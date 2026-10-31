Σύνταξη από το Δημόσιο: Aπό 2 Νοεμβρίου μόνο ηλεκτρονικά η αίτηση στον e-ΕΦΚΑ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 καταργείται η χειρόγραφη αίτηση συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους την οποία και συμπλήρωναν και κατέθεταν οι ίδιοι στις υπηρεσίες τους και αντικαθίσταται από την ηλεκτρονική αίτηση του e – ΕΦΚΑ. Η αίτηση θα υποβάλλεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ ως ίσχυε μέχρι σήμερα για το σύνολο των ασφαλισμένων και υποψηφίων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους. Η αλλαγή δεν είναι απλά τεχνική αλλά συνοδεύεται από το σύνολο των κανόνων που ισχύουν για τους υποψήφιους συνταξιούχους του e- ΦΚΑ και εκκινά αφού έχει λυθεί οριστικά η σχέση του με το Δημόσιο.

Τι αλλάζει και από πότε

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ η μετάβαση γίνεται σε δύο φάσεις :

Από 2 Νοεμβρίου 2026 : αιτήσεις σύνταξης λόγω γήρατος. Εδώ ανήκουν όλες οι περιπτώσεις αποχώρησης από την υπηρεσία που αφορούν παραίτηση, συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, απόλυση λόγω σωματικής ανικανότητας, αποστρατεία κ.λ.π.

αιτήσεις σύνταξης λόγω γήρατος. Εδώ ανήκουν όλες οι περιπτώσεις αποχώρησης από την υπηρεσία που αφορούν παραίτηση, συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, απόλυση λόγω σωματικής ανικανότητας, αποστρατεία κ.λ.π. Από 9 Νοεμβρίου 2026 :αιτήσεις σύνταξης λόγω θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου.

Η ίδια ηλεκτρονική αίτηση στη νέα της μορφή θα καλύπτει την κύρια σύνταξη, την επικουρική σύνταξη, το εφάπαξ και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Πότε πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται το μήνα λύσης της υπαλληλικής σχέσης. «Λύση της υπαλληλικής σχέσης» σημαίνει ότι ο υπάλληλος παύει νόμιμα να κατέχει τη θέση του. Αυτό συμβαίνει με τον θάνατο, την αποδοχή της παραίτησης, την έκπτωση ή την απόλυση. Όποιος αποχωρεί λόγω ορίου ηλικίας απολύεται αυτοδικαίως, δηλαδή χωρίς δική του ενέργεια. Όποιος θέλει να φύγει νωρίτερα, πρέπει να παραιτηθεί. Χωρίς τη λύση της υπαλληλικής σχέσης η αίτηση δεν προχωρά.

Η παραίτηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις η λύσης της υπαλληλικής σχέσης γίνεται με παραίτηση. Η παραίτηση υποβάλλεται γραπτά και χωρίς όρους. Η υπηρεσία δεν μπορεί να αποδεχθεί την παραίτηση πριν περάσουν 15 ημέρες από την υποβολή της. Από εκεί και πέρα η σχέση λύεται με έναν από τρεις τρόπους:

Με πράξη αποδοχήςτης υπηρεσίας, μετά τις 15 ημέρες. Με δεύτερη αίτηση παραίτησης.Αν ο υπάλληλος, μέσα στις 15 ημέρες που ακολουθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο, υποβάλει νέα αίτηση με την οποία επιμένει στην παραίτησή του, η παραίτηση θεωρείται αυτοδικαίως αποδεκτή. Η σχέση λύεται την ημέρα που κατατίθεται η δεύτερη αίτηση παραίτησης. Στην πράξη, η δεύτερη αίτηση κατατίθεται περίπου από τη 16η έως την 30ή ημέρα μετά την πρώτη. Σιωπηρά,αν περάσουν δύο μήνες από την πρώτη αίτηση χωρίς καμία ενέργεια της υπηρεσίας.

Η δεύτερη αίτηση είναι ο πιο συνήθης δρόμος για όποιον θέλει να ορίσει ο ίδιος την ημερομηνία αποχώρησής του και να μην εξαρτάται από την ταχύτητα της υπηρεσίας. Αφού η σχέση λυθεί με αυτόν τον τρόπο, ο υπάλληλος μπορεί αμέσως να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση σύνταξης. Η υπηρεσία εκδίδει στη συνέχεια διαπιστωτική πράξη, δηλαδή πράξη που απλώς επιβεβαιώνει ότι η σχέση έχει λυθεί, και η περίληψή της δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

Μέσα σε έναν μήνα από την πρώτη αίτηση ο υπάλληλος μπορεί να ανακαλέσει γραπτά την παραίτηση, αρκεί να μην έχει ήδη γίνει αποδεκτή Μετά τη λύση της σχέσης δεν υπάρχει επιστροφή.

Αν εκκρεμεί σε βάρος του υπαλλήλου ορισμένη ποινική ή σοβαρή πειθαρχική δίωξη, η παραίτηση θεωρείται ότι δεν.

Μην παραιτηθείτε πριν βεβαιωθείτε ότι έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δηλαδή ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.

Σύνταξη λόγω θανάτου

Από 9 Νοεμβρίου ηλεκτρονικά υποβάλλονται και οι αιτήσεις των οικείων υπαλλήλου που πέθανε εν ενεργεία. Εδώ δεν χρειάζεται παραίτηση καθώς η σχέση λύεται αυτοδικαίως με τον θάνατο. Η υπηρεσία του θανόντος στη συνέχεια συμπληρώνει τα υπηρεσιακά στοιχεία και διαβιβάζει τον φάκελο, όπως και στη σύνταξη γήρατος.

Σύνταξη ανικανότητας

Στο Δημόσιο, η σύνταξη λόγω αναπηρίας συνδέεται κατά κανόνα με την απόλυση λόγω σωματικής ανικανότητας. Της απόλυσης προηγείται κρίση της αρμόδιας δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Η εγκύκλιος εντάσσει αυτή την περίπτωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις από 2 Νοεμβρίου, πάντα μετά τη λύση της σχέσης δηλαδή ΜΕΤΑ την έκδοση της απόφασης της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

Ένστολοι

Για το ένστολο προσωπικό ισχύει το ίδιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή η 2 Νοεμβρίου για αποχώρηση λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας κ.λπ., και 9 Νοεμβρίου για θάνατο εν ενεργεία υπαλληλου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για κύρια σύνταξη, επικουρική, εφάπαξ και ΜΤΠΥ. Έπειτα την εκτυπώνουν και την καταθέτουν, μαζί με τα δικαιολογητικά, στις υπηρεσίες που συγκεντρώνουν τους φακέλους, δηλαδή στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και στις ανώτερες υπηρεσίες.

Για τους ένστολους δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός των δύο αιτήσεων του. Η αποχώρησή τους ρυθμίζεται από το δικό τους υπηρεσιακό καθεστώς, με αποστρατεία ή παραίτηση.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει έγχαρτες αιτήσεις

Οι έντυπες αιτήσεις παραμένουν έγκυρες και δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά ηλεκτρονικά. Αυτό ισχύει για όσες κατατεθούν έως 1.11.2026 για αποχώρηση και έως 8.11.2026 για θάνατο εν ενεργεία υπαλλήλου.

*Γράφει ο Διονύσιος Βασ. Ρίζος, Δικηγόρος Αθηνών