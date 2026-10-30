Στη Λευκάδα συνελήφθη ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που πυρπόλησε σπίτι και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

Στη Λευκάδα συνελήφθη ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 15 λεπτών πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10) δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα, ενώ εξετάζεται αν σχετίζεται με μια ακόμα επίθεση στο Νέο Ηράκλειο.

Ο 40χρονος έβαλε φωτιά αρχικά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια πυρπόλησε τα αυτοκίνητα μίας δεύτερης πρώην σχέσης του, και του νυν συντρόφου της στη Γλυφάδα.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10), όταν ο δράστης φέρεται να μετέβη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, επί της οδού Βυζαντίου, να περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό το διαμέρισμα 2ου ορόφου και να έβαλε φωτιά στο εσωτερικό του. Μία 36χρονη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, 15 λεπτά αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, και να πυρπόλησε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πρόκειται για το όχημα μίας 55χρονης, άλλης πρώην σχέσης του, και του 51χρονου νυν συντρόφου της.

Λίγο αργότερα, στις 04:38, στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς ανήκει σε 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του 46χρονου.

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πηγές, ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Για τα περιστατικά διενεργούν έρευνες τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας και Ηρακλείου.

Δείτε εικόνες από τις ζημιές στο διαμέρισμα στη Γλυφάδα:

Πατέρας 36χρονης: Υπήρχαν προστριβές, το Σάββατο θα μου έδινε τα κλειδιά

Ο πατέρας της πρώτης γυναίκας, στη Γλυφάδα, που δέχθηκε την επίθεση, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιγράφοντας την στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στο διαμέρισμα, τα ξημερώματα. «Στις 2:14 τα ξημερώματα μπαίνει μέσα, με μπλουζάκι με κουκούλα, μαύρη ιατρική μάσκα και γάντια, κρατάει μπετόνι, κρατάει και τα κλειδιά, η κόρη μου έχει αναγνωρίσει το μπρελόκ, πάει να κλείσει την κάμερα στο ισόγειο, δεν τα καταφέρνει, ανεβαίνει με τα πόδια… στις 2:20 περίπου ο ένοικος άλλου διαμερίσματος βγαίνει έξω, χτυπάει την πόρτα και λέει πήρε φωτιά στο σπίτι της αδελφής σου», τονίζει.

Όπως περιγράφει ο πατέρας της γυναίκας, το ζευγάρι ήταν μαζί δύο χρόνια και το τελευταίο έτος συγκατοικούσαν στο σπίτι της κόρης του. «Προβλήματα δεν μου είχε αναφέρει, μου τα ανέφερε την τελευταία εβδομάδα. Υπήρχαν προστριβές. Στις αρχές Οκτώβρη είχε κάνει δύο χειρονομίες, την απείλησε ότι θα την σκοτώσει, την τράβηξε από τον λαιμό. Κατάφερνε και την έφερνε πάλι στα νερά του. Μετά από πέντε μέρες η κόρη μου του είπε “τέλος, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο”. Μένουμε και εμείς στην πολυκατοικία», ανέφερε ο πατέρας της 36χρονης, σημειώνοντας πως ο 46χρονος έλεγε ότι αγαπάει την κόρη του και της ζητούσε να κουβεντιάσουν.

«Έχουν χωρίσει εδώ και μια εβδομάδα η κοπέλα μου μένει στο πάνω διαμέρισμα στην αδελφή της και ο 46χρονος έμενε μόνος του στο κάτω διαμέρισμα. Μου ζήτησε πέντε ημέρες για να τακτοποιήσει τις δουλείες του και να βρει σπίτι. Το Σάββατο θα μου έδινε τα κλειδιά», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ, όπως κατήγγειλε είχε προηγηθεί κι άλλο περιστατικό, προχθές το βράδυ, όταν «έκανε ένα κόλπο και έβαλε καπνό στους πυρανιχτευτές και χτύπαγε σειρήνα, στις 11 το βράδυ. Βγήκαν όλοι έξω. Εκείνος ήταν κάτω και κοίταγε με απάθεια».

Τι λέει η 36χρονη: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η 36χρονη πρώην του αξιωματικού, αναφέροντας αρχικά πως «δεν θέλω να πω πού είμαι, αλλά είμαι ασφαλής».

Περιγράφοντας τα όσα έχουν συμβεί με τον πρώην σύντροφό της, τόνισε ότι «έδειχνε ότι δεν δεχόταν τον χωρισμό. Ήταν καταπιεστικός, χειριστικός. Δύο φορές που είχαμε τσακωθεί με είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει και με τράβηξε από την μπλούζα για να πετάξει κάτω από το κρεβάτι. Αυτό έγινε τον Οκτώβρη».

Η εκπομπή μετέδωσε και το βίντεο ντοκουμέντο, όπου καταγράφεται ο δράστης του εμπρησμού να προσπαθεί να καλύψει την κάμερα στο ισόγειο της πολυκατοικίας.