Δένδιας στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού: «Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την αντιπαροχή της πατρίδας προς εσάς» – ΒΙΝΤΕΟ

Από τη γέφυρα της φρεγάτας «Νέαρχος», ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το πλοίο ως το πιο σύγχρονο μέσο προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το ΚΥΣΕΑ θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα για την έγκριση μισθολογικών αυξήσεων και την αξιοπρεπή ανταμοιβή των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

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Πολιτική

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΓΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΓΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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Εκφράζοντας την ευαρέσκεια του για την παραλαβή της φρεγάτας «Νέαρχος», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας από την γέφυρα απευθύνθηκε στο πλήρωμα, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για το πιο σύγχρονο πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε, μισθολογική αύξηση στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

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«Πλέον έχουμε τη πιο σύγχρονη πλατφόρμα για την προστασία των χωρικών μας δικαιωμάτων», είπε ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στις τεχνολογικές δυνατότητες της φρεγάτας «Νέαρχος». Απευθυνόμενος στο πλήρωμα είπε: «Δεν έχουμε τύχη να είμαστε χώρα σαν το Λουξεμβούργο». «Είμαστε σε μια ταραγμένη περιοχή», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας για να προσθέσει: «Από εσάς εξαρτάται, η δυνατότητα μας να παραδώσουμε ως γενιά, ό,τι παραλάβουμε».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος στο πλήρωμα ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ, ώστε «να βελτιώσουμε την αντιπαροχή της πατρίδας προς εσάς», όπως είπε.

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Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε: «Στο πλαίσιο των εξοικονομήσεων που επιτύχαμε και την οποία ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και είμαι βέβαιος ότι θα αποδεχθεί και το ΚΥΣΕΑ την ερχόμενη εβδομάδα, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτό το επίπεδο αντιπαροχής της πατρίδας σε εσάς. Όχι επειδή θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για να κάνετε το καθήκον σας. Ξέρω ότι θα το κάνετε έτσι κι αλλιώς, αλλά γιατί αυτό είναι σωστό και δίκαιο».

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