Ένταση με τη Ντόρα Μπακογιάννη στο νοσοκομείο Χανίων – «Κλείσ’ το το στόμα σου, πουλάκι μου» – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Νοσοκομείο Χανίων για τα προβλήματα του ιδρύματος, με την Ντόρα Μπακογιάννη να αντιδράει έντονα όταν μία γυναίκα που βρισκόταν στο ακροατήριο τη διέκοψε ενώ μιλούσε.

Η ένταση ξεκίνησε όταν μία από τις παρευρισκόμενες, η οποία είχε ήδη τοποθετηθεί νωρίτερα στη συζήτηση, διέκοψε την Ντόρα Μπακογιάννη. «Κλείσ’ το ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείσ’ το», της είπε η βουλευτής σε έντονο ύφος.

Η γυναίκα αντέδρασε αμέσως, ρωτώντας: «Σε ποιον μιλάτε έτσι;».

«Κλείσ’ το, μιλάω», απάντησε η Ντόρα Μπακογιάννη.