Τσίπρας: «Αντίπαλος πόλος στη Δεξιά η ΕΛΑΣ και όχι δεκανίκι – Μπούλης εγκληματίας με κοστούμι και γραβάτα ο Κασιδιάρης»

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν είναι δύναμη διαχείρισης και συνδιαχείρισης, αλλά ο αντίπαλος πόλος στη Δεξιά. Δεν είναι συμπληρωματική δύναμη στη Δεξιά, αν αυτή χρειαστεί δεκανίκι μετά τις επόμενες εκλογές» ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση μελών της ΕΛΑΣ στην Ηλιούπολη.

Ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ιδιαίτερα στην προσπάθεια να πεισθούν οι πολίτες ότι «υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, από αυτόν που ζούμε σήμερα». Υπάρχουν, άλλωστε, συνέχισε, «δύο Ελλάδες κάτω από τον ίδιο ήλιο, η μία είναι η Ελλάδα του μόχθου». Αλλά υπάρχει και «μια άλλη Ελλάδα «του κυρίου Χασάπη, του κυρίου Φραπέ και του κυρίου Κουλκουδίνα […] η Ελλάδα του κυρίου ‘Χωριάτικου’ […] ή του κυρίου Μπεκίρη».

Παράλληλα, ο Αλ. Τσίπρας σχολίασε και τη σημερινή υπαναχώρηση, όπως είπε, της κυβέρνησης σε άρθρο νομοσχεδίου για τα funds:

«Η Ελλάδα του αγώνα της αλληλεγγύης είχε μια νίκη σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης, μέσω του κυρίου Πιερρακάκη, επιχείρησε (να περάσει) μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, βάσει της οποίας δινόταν οι δυνατότητα στους servicers, στα funds, να μπορούν να προχωρούν σε πλειστηριασμούς και εξώσεις χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συμπαράταξης, «πήγε να το περάσει νύχτα, με μια τροπολογία να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι. Για κακή του τύχη όμως σήμερα, σήμερα, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης σε μια υπόθεση που τυχαία έσκασε σήμερα. Σε μια υπόθεση αντίστοιχη με αυτή που είδαμε στην Ισπανία, της Μαρικάρμεν, της συγχωρεμένης πια, ηλικιωμένης, που της έγινε έξωση». Στη Θεσσαλονίκη, μια ηλικιωμένη γυναίκα και μάλιστα με αναπηρία, αντιμετώπισε τον ίδιο κίνδυνο, αλλά «ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης ξεδιπλώθηκε και φόβισε αυτούς που μας κυβερνούν. Μόλις πριν από λίγο, άρον άρον απέσυραν το άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα να προχωρούν δίχως δικαστική απόφαση σε πλειστηριασμούς».

Μέτωπο κατά Κασιδιάρη

Σε επόμενο σημείο του χαιρετισμού του, αναφέρθηκε και στα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Με σαφές μέτωπο κατά του Ηλία Κασιδιάρη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έστρεψε την κριτική του και κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας προκλητικό εκείνη να του επιτρέπει να εκφωνεί ομιλία μια τέτοια ημέρα, αλλά και να προπηλακίζει τους δημοκρατικούς πολίτες. Ευθύνες έχει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υποστήριξε.

«Η ύπαρξη μας έχει μία ισχυρή αναγκαιότητα, να υπάρξει ανάχωμα στον φασισμό και στον νεοναζισμό. Προχθές, ημέρα μνήμης απέναντι στο ΟΧΙ απέναντι στον Ιταλικό φασισμό, διάλεξε ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που δολοφονούσε, κάνει ομιλία. Φόρεσε κοστούμι και γραβάτα και έγινε μπούλης εγκληματίας. Το πιο προκλητικό όμως είναι η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιτρέψει να του κάνει εκδήλωση και να στείλει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους πολίτες που διαμαρτύρονταν. Δεν θα ανεχτούμε μία μεροληπτική στάση της κυβέρνησης απέναντι στους φασιστές».

Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας έκανε θετική αναφορά στην πρώτη εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, λέγοντας πως αυτή η χώρα «κατάφερε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις δημοκρατικής και προοδευτικής διακυβέρνησης για τον τόπο, δύο φορές, και το 1981 και το 2015, με την πρώτη φορά αριστερά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ