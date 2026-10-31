Πώς θα εφαρμόζεται από αύριο το τέλος των 2 ευρώ για online αγορές εκτός Ε.Ε.

Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee – UHF) σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., επιβαρύνοντας με 2 ευρώ κάθε είδος αγαθού που αγοράζεται ηλεκτρονικά από χώρες εκτός ΕΕ.

Το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη του λειτουργικού κόστους των τελωνειακών αρχών για τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισόδου των δεμάτων στην ενιαία αγορά. Με τη σχετική εγκύκλιο (Ε.2067/2026), ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, καθορίζει το πλαίσιο επιβολής και είσπραξης, προσδιορίζοντας τους υπόχρεους και τα πρωτόκολλα που οφείλουν να ακολουθούν οι οικονομικοί φορείς και οι τελωνειακές αρχές.

Πώς υπολογίζεται το τέλος των 2 ευρώ

Το ποσό ορίζεται σταθερά στα 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των εμπορευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς ή την τυχόν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.

Υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Σε περίπτωση έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, την υποχρέωση αναλαμβάνει και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση.

Την ευθύνη καταβολής φέρει ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Όταν πρόκειται για καθεστώς έμμεσης τελωνειακής εκπροσώπησης, η σχετική υποχρέωση βαραίνει εξίσου και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου αυτή διενεργείται. Όπως αποσαφηνίζεται στην εγκύκλιο, το εν λόγω τέλος έχει μη επιστρεπτέο χαρακτήρα, ισχύοντας ακόμη και σε σενάρια ακύρωσης ή διπλής υποβολής τελωνειακής διασάφησης.

Οι ειδικοί κωδικοί στις τελωνειακές διαδικασίες

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η εφαρμογή της ρύθμισης βασίζεται σε δύο ειδικούς κωδικούς: ο κωδικός Y126 χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της χρέωσης στο περιβάλλον του TARIC, ενώ ο κωδικός F00 (Union Handling Fee) εξυπηρετεί την εγγραφή της σχετικής επιβάρυνσης στις τελωνειακές διασαφήσεις H1 και H7.

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ

Η επιβολή του νέου τέλους δεν αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ωστόσο, το ποσό του τέλους συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι αγορές και οι αποστολές αγαθών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.