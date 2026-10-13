Euroleague: Με Παρτιζάν και Χάποελ ο Παναθηναϊκός, στην Ισπανία ο Ολυμπιακός

Ακόμη μια… απαιτητική εβδομάδα περιμένει τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague, καθώς τις επόμενες ημέρες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν εκ νέου διπλή αγωνιστική υποχρέωση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Πρώτος «ρίχνεται στη μάχη» ο Παναθηναϊκός, που έχει να δώσει ένα ματς εκτός έδρας κι ένα ματς στο «σπίτι» του, στο πλαίσιο της δεύτερης… «διαβολοβδομάδας» για τη σεζόν 2026-27, με στόχο να διευρύνει το απόλυτο της συγκομιδής και να παραμείνει επικεφαλής στη βαθμολογία. Οι «πράσινοι» αναμετρώνται την Τρίτη (13/10, 21:30) στο Βελιγράδι με την -τέως ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς- Παρτιζάν, ενώ ακολούθως το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί την Παρασκευή (16/10, 21:15) στο “Telekom Center Athens” τη Χάποελ Τελ Αβίβ του -βοηθού του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό το διάστημα 1999-2012- Δημήτρη Ιτούδη.

Από την πλευρά του, ο -πρωταθλητής Ευρώπης- Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα στις επιτυχίες κόντρα στην Αναντολού Εφές, θα δώσει δύο αγώνες εκτός έδρας και γι’ αυτό η αποστολή των Πειραιωτών θα… στρατοπεδεύσει επί ισπανικού εδάφους, με στόχο να πετύχει το «3 στα 3» και να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» αναμετρώνται την Τρίτη (13/10, 22:00) στη Βαλένθια με την τοπική ομάδα, ενώ στη συνέχεια το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (16/10, 21:30) την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Το πρόγραμμα της 5ης και της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς και η βαθμολογία:

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13/10

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13/10

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 13/10 (21:30)

13/10 (21:30) Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13/10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13/10

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13/10

Βαλένθια (Ισπανία)- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 13/10 (22:00)

13/10 (22:00) Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 14/10

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14/10

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 14/10

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 15/10

Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15/10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 15/10

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 15/10

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 16/10

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16/10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία) 16/10

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) -Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16/10 (21:15)

-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16/10 (21:15) Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 16/10

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 16/10 (21:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0

Βαλένθια 4-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1

Φενέρμπαχτσε 3-1

Παρτιζάν 3-1

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Μπεσίκτας 2-2

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-2

Μπαρτσελόνα 2-2

Βίρτους Μπολόνια 2-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2

Ντουμπάι 2-2

Βιλερμπάν 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

Αναντολού Εφές 1-3

Παρί 1-3

Μπάγερν Μονάχου 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

Μπασκόνια 1-3

Αρμάνι Μιλάνο 1-3