Γερμανία: Οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τη συνεργασία τους με τις μυστικές υπηρεσίες – Η σύλληψη του πρώην επικεφαλής της BND έφερε την «ψυχρολουσία»

Οι ΗΠΑ «επανεξετάζουν» το επίπεδο συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιών τους με τη Γερμανία, στον απόηχο της σύλληψης του πρώην ισχυρού άνδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), Άουγκουστ Χάνινγκ.

Σύμφωνα με έρευνα των δικτύων WDR και NDR και της Süddeutsche Zeitung, αμέσως μετά τη σύλληψη του Χάνινγκ με την υποψία της κατασκοπείας για λογαριασμό ξένης δύναμης, οι αμερικανικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τους Γερμανούς ομολόγους τους ότι η συνεργασία τους «επανεξετάζεται».

Το γεγονός, επισημαίνουν τα εν λόγω ΜΜΕ, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Βερολίνο, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνδρομή μυστικών υπηρεσιών των εταίρων του.



«Στους κόλπους της BND επικρατεί βαθύς προβληματισμός για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες -ο σημαντικότερος εταίρος της Γερμανίας στον τομέα των πληροφοριών- να διακόψουν τη ροή πληροφοριών», επισημαίνει το ARD σε σχετικό ρεπορτάζ, διευκρινίζει ωστόσο ότι οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η ηγεσία της υπηρεσίας έχει στο μεταξύ δώσει οδηγίες στα υψηλόβαθμα στελέχη της να καταγράφουν οποιαδήποτε μεταβολή στη ροή πληροφοριών από τις ΗΠΑ.

Οι στενές επαφές του Χάνινγκ με πρώην Κινέζο στρατηγό

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel, ο πρώην επικεφαλής της γερμανικής BND, Άουγκουστ Χάνινγκ, διατηρούσε πολυετείς επαφές με έναν πρώην υψηλόβαθμο Κινέζο στρατηγό.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Χάνινγκ, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας το 2005, είχε ταξιδέψει πολλές φορές στην Κίνα, όπου γνωριζόταν με έναν πρώην αξιωματούχο που είχε υπηρετήσει στην πρεσβεία της Κίνας στην πρώην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία.

Πρόκειται για τον πρώην υποστράτηγο Γουάνγκ Τζιανζένγκ, ο οποίος -σύμφωνα με το Spiegel- θεωρούνταν καθιερωμένος ειδικός σε ζητήματα που αφορούν τη Γερμανία και είχε μεταφράσει αρκετά γερμανικά βιβλία στα κινεζικά.

Ο Χάνινγκ συνελήφθη τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου ως ύποπτος για τη διαβίβαση πληροφοριών από εμπιστευτικά έγγραφα, τα οποία του είχε παράσχει ο πρώην προσωπάρχης του, σε πράκτορες ξένων υπηρεσιών.

Police have arrested the former head of Germany’s BND foreign intelligence agency on suspicion of espionage. August Hanning served as the agency’s chief from December 1998 to November 2005, before moving to the Federal Interior Ministry.

https://t.co/ZiOwTAjQd2 — DW Europe (@dw_europe) October 6, 2026



Οι φερόμενες αυτές δραστηριότητες έλαβαν χώρα μετά τη συνταξιοδότησή του, την περίοδο που εργαζόταν ως ανεξάρτητος σύμβουλος ασφαλείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters (9 Οκτωβρίου) στον απόηχο της σύλληψης, οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει ποιο θεωρούν ότι είναι το υλικό που ενδέχεται να κοινοποιήθηκε ή σε ποιον μπορεί να παραδόθηκε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Χάνινγκ δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό, ωστόσο, σε δήλωσή του προς το Spiegel, απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του δεν έβλαψε τα γερμανικά συμφέροντα και ότι διώκεται άδικα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ