πραγματική ανάγκη χρήσης των πυραύλων αναχαίτισης PAC-3», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις υποδομές της.

«Αυτή τη στιγμή, οι Ρώσοι επιτίθενται στις ενεργειακές μας υποδομές κάθε μέρα», τόνισε.

Τα συστήματα Patriot αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα αεράμυνας που διαθέτει η Ουκρανία, καθώς θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικά απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής ταχύτητας που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα ζητήσει περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης, προκειμένου να προστατεύσει τις πόλεις, τους πολίτες και τις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Οι πύραυλοι μπορεί να μην φτάσουν πριν από τη δεκαετία του 2030

Παρά την αμερικανική έγκριση, οι πύραυλοι είναι απίθανο να φτάσουν σύντομα στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για την απόφαση και μίλησαν στα πρακτορεία, οι 500 πύραυλοι δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί και οι παραδόσεις τους δεν αναμένονται παρά αρκετά χρόνια μετά την έναρξη της δεκαετίας του 2030.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα για την Ουκρανία, καθώς οι ανάγκες της σε αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά όπλα είναι άμεσες.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ασκεί πιέσεις στο Πεντάγωνο για την επίσπευση των παραδόσεων.

Μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται είναι η άμεση διάθεση πυραύλων από τα υπάρχοντα αμερικανικά αποθέματα, με την προοπτική αυτοί να αντικατασταθούν αργότερα από τους νέους πυραύλους που θα παραχθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Αυτή ακριβώς την προσέγγιση υποστήριξε και ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυραύλων Patriot για να ενισχύσουν άμεσα την ουκρανική αεράμυνα.

Οι πύραυλοι αυτοί, όπως εξήγησε, θα μπορούσαν να αντικατασταθούν τα επόμενα χρόνια μέσω των συμβάσεων που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ουκρανία και τους εταίρους της.

Χαρακτήρισε τη λύση αυτή «σωστή προσέγγιση», υπογραμμίζοντας ότι είναι «απολύτως εφικτή».

A strong decision by the U.S. State Department – authorizing Ukraine’s purchase of Patriot interceptors to counter Russian ballistic missiles. Five hundred PAC-3 interceptors is a substantial number, and very soon – this winter – they COULD make for a highly effective defense package. However, it has been stipulated that deliveries may begin ONLY IN A FEW YEARS. We are asking our American partners to find a solution for the time when there is a real danger and a real need to use PAC-3 interceptors. Right now, the Russians are attacking our energy infrastructure every single day. In just these past two weeks of October, there have already been more than 30 Russian strikes on critical parts of our power grid. It is right now, even before the beginning of winter, that Putin has started carrying out his operation to attack the systems that sustain life in our cities and communities. The targets are electricity, heating, water supplies, bridges, and life in our cities in general. We did ask our American partners to provide Ukraine with a winter support package – at a rate of 100 Patriot interceptors per month. Five hundred missiles would be enough to protect our skies over the coming months – precisely when it is so important for Ukraine to be in a strong position in negotiations and for Russia NOT to succeed in breaking life in Ukrainian cities and communities. The United States, our European partners, and other partners around the world have sufficient stocks of PAC-3 interceptors in their warehouses. Providing them to Ukraine right now – in the winter of 2026–2027 – and replenishing our partners’ arsenals LATER, in THE FOLLOWING YEARS, through this production already contracted and paid for by Ukraine and our partners would be the right approach. And it is entirely feasible. We are grateful to President Trump. Importantly, we recently discussed PAC-3 interceptors with Secretary of State Marco Rubio. Ukraine is grateful to the U.S. State Department and the U.S. Administration overall for granting this authorization. But we are asking for decisions that can guarantee the protection of lives not the day after tomorrow or sometime later, but at the very moment the threat is there – when Russia is killing and destroying. I thank everyone who stands with Ukraine! https://t.co/5NDPJs4hfa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2026

Ποιος θα πληρώσει τα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Ουκρανία θα χρηματοδοτήσει την αγορά των πυραύλων μέσω συνδυασμού διεθνούς βοήθειας και διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, μέρος των χρημάτων θα προέλθει από συνεισφορές του Καναδά, της Γερμανίας και της Νορβηγίας, μέσω του προγράμματος US Jumpstart.

Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν ουκρανικοί κρατικοί πόροι που χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δανειοδότησης Ukraine Support Loan.

Το πρόγραμμα US Jumpstart χρησιμοποιεί συνεισφορές συμμάχων για την αγορά οπλικών συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών και την εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων, ενισχύοντας την αμυντική τους ικανότητα απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Κύριος ανάδοχος της συμφωνίας θα είναι η αμερικανική αμυντική βιομηχανία Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει τους πυραύλους αναχαίτισης PAC-3.

Οι καθυστερήσεις και η ένταση στις σχέσεις Κιέβου – Ουάσιγκτον

Η έγκριση της πώλησης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Κιέβου με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν δοκιμαστεί από σειρά διαφωνιών.

Η καθυστέρηση στις παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού έχει προκαλέσει πρόσθετη δυσαρέσκεια στην ουκρανική πλευρά, η οποία επιμένει ότι χρειάζεται άμεσα μέσα προστασίας από τις ρωσικές επιθέσεις.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει προκαλέσει αντιδράσεις με την ανακοίνωση συμφωνίας για ρωσικό πετρέλαιο ντίζελ και με την κριτική που άσκησε στον Ζελένσκι για την άρνηση της Ουκρανίας να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές στρατιωτικές προμήθειες βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαθέσει μεγάλες ποσότητες οπλισμού σε συμμάχους τους, ενώ έχουν χρησιμοποιήσει πυρομαχικά και στις δικές τους στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή έχει εντείνει τις ανησυχίες για τα διαθέσιμα αποθέματα κρίσιμων αντιαεροπορικών όπλων και πυρομαχικών ακριβείας.

Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται με δεκάδες θύματα

Η ανακοίνωση της αμερικανικής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά από νέα πολύνεκρα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη (29/10), ρωσικό drone έπληξε γεμάτη από κόσμο αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού στο Ντνίπρο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με τον απολογισμό που επικαλούνται τα πρακτορεία.

Την ίδια ημέρα, πέντε ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιθέσεις σε δύο άλλες ουκρανικές πόλεις, ενώ αργά το βράδυ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πυραυλικό πλήγμα στην πρωτεύουσα, Κίεβο.

Οι επιθέσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας, ιδιαίτερα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν με λιγότερο προηγμένα συστήματα.

Για το Κίεβο, επομένως, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εξασφάλιση νέων πυραύλων Patriot, αλλά κυρίως το πότε αυτοί θα είναι διαθέσιμοι.

Η έγκριση της συμφωνίας των 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Ζελένσκι, η προστασία της χώρας από τα καθημερινά ρωσικά πλήγματα δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τη δεκαετία του 2030.