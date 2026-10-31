Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Η διαδικασία για τις αιτήσεις και τα ποσά για τους δικαιούχους

Έως τις 10 Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, με τον πρώτο γύρο πληρωμών να δρομολογείται μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Για τη φετινή περίοδο προβλέπεται αύξηση της τάξης του 30%, καθώς το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 130 ευρώ (από 100 ευρώ πέρυσι) και το ανώτατο όριο για την πλειονότητα των δικαιούχων αγγίζει τα 1.040 ευρώ (από 800 ευρώ).

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Στις περιοχές με έντονες ανάγκες θέρμανσης και κλιματικό συντελεστή από 1 και άνω εφαρμόζεται προσαύξηση 25%, με το επίδομα να φτάνει έως τα 1.300 ευρώ. Αντίστοιχα, στους πιο ψυχρούς οικισμούς με συντελεστή 1,2 ή μεγαλύτερο χορηγείται επιπλέον ενίσχυση, ανεβάζοντας το ανώτατο ποσό στα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ποσό καθορίζεται από το είδος θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Παράλληλα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια διατηρούνται αμετάβλητα, με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να διαμορφώνεται ως εξής:

16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει.

24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Στο σκέλος της ακίνητης περιουσίας, η συνολική αντικειμενική αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους χήρους ή όσους τελούν σε διάσταση. Για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο ορίζεται στις 260.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 40.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές» και «myΘέρμανση». Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν:

Το είδος θέρμανσης.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία.

Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.

Το εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή, εφόσον δεν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία.

Τα στοιχεία της πολυκατοικίας, στην περίπτωση που υπάρχει κοινός καυστήρας πετρελαίου.

Προσοχή στον τραπεζικό λογαριασμό

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την υποβολή της αίτησης αποτελεί η καταχώριση έγκυρου αριθμού IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE, με τον αιτούντα να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Ο ακριβής έλεγχος των στοιχείων κρίνεται κρίσιμος, καθώς οποιοδήποτε λάθος ή ανενεργός λογαριασμός συνεπάγεται μπλοκάρισμα της πληρωμής, ακόμη και αν η αίτηση έχει λάβει έγκριση.