Η νέα χρυσή εποχή του Πολεμικού Ναυτικού με 10+2 φρεγάτες

Στην αυγή της νέας δεκαετίας, το Πολεμικό Ναυτικό μετασχηματίζεται σε μια ισχυρή ναυτική δύναμη. Με έναν υπερσύγχρονο Στόλο 10 συν 2 νέων και βαθιά εκσυγχρονισμένων φρεγατών, η Ελλάδα εδραιώνει την κυριαρχία της στο Αιγαίο και σφραγίζει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτρέποντας κάθε αναθεωρητική επιβουλή.

του Χρήστου Μαζανίτη

Η εικόνα του Πολεμικού Ναυτικού στον ορίζοντα του 2030 δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν. Μετά από χρόνια εγκατάλειψης – κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων, η ναυτική αμυντική αρχιτεκτονική αποκτά πρωτοφανές βάθος κι ισχύ.

Ο Στόλος των κύριων μονάδων κρούσης συγκροτείται γύρω από έναν πανίσχυρο πυρήνα συνολικά 12 σύγχρονων πολεμικών πλοίων, τα οποία συνδυάζουν την ψηφιακή τεχνολογία αιχμής, την αντιαεροπορική άμυνα περιοχής, τον ακαταμάχητο ανθυποβρυχιακό πόλεμο και για πρώτη φορά τη δυνατότητα στρατηγικού πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις.

Η στρατηγική αυτή ανασύνταξη δεν αποτελεί απλώς μια ποσοτική ενίσχυση, αλλά μια ποιοτική μεταμόρφωση που επιτρέπει στο Ελληνικό Ναυτικό να επιχειρεί με απόλυτη αυτοπεποίθηση από τα στενά του Αιγαίου μέχρι τα ανοιχτά νερά της Ανατολικής Μεσογείου ακόμη και σε ωκεάνιες αποστολές. Η συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών τύπων φρεγατών δημιουργεί ένα πλέγμα ναυτικής απαγόρευσης περιοχής, καθιστώντας κάθε ελληνική μονάδα κόμβο ενός ευρύτερου ψηφιακού δικτύου μάχης.

FDI HN Belharra

Ο βασικός πυλώνας της νέας εποχής είναι οι 4 φρεγάτες FDI HN κλάσης Belharra, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ό,τι πιο προηγμένο τεχνολογικά διαθέτει η παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία στο μέγεθός τους. Τα πλοία αυτά, με πρώτη τη ναυαρχίδα «ΚΙΜΩΝ» και στη συνέχεια τους «ΝΕΑΡΧΟ», «ΦΟΡΜΙΩΝΑ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ», αποτελούν τους απόλυτους κυρίαρχους των αιθέρων και των θαλασσών.

Η τεχνολογική υπεροχή των Belharra στηρίζεται στο σταθερό ψηφιακό ραντάρ AESA Sea Fire 500, το οποίο παρακολουθεί ταυτόχρονα εκατοντάδες στόχους σε αποστάσεις έως 500 χιλιόμετρα. Ο οπλισμός τους είναι πραγματικά καταστροφικός, καθώς διαθέτουν 32 κελιά κατακόρυφης εκτόξευσης Sylver A50 για τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, προσφέροντας αντιαεροπορική προστασία περιοχής για ολόκληρες ναυτικές σχηματισμούς. Παράλληλα, φέρουν 8 κατευθυνόμενους αντιπλοϊκούς πυράουλους Exocet MM40 Block 3c, σύστημα εγγύς προστασίας RAM 21 πυραύλων, κύριο πυροβόλο Oto Melara 76mm Super Rapid σε stealth θόλο και τηλεχειριζόμενους σταθμούς Lionfish 20mm.

Στον ανθυποβρυχιακό τομέα, ο συνδυασμός του σόναρ κύτους Kingklip Mk2 με το συρόμενο σόναρ μεταβλητού βάθους CAPTAS-4 και τις τορπίλες MU90 Impact καθιστά τις Belharra ακαταμάχητους θηρευτές υποβρυχίων.

Η μεγάλη όμως ειδοποιός διαφορά εντοπίζεται στην αναβαθμισμένη διαμόρφωση Standard 2+++, στην οποία θα βρίσκονται οι μονάδες του Στόλου. Η διαμόρφωση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα εξαπόλυσης πυραύλων cruise εμβέλειας άνω των 1.000 χιλιομέτρων, δίνοντας στο Πολεμικό Ναυτικό για πρώτη φορά στην ιστορία του τη δυνατότητα να καταφέρει καίρια στρατηγικά πλήγματα βαθιά στην επικράτεια οποιουδήποτε αντιπάλου.

FREMM κλάσης Bergamini

Ο δεύτερος ισχυρός πυλώνας του Στόλου αποτελείται από τις φρεγάτες FREMM κλάσης Bergamini. Η συμφωνία για την απόκτηση 2 συν 2 επιπλέον μονάδων από την Ιταλία προσδίδει στο Ναυτικό πλοία μεγάλου εκτοπίσματος με εκπληκτική αντοχή και επιχειρησιακή εμβέλεια στις ανοιχτές θάλασσες.

Οι φρεγάτες FREMM φέρουν το εξελιγμένο ραντάρ KRONOS Grand Naval τεχνολογίας AESA και το σύστημα διαχείρισης μάχης ATHENA, εξασφαλίζοντας πλήρη διαλειτουργικότητα με τις υπόλοιπες μονάδες του Στόλου. Θα αναβαθμιστούν όλες με εκτοξευτές Sylver A50 για πυραύλους Aster 30, συμπληρώνοντας την αντιαεροπορική ομπρέλα των Belharra. Επιπλέον, διαθέτουν κύριο πυροβόλο OTO Melara 127/64 Vulcano με δυνατότητα βομβαρδισμού ακτών σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και πυροβόλα OTO Melara 76/62.

Ιδιαίτερα στις ανθυποβρυχιακές εκδόσεις τους, οι φρεγάτες αυτές διαθέτουν εξαιρετικά αθόρυβη πλεύση, σόναρ κύτους μεγάλης εμβέλειας, συρόμενα σόναρ VDS, towed array sonar και τορπίλες MU90. Το μεγάλο τους μέγεθος επιτρέπει τη φιλοξενία έως και δύο ελικοπτέρων κατηγορίας MH-60R Seahawk ή NH90, ενώ η μελλοντική ενσωμάτωση κοινών πυραυλικών συστημάτων εξασφαλίζει την απόλυτη ομοιογένεια και φονικότητα του Στόλου.

Εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ 200HN

Τη συμπλήρωση της δωδεκάδας των φρεγατών αναλαμβάνουν οι 4 εκσυγχρονισμένες φρεγάτες MEKO 200HN κλάσης «ΥΔΡΑ». Πρόκειται για τα πλοία που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του Ναυτικού τις προηγούμενες δεκαετίες και πλέον, μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής, αναγεννώνται πλήρως.

Οι αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ αποκτούν σύγχρονα τρισδιάστατα ραντάρ τεχνολογίας AESA, νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης μάχης, προηγμένα ηλεκτροοπτικά συστήματα και πλήρως εκσυγχρονισμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αντίμετρων. Ο οπλισμός τους, που περιλαμβάνει το κύριο πυροβόλο Mk45 5 ιντσών, τους κατακόρυφους εκτοξευτές Mk48 για αντιαεροπορικούς πυράουλους ESSM, τους αντιπλοϊκούς πυράουλους Harpoon, τα συστήματα CIWS Phalanx και τις τορπίλες Mk46, διατηρείται και αναβαθμίζεται σε επίπεδο λογισμικού και ελέγχου πυρός.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, οι 4 MEKO καθίστανται απόλυτα ικανές να διασυνδέονται μέσω ζεύξεων δεδομένων Link 16 με τις Belharra, τις Bergamini και τα μαχητικά Rafale και F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και τα F-35 που πρόκειται να έρθουν.

Η συνέργεια αυτών των 12 κύριων μονάδων κρούσης δημιουργεί ένα ισχυρό – κατά πολλούς αδιαπέραστο τείχος προστασίας. Το Πολεμικό Ναυτικό του 2030 δεν είναι απλώς ένας αμυντικός τοίχος, αλλά μια δύναμη προβολής ισχύος που εγγυάται την ειρήνη, τη σταθερότητα και την εθνική κυριαρχία σε ολόκληρη την περιοχή.