Νίκος Δένδιας: «Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι το πρώτο στην Ευρώπη στην ανάπτυξη των αυτόνομων συστημάτων»

Την διαβεβαίωση ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι το πρώτο στην Ευρώπη στην ανάπτυξη των αυτόνομων πλατφορμών εξέφρασε νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο παρουσίασης μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας παρέστη σήμερα στα εγκαίνια του Κέντρου διακλαδικής εκπαίδευσης μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑΣ’» για να δηλώσει: «Η Ατζέντα 2030 είναι μια επικεφαλίδα, αλλά αποκτά έννοια όταν κάτω από αυτή την επικεφαλίδα δημιουργούνται οι υποδομές εκείνες οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση στη νέα εποχή».

Ο ίδιος παρέθεσε τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων στο στράτευμα. Χαρακτηριστικά, ο Νίκος Δένδιας είπε: «Τον Ιούνιο θεμελιώσαμε το 309 Εργοστάσιο Κατασκευής Μη Επανδρωμένων Μέσων. Τον Ιούλιο εγκαινιάσαμε στην Τρίπολη το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων». «Σήμερα, εδώ, εγκαινιάζουμε τη Σχολή Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Συστημάτων Θάλασσας», υπογράμμισε. Εξήγησε, μάλιστα, ότι το αυτόνομο σύστημα είναι ένα περαιτέρω βήμα από το μη Επανδρωμένο, στο οποίο πρέπει να σπεύσουμε». «Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη, βεβαίως κάτω από τον τελικό έλεγχο του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά δημιουργώντας τεράστιες δυνατότητες για το Ναυτικό μας, ιδιαίτερα σε έναν αρχιπελαγικό χώρο όπως το Αιγαίο», διευκρίνισε.

«Το ‘αύριο’ στη θάλασσα απαιτεί τις νέες πλατφόρμες»

«Με τις νέες πλατφόρμες του Πολεμικού Ναυτικού, σε λίγες μέρες σηκώνουμε τη σημαία στον ‘Νέαρχο’, στη Γαλλία, όμως, μαζί με τις νέες πλατφόρμες, μαζί με την κάλυψη των κενών που έχουμε – τις προηγούμενες μέρες στη Βενετία, είχαμε μια αρχική κατανόηση με τον Ιταλό ομόλογό μου και τον Αρχηγό του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού για την παραχώρηση στην Ελλάδα, τη μεταβίβαση στην Ελλάδα, ενός αριθμού ναρκαλιευτικών οχημάτων για να καλύψουμε τα κενά μας – όμως, μαζί με αυτά, το αύριο στη θάλασσα απαιτεί τις νέες πλατφόρμες που είναι πίσω μου», τόνισε ο Νίκος Δένδιας προσθέτοντας: «Και όταν λέω ‘στη θάλασσα’, είναι επί της επιφανείας και κάτω από αυτήν». «Αυτό το νέο Ναυτικό θα μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και τα ενεργειακά, τα επικοινωνιακά δίκτυα στον βυθό, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα για την ασφάλεια της Πατρίδας», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

«Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου σχεδιασμού, ο οποίος πιστά ακολουθείται, που συνδέει την καινοτομία με την εκπαίδευση, με την παραγωγή συστημάτων και με την επιχειρησιακή αξιοποίηση, ώστε το 2030 η Πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη – επαναλαμβάνω – η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην επιχειρησιακή αξιοποίηση Αυτόνομων οχημάτων», υποστήριξε ο Νίκος Δένδιας. «Και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να είναι το πρώτο – επαναλαμβάνω – το πρώτο στην Ευρώπη στην ανάπτυξη των Αυτόνομων πλατφορμών», τόνισε.

«Πέρα από το ναυτικό, αυτό αφορά συνολικά τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αφορά τη στεριά, αφορά τη θάλασσα. Αφορά τον αέρα. Όλη αυτή η προσπάθεια διατηρεί τον ίδιο στόχο: την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων μας Δυνάμεων», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.