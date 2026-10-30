ΒΙΝΤΕΟ: Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος» – Δένδιας: «Το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη»

Σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Λοριάν της Γαλλίας, η Ελλάδα παρέλαβε τη δεύτερη φρεγάτα τύπου Belharra, τον «Νέαρχο». Η γαλανόλευκη υψώθηκε περήφανα στον ιστό του πλοίου, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξή του στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ενίσχυση του ελληνικού στόλου αναμένεται να συνεχιστεί με την παραλαβή δύο ακόμη φρεγατών Belharra, του «Φορμίωνα» και του «Θεμιστοκλή».

Στην τελετή βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος στάθηκε σε τρία βασικά ζητήματα. Αρχικά, αναφέρθηκε στην αποστολή του πληρώματος παραλαβής και στο υψηλό καθήκον που έχουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στην πατρίδα, με κύριο στόχο την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεωγραφικό σημείο, ωστόσο η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια και γεωπολιτικές εντάσεις. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, αλλά και η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα, επιβεβαιώνουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Πολεμικό Ναυτικό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ, στο οποίο αναμένεται να εισηγηθεί την αύξηση του σχετικού επιδόματος για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Μια εξέλιξη που αποτελεί σημαντική είδηση για τα στελέχη του Ναυτικού και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Η φρεγάτα Belharra “Νέαρχος” είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη»

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες που προσδίδει η κατασκευή των φρεγατών FDI, μέρος αυτής και στην Ελλάδα, στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αρχικά ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι, «βρέθηκα πάλι εδώ στην Λοριάν για την τελετή της ύψωσης της ελληνικής σημαίας στον “Νέαρχο”, στη δεύτερη FDI ελληνική φρεγάτα» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν: «Είχα μια προηγούμενη διμερή συνάντηση με την Γαλλίδα ομόλογό μου, την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ελληνογαλλικής συνεργασίας αλλά και της κοινής παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και επισήμανε την προσπάθεια, από κοινού Γαλλία και Ελλάδα, Ελλάδα και Γαλλία «να χτίσουμε αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια».

Σημείωσε ότι «ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε προηγουμένως και η Γαλλίδα ομόλογός μου, η επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας, της FDI, που επέλεξε και η Ελλάδα». Μιας πλατφόρμας, που όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διαθέτει εντυπωσιακές δυνατότητες, «που στη διαμόρφωση Standard 2++ που έχουμε επιδιώξει και θα πετύχουμε μέχρι το 2030, θα ήθελα να πω καθαρά και με απόλυτη συνείδηση της βαρύτητας της έκφρασης, ότι είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη».

Ακολούθως χαιρέτισε την παρουσία του Ζαν-Ιβς λε Ντριάν, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά. «Ο Ζαν-Ιβς λε Ντριάν ήταν ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών με τον οποίο διαπραγματεύτηκα και υπέγραψα την ελληνογαλλική συμφωνία, αποτέλεσμα της οποίας είναι το πρόγραμμα των φρεγατών», ανέφερε ο κ. Δένδιας και προσέθεσε: «Ήταν και παραμένει στενός φίλος της πατρίδας μας, της Ελλάδας και ένας άνθρωπος με ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη».

Καταλήγοντας, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνεργασία του με την Γαλλίδα ομόλογό του, την Κατρίν Βοτρέν, την οποία και ευχαρίστησε θερμά. «Το πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών FDI, τμήμα των οποίων κατασκευάζεται στην Ελλάδα και μάλιστα μετά την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας, ένα μεγαλύτερο τμήμα της κατασκευάζεται στην Ελλάδα» όπως υπογράμμισε τονίζοντας ότι «ένα κομμάτι από τη φρεγάτα που βλέπετε πίσω έχει πάνω της ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή».

«Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που προσδίδει νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είμαι κατά τούτο ευτυχής και περιμένω να υποδεχτούμε τον Νέαρχο στον Πειραιά, στην Σαλαμίνα, στον Ναύσταθμο στις αρχές Δεκεμβρίου», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.