Κυριάκος Μητσοτάκης για τη φρεγάτα «Νέαρχος»: Ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα, διευρύνεται η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων

Με την επισήμανση ότι με τη φρεγάτα «Νέαρχος» διευρύνεται η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων μας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα παραλαβής της «σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό» της χώρας μας. Ο ίδιος ευχαρίστησε τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού «που εκπαιδεύονται εντατικά για να υπηρετήσουν στα νέα υπερσύγχρονα σκάφη μας». Υπενθυμίζουμε ότι η φρεγάτα «Νέαρχος» τύπου Βellara είναι η δεύτερη που παραλαμβάνει η χώρα μας από τη Γαλλία μετά τον «Κίμωνα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

«Σήμερα είναι μία σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό και μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα: η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει, ήδη, στον ιστό της φρεγάτας «Νέαρχος», της δεύτερης Belharra, που εντάσσεται στον εθνικό στόλο μετά τον «Κίμωνα». Διευρύνεται, έτσι, η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων μας Δυνάμεων και ενισχύεται η σταθερότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα από τα πολλά που περιλαμβάνει το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, καθιστώντας τη χώρα πιο ασφαλή από ποτέ. Ένα πρόγραμμα που γίνεται μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Πολιτείας να θωρακιστούν αμυντικά και διπλωματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Με το κάθε ευρώ απ’ το υστέρημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων να πιάνει τόπο και να φέρνει αποτέλεσμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που εκπαιδεύονται εντατικά για να υπηρετήσουν στα νέα υπερσύγχρονα σκάφη μας. Γιατί ας μη ξεχνάμε, ότι ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε και δύο ακόμη φρεγάτες αυτού του τύπου: σύντομα τον «Φορμίωνα» και τον «Θεμιστοκλή» το 2028. Συνεχίζουμε, έτσι, να βαδίζουμε μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια!

Καλοτάξιδος, λοιπόν ο ‘Νέαρχος’ στις πάντα ελεύθερες και γαλανές θάλασσές μας».