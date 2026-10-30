Νίκος Δένδιας: «Η φρεγάτα Belharra “Νέαρχος” είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη»

Στις νέες δυνατότητες που προσδίδει η κατασκευή των φρεγατών FDI, μέρος αυτής και στην Ελλάδα, στις Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, κατά την άφιξη του στα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας, για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα FDI (Μπελαρά).

«Βρέθηκα πάλι εδώ στην Λοριάν για την τελετή της ύψωσης της ελληνικής σημαίας στον ‘Νέαρχο’, στη δεύτερη FDI ελληνική φρεγάτα» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν.

«Είχα μια προηγούμενη διμερή συνάντηση με την Γαλλίδα ομόλογό μου, την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. «Είχαμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ελληνογαλλικής συνεργασίας αλλά και της κοινής παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και επισήμανε την προσπάθεια, από κοινού Γαλλία και Ελλάδα, Ελλάδα και Γαλλία να χτίσουμε αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Σε πνεύμα ενθουσιασμού, ο Νίκος Δένδιας είπε: «Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε προηγουμένως και η Γαλλίδα ομόλογός μου, η επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας, της FDI, που επέλεξε και η Ελλάδα». «Πρόκειται για μια πλατφόρμα, διαθέτει εντυπωσιακές δυνατότητες, που στη διαμόρφωση Standard 2++ που έχουμε επιδιώξει και θα πετύχουμε μέχρι το 2030, θα ήθελα να πω καθαρά και με απόλυτη συνείδηση της βαρύτητας της έκφρασης, ότι είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Ιβς λε Ντριάν, ο Νίκος Δένδιας υπενθύμισε πως ήταν ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών με τον οποίο διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε την ελληνογαλλική συμφωνία, «αποτέλεσμα της οποίας είναι το πρόγραμμα των φρεγατών», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας. «Ήταν και παραμένει στενός φίλος της πατρίδας μας, της Ελλάδας και ένας άνθρωπος με ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Ο ίδιος σημείωσε πως «το πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών FDI, τμήμα των οποίων κατασκευάζεται στην Ελλάδα και μάλιστα μετά την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας, ένα μεγαλύτερο τμήμα της κατασκευάζεται στην Ελλάδα» . «Ένα κομμάτι από τη φρεγάτα που βλέπετε πίσω έχει πάνω της ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απευθυνόμενος στους ανθρώπους του Πολεμικού Ναυτικού είπε: «Η πατρίδα σας εμπιστεύεται απόλυτα. Η πατρίδα σας εμπιστεύεται την πιο σύγχρονη μονάδα για την προστασία των θαλασσών μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας για να τα παραδώσετε ακέραια, όπως τα παραλάβαμε».