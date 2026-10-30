Αποστολή στη Γαλλία – «Νέαρχος»: Η ελληνική σημαία κυματίζει στη δεύτερη φρεγάτα FDI Belharra – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα βαθιάς εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα, στα ναυπηγεία της Λοριάν της Γαλλίας, η επίσημη τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN «ΝΕΑΡΧΟΣ». Πρόκειται για τη δεύτερη υπερσύγχρονη φρεγάτα τύπου Belharra που εντάσσεται οργανικά στον Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, σηματοδοτώντας ακόμα ένα καθοριστικό βήμα για τη ναυτική κυριαρχία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Αποστολή Λοριάν – Γαλλία: Χρήστος Μαζανίτης

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και εκπροσώπων της γαλλικής κυβέρνησης και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος για την αμυντική ισχύ της χώρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για «το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη». Παράλληλα, τόνισε τη στρατηγική σημασία της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, η οποία θωρακίζει έμπρακτα τα ευρωπαϊκά και ελληνικά θαλάσσια σύνορα.

Κατά την άφιξή του κ. Δένδια στη Λοριάν, πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή από την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν (Catherine Vautrin). Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Υπουργών Άμυνας και κοινές δηλώσεις.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στις εγκαταστάσεις της Naval Group, όπου τελέστηκε Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Δημήτριο και αμέσως μετά υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση ένταξης της Φρεγάτας FDI HN (Belharra) «ΝΕΑΡΧΟΣ» στον Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Ακολούθησε η τελετή ονοματοδοσίας της Φρεγάτας, με ανάδοχο τον Αθανάσιο Μαρτίνο, η έπαρση της ελληνικής σημαίας και η επιβίβαση των μελών του πληρώματος και η έπαρση του κυβερνητικού επισείοντα.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε στα γαλλικά «Είναι τιμή μου να έρχομαι ξανά στη Λοριάν, στις εγκαταστάσεις της Naval Group, για την ονοματοδοσία και παραλαβή της Φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ» στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Μετά τη Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», αυτή η δεύτερη Φρεγάτα Άμυνας και Παρέμβασης σηματοδοτεί ένα νέο βήμα για την ενίσχυση του στόλου μας και για την εφαρμογή της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.»

Όπως τόνισε ο υπουργός κατά την ομιλία του: «Στο τέλος αυτής της δεκαετίας, θα υπάρχει ένα νέο Πολεμικό Ναυτικό, με 10 σύγχρονες ή εκσυγχρονισμένες Φρεγάτες και πιθανότητα να αποκτηθούν άλλες 2, και επίσης μια καινούρια συνολική αντίληψη».

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Το χρονοδιάγραμμα

Μετά την επίσημη έπαρση της γαλανόλευκης, το 128μελές πλήρωμα παραλαβής του Πολεμικού Ναυτικού αναλαμβάνει και τυπικά τα καθήκοντά του επί του σκάφους.

Εξοπλισμός στη Βρέστη: Η φρεγάτα θα πλεύσει άμεσα προς τη ναυτική βάση της Βρέστης, όπου θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή και η τοποθέτηση του βαρέος οπλισμού της (32 κελάρια VLS για πυραύλους Aster 30, σύστημα RAM, αντιπλοϊκούς Exocet MM40 Block 3c και τορπίλες MU90).

Κατάπλους στη Σαλαμίνα: Ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» αναμένεται να πλεύσει στα ελληνικά ύδατα και να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στα τέλη Νοεμβρίου, έτοιμος να αναλάβει αμυντική υπηρεσία.

Η διαμόρφωση Standard 2+ / Standard 2++

Η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» παραδίδεται με κορυφαία τεχνολογικά συστήματα μάχης, ενσωματώνοντας το ψηφιακό ραντάρ Thales Sea Fire 500 (AESA), τα αντικορυφαία σόναρ Kingklip Mk2 και CAPTAS-4, καθώς και τη σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου SYLENA / CANTO.

Όπως έχει προγραμματιστεί, ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» μαζί με τις επόμενες μονάδες του Στόλου θα μετατραπούν μελλοντικά στην αναβαθμισμένη έκδοση με δυνατότητα εξαπόλυσης στρατηγικών πυραύλων cruise μεγάλου βεληνεκούς, καθιστώντας τις ελληνικές Belharra την απόλυτη αιχμή του δόρατος για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» (F-602) είναι η δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI HN (Frégate de Défense et d’Intervention) του Πολεμικού Ναυτικού, μετά τη Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» (F-601).

Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα επιφανείας πολλαπλών ρόλων, με προηγμένα συστήματα αισθητήρων, οπλισμού και αυτοπροστασίας, σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση απειλών από αέρος, επιφανείας και υποβρυχίων.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Οπλισμός

Αντιαεροπορική άμυνα

32 κατευθυνόμενα βλήματα ASTER 30, για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών σε μεγάλες αποστάσεις.

1 σύστημα εγγύς προστασίας RAM, για την αντιμετώπιση απειλών σε μικρές αποστάσεις.

Πόλεμος επιφανείας

8 κατευθυνόμενα αντιπλοϊκά βλήματα EXOCET.

1 πυροβόλο OTO Melara Super Rapido των 76 mm.

2 τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα Lionfish των 20 mm.

Ανθυποβρυχιακός πόλεμος

2 διπλοί τορπιλοσωλήνες.

Σύστημα εκτόξευσης ανθυποβρυχιακών αντιμέτρων.

Αυτοπροστασία

Σύστημα εκτόξευσης ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

Ελικόπτερα και μη επανδρωμένα συστήματα

Η φρεγάτα έχει δυνατότητα μεταφοράς και υποστήριξης:

1 ελικοπτέρου τύπου S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk.

2 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) τύπου Schiebel Camcopter S-100.

Τα εναέρια μέσα ενισχύουν τις δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων της φρεγάτας.

Στις 17 Δεκεμβρίου η ύψωση της σημαίας στην φρεγάτα «ΦΟΡΜΙΩΝ»